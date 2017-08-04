 Апелляция по делу Суса попала к судье, чей сын работает в Департаменте ГПУ, которым руководил Сус

Об этом в заседании Апелляционного суда Киева сообщил прокурор САП Сергей Козачина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сын судьи Виктора Глиняного - Сергей - заместитель начальника информационно-аналитического отдела Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В 2016 году значился просто прокурором Департамента.
Подозреваемый по делу Сус до ноября 2016 года был заместителем начальника этого Департамента.
Прокурор имеет право заявить отвод судье, если сомневается в его объективности. Но 4 июля заседание не состоялось, суд снял дело с рассмотрения, поскольку не получил материалов дела из суда первой инстанции.
Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию САП на меру пресечения Дмитрию Сусу. Системой автораспределения сформирована коллегия из трех судей - Дениса Масенко (председатель), Олега Присяжнюка и Виктора Глиняного.
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Сус находится под домашним арестом и носит электронный браслет. Прокуратура требует для него более суровую меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 5 млн грн.
25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики. 27 июля суд взял экс-следователя ГПУ Суса под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находится за границей.
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Суд не смог рассмотреть апелляцию по делу Суса, потому что не получил материалов(5)
Суд взял экс-следователя ГПУ Суса под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. ФОТО(13)
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А накосить и на менее резонансных делах можно.
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Шоколаднозадые ВОРЮГИ в мантиях все одним миром мазаны ....
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Конечно в ГПУ!
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- люстрація!
))))))00
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Не думаю.
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Ибо работают они лишь на себя, в ущерб Государству.
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И меня (какая жалость!) видно не убьют,
Не болтаться мне на рее, не пойти на дно.
Припев:
Фортуна! лотерея! Фортуна! лотерея!
В жизни и в кино, в жизни и в кино,
В жизни и в кино и в кино... В жизни как в кино?
Вроде как в кино, но не как в кино!
Потому любит зритель этот чудный жанр,
Наш чудесный исцелитель и бальзам для ран,
Распахнем же поскорее в мир чудес окно.
Припев:
Фортуна! лотерея! Фортуна! лотерея!
В жизни и в кино, в жизни и в кино,
В жизни и в кино и в кино... В жизни как в кино?
Вроде как в кино, но...
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Людей заменять надо.
И не один раз.
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