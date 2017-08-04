EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1110  20
Все про:авто (4481) Евросоюз (12067) ГФС (3103)

 С 2015 года в Украину завезли около 313,3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, - ГФС

еврономера

В страну ввезли сотни тысяч авто на еврономерах.

С 2015 г. на таможенную территорию Украины было ввезено около 313, 3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, среди которых 26 тыс. 949 гражданами Украины, а 655 - нерезидентами. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Также, в ГФС предоставили данные об автомобилях иностранной регистрации, которые временно ввезенные гражданами для личного пользования. Так, начиная с 2015 года в Украину завезли около 1 млн 440 тыс. 984 автомобилей с иностранной регистрацией (1 тыс. 076 резидентами, а 23 тыс. 572 - нерезидентами).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн. ФОТОрепортаж

Напомним, владельцы машин с иностранной регистрацией периодически проводят акции с требованием принять законопроект № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так пусть сделают пошлины на б.у. автомобили такие же как в Европе- тогда будут завозить нормально. или мы не Европа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для них мы не Европа а болото в котором они ловят рыбку золотую ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"ввезено около 313, 3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, среди которых 26 тыс. 949 гражданами Украины, а 655 - нерезидентами" - а остальные 285,6 тыс. - кем???))) предприятиями и организациями Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в довесок к "пакращенню" и барже с утюгами кавунами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такое впечатление сложилось у меня, что они все сосредоточились в Киеве или куда-то спешат по делам дальше через Киев; а водят их вчерашние "жигулисты".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быкоты хватает на всех номерах. Меня больше всего бесят ездуны на "свежих" номерах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В определенном смысле и эти номера свежие. Машины вот только не очень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо ввести для данных автомобилей техосмотр, что бы гробов не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українці повинні їздити на безпечних та вітчизняних автомобілях марки "Богдан". І ніяких єврономерів

 показать весь комментарий
Ответить
 
Статья как то по дебильному написана. Цифры с трамвайных билетов взяли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для чего эта фейкоинформация?Для того что бы брать пример?
 показать весь комментарий
Ответить
 
При Кучме охранники при зарплате в 500 баксов в кредит стали приобретать Джипы, сегодня, продал Ланоса-купил Лексуса на литовских номерах))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
113 тысяч?113 тысяч это вполне реально если считать тех кто каждые 5 дней обязаны выезжать из Украины и через минут 20 снова вьезжать.А вчем здесь проблемма?Если учесть что украинская машина в селофане хуже 20-25-ти летней подержаной то здесь стоит задуматся правительству Украины или чтоб они обратили внимание на украинский автопром обязать всех госслужащих включая и депутатов ездить исключительно на автомобилях той страны которая платит им зарплату и содержит из из уплаченых налогов.Я не представляю себе германского чиновника приходящего на работу на америкоском авто или наоборот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Киеве сейчас уже авто с литовскими номерами встречаются чуть ли не чаще, чем с украинскими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
насобирает пару штук, купит более-менее приличное авто - и все, руль на себя, педаль в пол! Властелин колец!.. Похер правила и элементарные нормы поведения на дороге, где-то из глубины подсознания вылезает гнилое "у кого машина круче, тот прав"... Сцука, достали эти "литовцы-болгары-поляки"! Быдлота, пересевшая из ведер с болтами на европейское авто, творит полный беспредел. Уже масса случаев, когда в результате ДТП тупо бросают авто и ключи, чтобы не платить за ущерб. Ищи-свищи таких, ни регистрации, ни страховки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исходя что эта новость поднимается на цензоре и в других источниках уже несколько раз - можно расценивать это как манипуляцию и подготовку к навязыванию определенного мнения.
как с законом Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2015 года в Украину завезли около 313,3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, - ГФС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти