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 Двое украинских альпинистов, попавших под камнепад в Северной Осетии, госпитализированы, - МИД

кавказ горы

Еще 5 украинских альпинистов осуществляют с помощью спасателей спуск к туристической базе.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 4 августа 2017 г. с перевала Допах в Дигорском ущелье спасательная служба осуществила эвакуацию двух граждан Украины, пострадавших в результате камнепада. Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу г. Владикавказ. Остальные украинские туристы - пять человек в сопровождении спасателей осуществляют спуск к горной туристической базе, где им будет оказана необходимая помощь", - сказано в сообщении.

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им камней с неба В Окуппированном Криму било мало... )))
совет ..когда подлечатся
полазить еще в горах Чечни.
вот там Екстрим!! )).
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А чего так стеснительно - Северная Осетия??? ПОЕХАЛИ К АГРЕССОРУ В РОССИЮ. А камни не из тех, что призьівали на них падать крьісчане???
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Ну и чего было там шастать,ну хочешь адреналин иди на фронт ...
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Кем должны быть эти "альпинисты" чтобы на 4-м году войны ехать в рейх по скалам лазить? Можете представить себе советских альпинистов поехавших в баварские Альпы в 1943-м?
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Москальские гебельсы уже во всю трубят о спасательной операции, дескать даже вертолета не пожалели для украинских альпинистов!
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Лазить по горам в рахе и жрать в их кафешках,пока другие рискуют на фронте...Некрасиво. Еще и типа пострадавшими выставляются.
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Зачем МИД занимается всякой фигней? Украинские альпинисты не ездят в Северную Осетию.
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Вот это правильно сказал !
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Здається, це не перший подібний випадок з одеситами.
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Никогда не понимал и никогда не пойму альпинистов . Люди с манией величия или склонные к суициду ?
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Тогда о чём ? Как можно не любить свою одну жизнь ? Только у кошек десять жизней .
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А зачем поехали в Педерацию!? Не будете шастать где не надо!
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Українських? В Північну Осетію? Нехай щастить, (в російському перекладі).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских альпинистов, попавших под камнепад в Северной Осетии, госпитализированы, - МИД
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