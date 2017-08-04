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 Юноша погиб от удара током при попытке сделать селфи на грузовом поезде на Киевщине, - ГСЧС

Парень 2000 г.р. погиб от удара электрическим током, пытаясь сделать селфи на грузовом поезде в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"4 августа в 4:37 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района от граждан поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Вишневое" на грузовом поезде находится без сознания человек. На место происшествия была немедленно отправлена ​​по одному отделению 34-ДПРЧ и 62-ДПРЧ г. Вишневое", - сказано в сообщении.

Очевидцы происшествия рассказали, что парень залез на поезд с целью сделать фото и его поразило электрическим током, в результате чего парень 2000 года рождения погиб.

Юноша погиб от удара током при попытке сделать селфи на грузовом поезде на Киевщине, - ГСЧС 01
Фото: пресс-служба ГСЧС

Спасатели сняли тело погибшего юноши с вагона грузового поезда.

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На место происшествия привлекалось 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.
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