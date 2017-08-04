 Уголовных дел, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый, не выявлено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом на запрос адвоката опубликовала пресс-служба Михеила Саакашвили.
"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований не выявлено уголовных производств, в которых Михеил Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый", - цитируют официальный ответ на запрос адвоката Павла Богомазова, датированный 2 августа 2017 года.
В документе сказано, что Министерство юстиции Грузии ходатайствовало о заключении под стражу и выдаче Михеила Саакашвили, однако по результатам проведения экстрадиционной проверки ГПУ отказала в экстрадиции.
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Пришлось давать "Победоносные взад"
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Узбагодесь!
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даже если и были заведены какие-то дела задним числом это ни один нормальный человек не будет воспринимать всерьез
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Я
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Как неудобненько то вышло!
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если это так то получается что если в рашке завели дело на кого-то то ему украинское гражданство не светит
что-то здесь не так
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Когда Михо ни как не хочет в гости....
У преза перспективный выбор:
Хоть зеленей от водки хоть помирай от злости))
Картина маслом: "Знову всрався"
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Гражданин Украины есть гражданин Украины.
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пуйло знает и держит пэтрыка за коки !
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