 Схема продажи женщин в сексуальное рабство в РФ раскрыта на Луганщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.
"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения трех человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенное с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица", - сказано в сообщении.
Отмечается, что накануне при осуществлении попытки переправки женщин в Российскую Федерацию, злоумышленница задержана сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Задержанной грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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