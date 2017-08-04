 Ж/д ветка, соединяющая Мариуполь с остальной Украиной, несмотря на объявленный Бальчуном пропуск 25 грузовых поезда в сутки, едва пропускает 17, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко

Об этом в своем блоге на Центре транспортных стратегий написал Генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко.
"Прочитал о том, что в июле Донецкая железная дорога якобы недополучила 42 млн гривен дохода из-за невыполнения планов отгрузки со стороны ММК им. Ильича и "Азовстали". Для начала очень порадовало, что спустя три года "Укрзализныця" наконец-то начала задумываться о недополученных доходах. Так вот, отвечаю: с отгрузкой металла у нас проблем нет, ведь объем исходящих грузов с меткомбинатов в три раза меньше объемов входящего сырья, и, очевидно, что мы отгружаем все, что производим. А вот с доставкой сырья действительно есть проблемы, с чем, очевидно, и связаны внезапно обнаруженные "Укрзализныцей" потери. Они весьма существенны - около 40 млн гривен в месяц. Впрочем, уже в ближайшее время эта сумма может увеличиться до 60-65 млн гривен в месяц", - рассказал он.
"Дело в том, что единственная ж/д ветка, которая соединяет Мариуполь с остальной частью Украины, - перегон Камыш-Заря - Волноваха, несмотря на дважды объявленный господином Бальчуном пропуск 24-25 грузовых поезда в сутки, после двух реконструкций едва пропускает 16-17 грузовых поездов. Нам же для обеспечения производственной программы в июле был необходим пропуск 20-21 грузовых поездов в сутки! Из-за неспособности госмонополии наладить полноценное грузовое сообщение с Мариуполем сотни тысяч тонн грузов доставляются на мариупольские комбинаты альтернативными каналами. Так, импортный уголь вместо прямых поставок из портов Одессы доставляется более мелкими судами в Мариупольский МТП, потери "Укрзализныци" на разнице в тарифе между портом Южный и Мариуполем - около 200 грн на тонну (при объеме поставок около 90 тыс. тонн это 18 млн гривен в месяц). Около 25 тысяч тонн флюсов ежемесячно доставляются не с Западной Украины, а импортом через Мариупольский порт - это еще 6 млн гривен потерь в месяц. На недовезенном напрямую в Мариуполь ЖРС "Укрзализныця" теряет еще около 3 млн гривен в месяц. Кроме того, с августа и до конца года мы с "Азовсталью" планируем увеличить производство чугуна на 7% от уровня 2-го квартала, но как это сделать при текущем пропуске через Камыш-Зарю - не имеем ни малейшего понятия. При этом недопроизводство 45 тыс. тонн чугуна в месяц - это потери ж/д в перевозках около 180 тысяч тонн грузов или около 25 млн гривен доходов ежемесячно", - пояснил Зинченко.
"Мы, металлурги, очень приветствуем начинание УЗ по подсчету упущенной выгоды, но давайте считать настоящие потери - где теряет и УЗ, и бизнес. Я очень надеюсь, что ситуация по Камыш-Заре улучшится, УЗ доведет пропуск до заявленного господином Балчуном уровня и найдет возможность обеспечить маршрутные перевозки руды в Мариуполь своим парком полувагонов. А мы со своей стороны сделаем все возможное для их максимального освоения под погрузку металла или же скорейшей сдачи в порожнем состоянии", - резюмировал он.
599 5
В ближайшие дни "Укрзализныця" объявит тендер на закупку еще 1 тысячи полувагонов, - Бальчун(26)
С начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун(54)
Через 2 недели Бальчун отчитается перед Кабмином: "Нужно ставить точку", - Омелян(79)
Бальчун: Планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением Львов и Днепр с Одессой(34)
Огляд блогосфери від UAINFO. 20 квітня 2016(0)
Контракт с Бальчуном продлен автоматически, - "Укрзализныця"(33)
"Требую рассмотрения подробного отчета Бальчуна за год его деятельности на посту главы "Укрзализныци", - Омелян(62)
Место проведения провокации"цензор нет"-зачистить ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить