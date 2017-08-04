 КП "Плесо" изменил статус шести киевских пляжей: на пяти купаться безопасно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Плесо" в Facebook.
"04.08.2017 изменены статусы шести пляжей. Зеленый флаг вывешен на пляжах: "Детский", "Венеция", "Молодежный", "Золотой", "Предместная Слободка". Купаться на них безопасно. На пляже "Черторой" вывешен желтый флаг. Купаться не рекомендуется", - сказано в сообщении.
Напомним, 2 августа коммунальное предприятие "Плесо" сообщало о безопасности купания на пляжах "Черторой" и "Пуща-Водица".
1031 8
Отдых россиянина Андрея Кабанова с семьей в Абхазии закончился смертью от рук местных любителей "халявы", близким потребовалась помощь психолога(237)
Оккупанты обвиняют Украину в "туристической блокаде" Крыма(317)
В Киеве только два пляжа безопасны для купания, - Госпродпотребслужба(18)
МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет(24)
Про плюсы и минусы экскурсионных туров от турагентств(0)
"Министерство курортов" оккупированного Крыма констатирует снижение числа туристов на 4,2%(64)
Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(88)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 августа 2017 г. в 11:42
Главный пляж оккупированной Евпатории превратился в болото.
Соответствующее видео в своем Instagram опубликовал пользователь Nemilhail."Наш народ непобедим, на окраинах города полно шикарных пляжей, но почему людей тянет именно сюда. Не удержался и сделал нарезку", - написал он.
http://kriminal.tv/news/ljubit_nash_narod_more_na_krymskom_kurorte_prevratilos_v_boloto_opublikovano_video.html
Ответить
Ответить
Ответить