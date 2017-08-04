 Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" в центре Киева, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Апелляционный суд г. Киев по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой вертолетной площадки Януковича, владельцем которой является ООО "Амадеус Ко". Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов", - рассказал Луценко.
Отметим, что вертодром в центре Киева был открыт 6 июня 2012 года на Парковой дороге на крыше бизнес-центра "Парковый". Им должен был пользоваться Виктор Янукович, чтобы добираться из "Межигорья", но он так и не совершил ни одного полета.
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ЮГИК!!! КОГДА УЖЕ ВАША ХИТРОЖОПАЯ ШОБЛА ОФФШОРНОГО БАРЫГИ ПРЕКРАТИТ ЛОХОТРОНИТЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ПРАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
КАКОЙ СМЫСЛ, КРОМЕ ПИАРА, НЕСЕТ В СЕБЕ АРЕСТ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙСЯ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ?
ВОТ ВЫ, ПОСТОЯННО, ВИДИМО В СИЛУ ПРИВЫЧКИ И ПИАРА ПРОВОДИТЕ СВОИ МУСОРСКИЕ ШМОНЫ.
НО, ЗА ЭТИ 3.5 ГОДА, ПРАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ВЛАСТИ - НЕТ НИ ОДНОЙ ПОСАДКИ, ЗА РЕШЕТКУ!!!
ТАК МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ ЛЮДЕЙ ЛОХОТРОНИТЬ?
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