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 Общество
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Все про:суд (21364) Сус Дмитрий (25)

 Апелляция по делу Суса попала к судье, чей сын работает в Департаменте ГПУ, которым руководил Сус

Апелляционная жалоба Специализированной антикоррупционной прокуратуры попала на рассмотрение коллегии судей, среди которых отец замначальника отдела Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Об этом в заседании Апелляционного суда Киева сообщил прокурор САП Сергей Козачина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд не смог рассмотреть апелляцию по делу Суса, потому что не получил материалов

Сын судьи Виктора Глиняного - Сергей - заместитель начальника информационно-аналитического отдела Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В 2016 году значился просто прокурором Департамента.

Подозреваемый по делу Сус до ноября 2016 года был заместителем начальника этого Департамента.

Прокурор имеет право заявить отвод судье, если сомневается в его объективности. Но 4 июля заседание не состоялось, суд снял дело с рассмотрения, поскольку не получил материалов дела из суда первой инстанции.

Как известно, Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию САП на меру пресечения Дмитрию Сусу. Системой автораспределения сформирована коллегия из трех судей - Дениса Масенко (председатель), Олега Присяжнюка и Виктора Глиняного.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Сус находится под домашним арестом и носит электронный браслет. Прокуратура требует для него более суровую меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 5 млн грн.

25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики. 27 июля суд взял экс-следователя ГПУ Суса под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находится за границей.




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конфликт интересов. судья сама ОБЯЗАНА заявить самоотвод.
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Вот как раз если она не дура, то не станет ввязываться и самоотведётся. А то мало ли как жизнь пойдёт...
А накосить и на менее резонансных делах можно.
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А если бы попала к другому судилке что-то бы изменилось ?
Шоколаднозадые ВОРЮГИ в мантиях все одним миром мазаны ....
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ну так, ёпта, это ж династия юристов-правоведов, где еще работать сынку "уважаемого человека"?
Конечно в ГПУ!
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Да вы шо?! А кто ж это сделал?! Суды - это наше всё! Заживо и явно хоронят всё, что неявно хоронит наша власть. Это понятно уже всем.
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вот чисто случайно электронная система выбора судьи так сработала. клянусь трезвостью юГика, случайно!
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яка "органічна" кооперація та взаємодія. Кого не торкни, таке вспливе... А ми
- люстрація!
))))))00
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Сложно судью выбрать будет, там у всех "сын" или "дочь" неплохо пристроены.
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Все эти "структуры" пора уже менять подчистую.
Ибо работают они лишь на себя, в ущерб Государству.
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До конца всего осталось несколько минут,
И меня (какая жалость!) видно не убьют,
Не болтаться мне на рее, не пойти на дно.

Припев:
Фортуна! лотерея! Фортуна! лотерея!
В жизни и в кино, в жизни и в кино,
В жизни и в кино и в кино... В жизни как в кино?
Вроде как в кино, но не как в кино!

Потому любит зритель этот чудный жанр,
Наш чудесный исцелитель и бальзам для ран,
Распахнем же поскорее в мир чудес окно.

Припев:
Фортуна! лотерея! Фортуна! лотерея!
В жизни и в кино, в жизни и в кино,
В жизни и в кино и в кино... В жизни как в кино?
Вроде как в кино, но...
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Це так передбачено петровою рехвормою. Всі старі корупціонери не лише зберігають свої посади, а в багатьох випадках ідуть на підвищення. Прокурори Смітюхи, наприклад.
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Антиконституционная система "своих людей" может продолжать "эффективно" работать, даже если о ней ничего нет в законодательстве, что говорит о формальности реформ.

Людей заменять надо.
И не один раз.
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