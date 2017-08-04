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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4091) торговля людьми (128)

 Схема продажи женщин в сексуальное рабство в РФ раскрыта на Луганщине

торговля людьми

В Луганской области правоохранительные органы разоблачили схему продажи женщин в Российскую Федерацию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения трех человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенное с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица", - сказано в сообщении.

Отмечается, что накануне при осуществлении попытки переправки женщин в Российскую Федерацию, злоумышленница задержана сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Задержанной грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.


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а в чому проблема, нехай вивозять. Головне назад не пускати в Україну
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Кацапы трахают кацапов. Но последних называют хохлушками ))
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Лоханщина завжди була постачальником повій до кацапії.
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так вони вже давно продались, курви, не залежно від віку та статі!
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Лугандонии только и осталось 3,14zдой торговать
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Логика рассейского мира - всех сепаров в окопы, их жен в проститутки. А зачем сепарам жены? если их все равно убьют
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Такої кількості страшнючих баб як на луганщині ще треба пошукати. Вони здавна наймалися обслугою і в криму, і в Туреччині, проте "юзали" їх тільки задарма. Ну максимум за філіжанку кави або кухоль пива.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСхема продажи женщин в сексуальное рабство в РФ раскрыта на Луганщине
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