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 Политика Украины
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Все про:грузы (188) железная дорога (1060) Мариуполь (4123) ММК им. Ильича (40) Укрзализныця (1146) Бальчун Войцех (105)

 Ж/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, несмотря на объявленный Бальчуном пропуск 25 грузовых поезда в сутки, едва пропускает 17, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко

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Генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко просит "Укрзализныцю" увеличить пропускную возможность перегона Камыш-Заря – Волноваха, которая соединяет Мариуполь с остальной частью Украины.

Об этом в своем блоге на Центре транспортных стратегий написал Генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко.

"Прочитал о том, что в июле Донецкая железная дорога якобы недополучила 42 млн гривен дохода из-за невыполнения планов отгрузки со стороны ММК им. Ильича и "Азовстали". Для начала очень порадовало, что спустя три года "Укрзализныця" наконец-то начала задумываться о недополученных доходах. Так вот, отвечаю: с отгрузкой металла у нас проблем нет, ведь объем исходящих грузов с меткомбинатов в три раза меньше объемов входящего сырья, и, очевидно, что мы отгружаем все, что производим. А вот с доставкой сырья действительно есть проблемы, с чем, очевидно, и связаны внезапно обнаруженные "Укрзализныцей" потери. Они весьма существенны - около 40 млн гривен в месяц. Впрочем, уже в ближайшее время эта сумма может увеличиться до 60-65 млн гривен в месяц", - рассказал он.

"Дело в том, что единственная ж/д ветка, которая соединяет Мариуполь с остальной частью Украины, - перегон Камыш-Заря - Волноваха, несмотря на дважды объявленный господином Бальчуном пропуск 24-25 грузовых поезда в сутки, после двух реконструкций едва пропускает 16-17 грузовых поездов. Нам же для обеспечения производственной программы в июле был необходим пропуск 20-21 грузовых поездов в сутки! Из-за неспособности госмонополии наладить полноценное грузовое сообщение с Мариуполем сотни тысяч тонн грузов доставляются на мариупольские комбинаты альтернативными каналами. Так, импортный уголь вместо прямых поставок из портов Одессы доставляется более мелкими судами в Мариупольский МТП, потери "Укрзализныци" на разнице в тарифе между портом Южный и Мариуполем - около 200 грн на тонну (при объеме поставок около 90 тыс. тонн это 18 млн гривен в месяц). Около 25 тысяч тонн флюсов ежемесячно доставляются не с Западной Украины, а импортом через Мариупольский порт - это еще 6 млн гривен потерь в месяц. На недовезенном напрямую в Мариуполь ЖРС "Укрзализныця" теряет еще около 3 млн гривен в месяц. Кроме того, с августа и до конца года мы с "Азовсталью" планируем увеличить производство чугуна на 7% от уровня 2-го квартала, но как это сделать при текущем пропуске через Камыш-Зарю - не имеем ни малейшего понятия. При этом недопроизводство 45 тыс. тонн чугуна в месяц - это потери ж/д в перевозках около 180 тысяч тонн грузов или около 25 млн гривен доходов ежемесячно", - пояснил Зинченко.

"Мы, металлурги, очень приветствуем начинание УЗ по подсчету упущенной выгоды, но давайте считать настоящие потери - где теряет и УЗ, и бизнес. Я очень надеюсь, что ситуация по Камыш-Заре улучшится, УЗ доведет пропуск до заявленного господином Балчуном уровня и найдет возможность обеспечить маршрутные перевозки руды в Мариуполь своим парком полувагонов. А мы со своей стороны сделаем все возможное для их максимального освоения под погрузку металла или же скорейшей сдачи в порожнем состоянии", - резюмировал он.
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Паникёра Зинченко-расстрелять!
Место проведения провокации"цензор нет"-зачистить ...
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Залізниця пропускає стільки вагонів та поїздів скільки по ній запустять, все залежить від наявності тепловозів-електровозів та вагонів і швидкості їх навантаження на заводах! Це заводи повільно навантажують вагони, довго тримають вагони під вантажем, влаштовуючи склади на залізниці, щоб не сплачувати гроші в портах за зберігання вантажів в очікуванні судна і щоб не сплачувати за додаткову обробку вантажу в портах, а щоб вантажити відразу з вагонів на судно! Ці махінації мафії добре відомі і мають бути припинені! Ціна за використання вагонів та за вантажні перевезення має бути збільшена до рівня ЄС, тобто в 3,5 рази і тоді всього буде вистачати!
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Такое впечатление,что у всех этих уродов-"омелянов" и "ахметовских прихвостней" существует только одна проблема и это-Бальчун и следуя логике и цитате из фильма Рязанова,это-"..значит хорошие сапоги,надо-брать..."(с).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖ/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, несмотря на объявленный Бальчуном пропуск 25 грузовых поезда в сутки, едва пропускает 17, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко
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