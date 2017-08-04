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Все про:ГПУ (8815) Саакашвили (1878) уголовная ответственность (405) уголовное дело (2318)

 Уголовных дел, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый, не выявлено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

саакашвили

Генпрокуратура не выявила уголовные производства против Михеила Саакашвили, где он фигурирует, как подозреваемый или обвиняемый.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом на запрос адвоката опубликовала пресс-служба Михеила Саакашвили.

"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований не выявлено уголовных производств, в которых Михеил Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый", - цитируют официальный ответ на запрос адвоката Павла Богомазова, датированный 2 августа 2017 года.

В документе сказано, что Министерство юстиции Грузии ходатайствовало о заключении под стражу и выдаче Михеила Саакашвили, однако по результатам проведения экстрадиционной проверки ГПУ отказала в экстрадиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)

Уголовных дел, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый, не выявлено, - ГПУ 01

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Уголовных дел нет, но гражданства лишили. Типичная соевая логика.
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То что олигархи боятся за свои доходы и ненавидят Саакашвили это понятно,но дурачье,которое кормит Розенблатов в Раде даже не думает головой,когда повторяет телевизионный бред прикреплённых тролей
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Петро проспался и вспомнил, что он хранит деньги не в сберегательной кассе Украины...
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Пришлось давать "Победоносные взад"
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Петьке позвонили из Госдепа и объяснили,что сегодня он президент,а завтра будет еле еле лох и он понял,что был не прав,погорячился и вообще поц
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его не выдали Грузии, Порошенко так и сказал и кстати есть ли документ такого рода на сайте президента или Михо лишили права въезда в Украину и другие страны, а там теперь проблема страны пребывания Саакашвили.
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В России тоже есть дело на Яценюка,за зверства в Чечне
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В отличие от офшорного вора, у Саакашвили нет наворованных фабрик, заводов, пароходов, итд.
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І це з тим,що він був президентом держави дві каденції.
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Ви будете сміятись, та не всі президенти - ворюги!)))
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Саакашвили это фанатик ,если бы он им не был,то воровал бы до сих пор в Грузии,он изменил Грузию с Таджикского уровня,до европейского,но народ выбрал кремлёвскую шлюзу на выборах Иванишвили,а все потому,что...будете смеялся им пообещали поднять пенсии)))Вот и весь совковый народ,нахрена им Европа?
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Согласен!...но это не все отличия Михо от парашенка...он еще имеет 9 Орденов разных стран......также является Почетным Доктором 4-х Университетов......да и образование их сильно отличается......олигархом Михо не стал и не стремился (да ему это ни к чему)...достоинства парашенка описывать не хочу - мерзко от них....
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А что, кто-то говорил, что на него уголовные дела заведены в Украине?
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А це не важливо для тих, хто читає лише заголовок.
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Тут і не таке буває.
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ох как шоколизы зашевелились
даже если и были заведены какие-то дела задним числом это ни один нормальный человек не будет воспринимать всерьез
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Серьёзные люди вообще как-то по-другому его воспринимают........."Он - экстраординарное, талантливое политическое животное. Михеил попробовал собственные лекарства на вкус" Думаете это слова соевых политиков ? Увы........"Он (Саакашвили) сделал важные шаги по реформированию Грузии. Он освободил торговлю, избавился от безумной бюрократической системы, которая еще кое-где существует в Украине. Но ... он руководил Грузией так, будто это его частная собственность", - прокомментировал для Financial Times. Томас Эймон-Ларита, исполнительный директор компании по связям с общественностью APCO, которая консультировала Саакашвили.
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это бесполезно. я уже и не пишу в таких темах. тупоголовых зрадоботов не переспоришь. пусть пыжатся и ножками топают....
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Скорее увижу окончательные похороны Михо как политика. Хотя есть ещё один вариант у товарища. Возможно он найдёт себе пристанище где-то в Африке, куда летал в последнее время. Никого из вас не удивляет, что это уже длится давно, а ни один действующий политик на Западе не реагирует. ВООБЩЕ никак. Словно его в природе не существует.......
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еще раз тебе говорю: умрешь со своими холуйскими хотелками!
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...тогда может Яценюка предложите выдать рашке?.....его там посодют мгновенно за террористическую деятельность.....дела там уже давно заведены!
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Выставит он свою кандидатуру в президенты Украины,буду голосовать за него.
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Довго чекати доведеться- та це твоя справа.
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Його петін друг і герой України Охендровський не зареєструє.
Я
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Ага......выставит.........из Танзании скорее всего.
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Ну,Михо для будущего в Украине нужно малость похудеть и косу прицепить,....да вила взять в руки
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то они поторопились, с хозяином не посоветовавшись ответили.
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Занавес...Ржал больше, чем от Рыбникова! Так кто там козлы, которые мешают нам жить? Идиёты...
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Прибежали грузины , убежали грузинов . Может быть он и чист как девственница , но не нравится он мне как человек .
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на понт берут .шоколадные не против и посадить Михо но кишка тонка .
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Странная статья. Понятно, что в Украине на Михо нет никаких дел.
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Нормальна стаття- її просто читати повністю треба.
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мне вот интересно: действительно нельзя давать гражданство Украины человеку на которого заведено уголовное дело в другой стране?
если это так то получается что если в рашке завели дело на кого-то то ему украинское гражданство не светит
что-то здесь не так
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Когда ты диабетик и бугаешь....
Когда Михо ни как не хочет в гости....
У преза перспективный выбор:
Хоть зеленей от водки хоть помирай от злости))

Картина маслом: "Знову всрався"
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При чем тут вообще нынешняя прокремлевская Грузия, где, наверное, по-кремлевски могут сшить любое уголовное дело на каждого.
Гражданин Украины есть гражданин Украины.
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Порошенко думает,что он на базаре в Одесской области,захотел дал ,захотел взял гражданство
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цікаво, а по вальцману нема кримінальноі справи десь у Молдові наприклад?
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по молодости были залёты...но всё покрыто тайной.
пуйло знает и держит пэтрыка за коки !
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Боятся, что дело примет не тот оборот, на который надеялись. С кем связались? Мишин ротик, канешна, страшнее пистолета, но кто вам доктор - повода не давайте. Самое смешное и увлекательное в этой истории - ещё впереди.
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Заднюю дают.Видно из Вашингтона дали понять,что недовольны. Вполне возможноёчто гражданство вернут,т.к."появилась новая информация".
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Кто объяснит, за что Саакашвили лишили гражданства?
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интересно, сколько осталось людей которые верят офшорному барыге и его банде. Сначала лишили гражданство, за так называемые уголовные дела, а в итоге их нет. Извинения последуют, или опят все так спустят. А вообще власть подонков , подлецов и брехунов
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Ему весь блок БПП,ОППОблок и часть единой росиии
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Снова Пэця об..шеколадился !!!!! "Повезло" нам с шеколадным !!!
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Злачинна пгакуратура Югика покривае вора Саакашвілі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУголовных дел, в которых Саакашвили фигурирует как подозреваемый или обвиняемый, не выявлено, - ГПУ. ДОКУМЕНТ
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