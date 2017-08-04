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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1880) ОПЗ (250) суд (21364) Сытник (407)

 "Дело переведено в закрытый режим и слушается раз в 3-4 месяца", - Сытник раскритиковал затягивание суда по ОПЗ

сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник раскритиковал судебный процесс по Одесскому припортовому заводу и назвал его лидером по затягиванию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил во время брифинга в Одессе, который транслировал телеканал " 112 Украина ".

"Дело по одесскому региону - лидер такого (затянутого, - ред.) процесса, - это дело по ОПЗ. Мало того, что там нынешнее руководство написало письмо, что не считает, что 300 млн это убытки для предприятия. Само дело почему-то судом переведено в закрытый режим и слушается раз в 3-4 месяца. Конечно, с такими темпами прогресса в наши работе не будет. Но я надеюсь, что на осень у народных депутатов хватит политической воли не только писать в фейсбуке какие-то глупости, а признать, что это необходимо и проголосовать закон о Антикоррупционном суде", - заявил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗ может быть приватизирован в конце 2017 - начале 2018 года, "Центрэнерго" - в середине 2018-го, - ФГИУ

Как сообщалось, в Одессе открылось новое территориальное управление НАБУ. Пока что оно будет работать без руководителя - его не смогли отобрать.

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Зато пором рошеновцы будут орать "Чем занимается НАБУ?"!
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Одесский припортовый - одна из жемчужин, которая еще осталась. За него идет большая битва олигархов.
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Вот именно. А НАБУ, в лучших традициях, помогают этим олигархам прибрать ОПЗ к своим рукам, при чем за три копейки.
После срыва приватизации завод упал в цене в три раза и это не предел.
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Затягивание суда по ОПЗ выгодно некоторым ОПГ и ФПГ, которые практически все по сути своей ОПГ.
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Сытник решил напомнить о себе и дал очередное интервью, жаль что без инфографики))) А где был Сытник, когда его коллега Углава с Саакашвили срывали приватизацию ОПЗ? Из-за их действий бюджет не досчитался 500 млн, а многие люди лишились работы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дело переведено в закрытый режим и слушается раз в 3-4 месяца", - Сытник раскритиковал затягивание суда по ОПЗ
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