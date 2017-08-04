 С 2015 года в Украину завезли около 313,3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, - ГФС

С 2015 г. на таможенную территорию Украины было ввезено около 313, 3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, среди которых 26 тыс. 949 гражданами Украины, а 655 - нерезидентами. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Также, в ГФС предоставили данные об автомобилях иностранной регистрации, которые временно ввезенные гражданами для личного пользования. Так, начиная с 2015 года в Украину завезли около 1 млн 440 тыс. 984 автомобилей с иностранной регистрацией (1 тыс. 076 резидентами, а 23 тыс. 572 - нерезидентами).

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Напомним, владельцы машин с иностранной регистрацией периодически проводят акции с требованием принять законопроект № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.