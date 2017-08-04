EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  808  3
Все про:НАБУ (1880) коррупция (7382) Одесса (5796) Сытник (407) руководство (19)

 В Одессе новое территориальное управление НАБУ начнет работу без руководителя, - Сытник

сытник

Сегодня в Одессе открывается территориальное управление НАБУ.

В Одессе территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) откроется без руководителя, его еще не смогли избрать. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Пока ведомство будет работать без руководителя, его обязанности будет исполнять заместитель.

"Руководителя территориального управления у нас не получилось отобрать, ни с первой, ни со второй, ни с третьей, ни с четвертой попытки. И поэтому мы решили немного нарушить нашу традицию и открыть территориальное управление, не имея сейчас, фактически руководителя, а имея только заместителя руководителя территориального управления, потому что мы чувствуем, что потребность открытия этого управления назрела и есть целый ряд дел, касающихся Одесского региона, они сейчас в стадии активного расследования. И без оперативной поддержки здесь, эти дела так быстро не будут направлены в суд, как этого бы хотелось", - заявил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала организаторов взрыва машины в центре Одессы 24 июля. ВИДЕО

Отметим, что сегодня в Одессе открывается территориальное управление НАБУ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Труханов натрусит руководителей. Натрушенных.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем в Одессе вообще то НАБУ надо? Саакашвили убрали и гражданства лишили, Марушевскую сняли, Сакварелидзе выгнали - вообщем победили усю коррупцию. Слава офшорнику и его однопартийцу Пидрахую-1 !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И без оперативной поддержки здесь, эти дела так быстро не будут направлены в суд, как этого бы хотелось
=====================================================================

Сытник!!! А какой смысл этой работы если все отправленные вами в суд дела умышленно ими разваливаются.

Ведь уже всем нормальным людям давно понятно шо без антикоррупционного суда толку с этого никакого.

Ну, присудит им самый "гуманный и честный" украинский суд имени порошенко, заплатить залог в несколько миллионов, в карман судей и воровской шоблы, и отпустит их снова на волю.

Выйдут они, и снова будут заниматься коррупцией, еще и отрабатывая потерянное.

НУЖНО, ПОСТОЯННО, ГОВОРИТЬ В АМЕРИКЕ И НА ЗАПАДЕ О СРОЧНОМ СОЗДАНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В УКРАИНЕ!!!



 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Одессе новое территориальное управление НАБУ начнет работу без руководителя, - Сытник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти