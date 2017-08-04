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Все про:Киев (17782) Луценко (7068) Янукович (32572) арест имущества (153) вертодром (58)

 Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" в центре Киева, - Луценко

площадка вертодром януковича вертолетная

Апелляционный суд г.Киева наложил арест на земельные участки площадью более 2 га и расположенную на них недвижимость, которые принадлежат ООО "Амадеус Ко".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд г. Киев по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой вертолетной площадки Януковича, владельцем которой является ООО "Амадеус Ко". Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов", - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)

Отметим, что вертодром в центре Киева был открыт 6 июня 2012 года на Парковой дороге на крыше бизнес-центра "Парковый". Им должен был пользоваться Виктор Янукович, чтобы добираться из "Межигорья", но он так и не совершил ни одного полета.

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Интересно, сколько на нее и на ту под Каневом, вертолеты садились с момента ввода в эксплуатацию?
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Когда только построили, хотели ввести услугу вертолётного такси. Но что-то не пошло.
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Разумеется не пошло, поскольку цена одного полёта от Борисполя до Киева составляла пару тысяч евро, потом, цену, немного, снизили но желающих пролететь 20 минут за такую сумму не находилось!
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Если мне память не изменяет - речь шла про диапазон в 400-500 баксов.
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Это в конце, когда никто не хотел летать за такую цену из Борисполя. Потом они снизили цену до 500 евро, но желающих было крайне мало.
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Единственное, что можно попробовать сделать с этим объектом после конфискации, это передать городу и переоборудовать его под летний театр.
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И кстати, это не избавляло от дальнейших пробок в городе, так что выигрыш во времени был сомнительный, а платить 500 евро и стоять в пробке в центре никто, особо, не хотел.
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Тогда офис должен быть в этой же высотке, а таких у нас, пока, нет.
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,,,.я вам не скажу за всю одессу / площадку янека , , но , таки да , арбузы гройсмана прибыли в киев по днепру из голой пристани , , не ленись , налетай , подтянись .на погрузочно - разгрузочные работы , , фуры ( штук 30 , пока порожних ) , вас ждут , волонтеры и гастарбайтеры , , ,
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Бедная площадка... А вот виновник так и не наказан....
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Хоть что то арестовали. Как всегда суд отпустит с браслетом.
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И шо там будет? На первом этаже Рошен, а на втором - музей досягнень Гойсмана? А на месте вертолетной - смотровая площадка с видом на баржи с арбузами?
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В этом комплексе открылся дорогой и престижный ресторан индо-китайской кухни, party place и лаунж-бар CHI.
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Да понятно, что не центр реабилитации воинов АТО. И владелец явно кто-нибудь из рыго-порохатых
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за 3 года? а чего ждали? Хфёдырч вдруг вернется , и по ушам надает?.... это несомненно достижение кондитеров
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Угу, приедет Януковощ или его адвокаты и в апеляционном суде отменит решение етого суда...
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Решение отменить может и можно. Но где найти кретина, который бы захотел купить этот объект Арест накладывается только с этой целью.
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зубы янеком не заговариваем , а на разгрузку арбузо-барж херсонских шагом марш , , пистеть о вертолетах не баржи с каунами разгружать , , надо , федя , , надо ,,, , грося кинет через борт перший арбуз , бесписты ,,,
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И это на 4 году после чивакуни!!!!! ОХУ*ТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Шоколадножепые чинушки действуют "стремительно" !
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.........У вертолётной площадки - нет неприкосновенности , огромной кучи денег и ног , чтобы свалить . Единственное , что у неё есть - так это ненавистное для всех имя . Поэтому оценив все свои силы , пан Генпрокурор и отважился на столь "рискованное" дело.....Предлагаю ещё арестовать вот эту фотожабу , она постоянно вселяет какие - то сомнения в действия всей команды сегодняшних реформаторов....
Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" в центре Киева, - Луценко - Цензор.НЕТ 633
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Югик мы хотим услышать суд арестовал главного спонсора Януковича и партии регионов Ахметова, выгодополучателей его президентства, соратников Новинского, Бойка, Шуфрича..
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аднака , , , меньше .тексту , , , а все схватили носилки и на разгрузку голопристаньских арбузов стройными колоннами/шеренгами бегом айда !!! , рота подъем ,! , в атаку вперед. !
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Все понятно.И,наверное,правильно.Одно интересно-как наручники на арестованную одевали?И еще,чем эта суч.а до сих пор занималась??? И чем занимались менты до сих пор? И чем до сих пор "верха" занимаются? И почему Бог( а они все истово крестятся) не спросил у них обо всем этом???
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Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" в центре Киева, - Луценко
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ЮГИК!!! КОГДА УЖЕ ВАША ХИТРОЖОПАЯ ШОБЛА ОФФШОРНОГО БАРЫГИ ПРЕКРАТИТ ЛОХОТРОНИТЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ?

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ПРАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

КАКОЙ СМЫСЛ, КРОМЕ ПИАРА, НЕСЕТ В СЕБЕ АРЕСТ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙСЯ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ?

ВОТ ВЫ, ПОСТОЯННО, ВИДИМО В СИЛУ ПРИВЫЧКИ И ПИАРА ПРОВОДИТЕ СВОИ МУСОРСКИЕ ШМОНЫ.

НО, ЗА ЭТИ 3.5 ГОДА, ПРАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ВЛАСТИ - НЕТ НИ ОДНОЙ ПОСАДКИ, ЗА РЕШЕТКУ!!!

ТАК МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ ЛЮДЕЙ ЛОХОТРОНИТЬ?



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ты капс ещё жирным выделяй - ато плохо видно и читать не интересно...
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