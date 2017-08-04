 "Дело переведено в закрытый режим и слушается раз в 3-4 месяца", - Сытник раскритиковал затягивание суда по ОПЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил во время брифинга в Одессе, который транслировал телеканал " 112 Украина ".

"Дело по одесскому региону - лидер такого (затянутого, - ред.) процесса, - это дело по ОПЗ. Мало того, что там нынешнее руководство написало письмо, что не считает, что 300 млн это убытки для предприятия. Само дело почему-то судом переведено в закрытый режим и слушается раз в 3-4 месяца. Конечно, с такими темпами прогресса в наши работе не будет. Но я надеюсь, что на осень у народных депутатов хватит политической воли не только писать в фейсбуке какие-то глупости, а признать, что это необходимо и проголосовать закон о Антикоррупционном суде", - заявил Сытник.

Как сообщалось, в Одессе открылось новое территориальное управление НАБУ. Пока что оно будет работать без руководителя - его не смогли отобрать.