Как передает Минпром, об этом говорится в обращении Украинской ассоциации вторичных металлов УА Втормет, адресованном первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.
Предоставление монополисту в сфере железнодорожных грузоперевозок права самостоятельно определять для клиентов стоимость услуги по предоставлению полувагонов неизбежно приведет к повышению этой стоимости - и, как следствие, к росту затрат не только владельцев грузов, но и всех участников рынка, отмечается в письме.
Кроме того, возможность топ-менеджеров "Укрзализныци" произвольно устанавливать стоимость предоставления полувагонов создает коррупционные риски, подчеркнул глава УА Втормета Владимир Бублей.
Согласно ст. 20 закона Украины " Об Антимонопольном комитете Украины" проекты нормативно-правовых актов и других решений, которые могут негативно повлиять на конкуренцию на рынке, должны получать разрешение АМКУ, напомнили в ассоциации.
"Исходя из изложенного, считаем, что принятие указанного проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины может значительно ухудшить положение основных участников рынка грузовых перевозок ", - подчеркивается в обращении.
Данный проект приказа Мининфраструктуры подлежит тщательной оценке регуляторного влияния, по мнению УА Втормета. Ассоциация предложила организовать обсуждение данной инициативы "Укрзализныци" с привлечением заинтересованных организаций, предприятий и их объединений.
172 2
Эксперты отмечают позитивное действие закона о ломе для метпредприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе(14)
Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж(18)
5 человек путем махинаций с металлоломом нанесли двум предприятиям ущерб на 10 млн грн, - полиция(5)
Просил главу ВР включить "металлургический" закон с правками Президента в повестку дня, - Галасюк(20)
Крабове нашестя: кубинці спостерігають за сезонною міграцією крабів. ФОТО(0)
Порошенко ветировал закон о продлении вывозной пошлины на металлолом на 2 года(45)
Металлургический закон позволяет получить дополнительный объем от экспортных поступлений в Украину более 1,5 млрд долларов в год, - Галасюк(33)
Ответить
Ответить