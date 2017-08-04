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 КП "Плесо" изменил статус шести киевских пляжей: на пяти купаться безопасно

пляж

В Киеве сняли запрет на купание на 5 муниципальных пляжах из 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Плесо" в Facebook.

"04.08.2017 изменены статусы шести пляжей. Зеленый флаг вывешен на пляжах: "Детский", "Венеция", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка". Купаться на них безопасно. На пляже "Черторой" вывешен желтый флаг. Купаться не рекомендуется", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Минздраве создали интерактивную карту пляжей, непригодных для купания. КАРТА

Напомним, 2 августа коммунальное предприятие "Плесо" сообщало о безопасности купания на пляжах "Черторой" и "Пуща-Водица".

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Вот тебе и казус. Спортсмен,который должен был бы в первую очередь следить за такими вещами...Довел такой город как Киев,до абсурда. Вот ,что такое групповая порука преступных группировок. Позор ! И жителям города. Терпящим такое.
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Абсурд говорить без аргументов, в Днепре просто цветет вода.
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Та даже у нас на Кальмиусе в Донецке,алкаши-рыбаки придумывали натягивать ограждающие веревки с бутылками,чтобы были окна для ловли )) Алкаши ! А тут такой город..Столица ! Несерьезно как минимум. Если брать уровень алкашей и их финансовые возможности.
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А еще есть древняя пословица о возможности утопиться в ложке воды.
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Интересно, в одной реке где-то можно купаться, а где-то нет. Там вода зависит от места где она течет что-ли?
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Любит наш народ: море на крымском курорте превратилось в болото. Опубликовано видео
4 августа 2017 г. в 11:42
Главный пляж оккупированной Евпатории превратился в болото.
Соответствующее видео в своем Instagram опубликовал пользователь Nemilhail."Наш народ непобедим, на окраинах города полно шикарных пляжей, но почему людей тянет именно сюда. Не удержался и сделал нарезку", - написал он.
http://kriminal.tv/news/ljubit_nash_narod_more_na_krymskom_kurorte_prevratilos_v_boloto_opublikovano_video.html
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КП "Плесо" изменил статус шести киевских пляжей: на пяти купаться безопасно в костюмах химзащиты.
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Септика вечерком подкинули, веслом помешали - и купайся, народ. Микробов нет.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКП "Плесо" изменил статус шести киевских пляжей: на пяти купаться безопасно
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