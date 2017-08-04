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Все про:Укрзализныця (1146) Кубив (119) металлолом (102)

 Возможность "Укрзализныци" произвольно устанавливать стоимость предоставления полувагонов создает коррупционные риски, - глава УА Втормет

Намерения руководства железнодорожного госмонополиста ПАО "Укрзализныця" ввести свободную "плавающую" цену на грузовые полувагоны вызывает обеспокоенность украинских ломозаготовительных компаний.

Как передает Минпром, об этом говорится в обращении Украинской ассоциации вторичных металлов УА Втормет, адресованном первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.

Предоставление монополисту в сфере железнодорожных грузоперевозок права самостоятельно определять для клиентов стоимость услуги по предоставлению полувагонов неизбежно приведет к повышению этой стоимости - и, как следствие, к росту затрат не только владельцев грузов, но и всех участников рынка, отмечается в письме.

Кроме того, возможность топ-менеджеров "Укрзализныци" произвольно устанавливать стоимость предоставления полувагонов создает коррупционные риски, подчеркнул глава УА Втормета Владимир Бублей.

Согласно ст. 20 закона Украины " Об Антимонопольном комитете Украины" проекты нормативно-правовых актов и других решений, которые могут негативно повлиять на конкуренцию на рынке, должны получать разрешение АМКУ, напомнили в ассоциации.

"Исходя из изложенного, считаем, что принятие указанного проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины может значительно ухудшить положение основных участников рынка грузовых перевозок ", - подчеркивается в обращении.

Данный проект приказа Мининфраструктуры подлежит тщательной оценке регуляторного влияния, по мнению УА Втормета. Ассоциация предложила организовать обсуждение данной инициативы "Укрзализныци" с привлечением заинтересованных организаций, предприятий и их объединений.
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Бублей похоже бредит. Это что.......с каждой станции операторы при появлении клиента будут связываться с топ-менеджерами и тарифы согласовывать? Достала уже эта полуправда........
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Бл........ь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если должным образом работает правоохранительная система,никакие аферы не возможны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В чем проблема?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВозможность "Укрзализныци" произвольно устанавливать стоимость предоставления полувагонов создает коррупционные риски, - глава УА Втормет
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