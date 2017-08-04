 В Одессе новое территориальное управление НАБУ начнет работу без руководителя, - Сытник

В Одессе территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) откроется без руководителя, его еще не смогли избрать. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Пока ведомство будет работать без руководителя, его обязанности будет исполнять заместитель.
"Руководителя территориального управления у нас не получилось отобрать, ни с первой, ни со второй, ни с третьей, ни с четвертой попытки. И поэтому мы решили немного нарушить нашу традицию и открыть территориальное управление, не имея сейчас, фактически руководителя, а имея только заместителя руководителя территориального управления, потому что мы чувствуем, что потребность открытия этого управления назрела и есть целый ряд дел, касающихся Одесского региона, они сейчас в стадии активного расследования. И без оперативной поддержки здесь, эти дела так быстро не будут направлены в суд, как этого бы хотелось", - заявил Сытник.
Отметим, что сегодня в Одессе открывается территориальное управление НАБУ.
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Сытник!!! А какой смысл этой работы если все отправленные вами в суд дела умышленно ими разваливаются.
Ведь уже всем нормальным людям давно понятно шо без антикоррупционного суда толку с этого никакого.
Ну, присудит им самый "гуманный и честный" украинский суд имени порошенко, заплатить залог в несколько миллионов, в карман судей и воровской шоблы, и отпустит их снова на волю.
Выйдут они, и снова будут заниматься коррупцией, еще и отрабатывая потерянное.
НУЖНО, ПОСТОЯННО, ГОВОРИТЬ В АМЕРИКЕ И НА ЗАПАДЕ О СРОЧНОМ СОЗДАНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В УКРАИНЕ!!!
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