 Двое украинских альпинистов, попавших под камнепад в Северной Осетии, госпитализированы, - МИД

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 4 августа 2017 г. с перевала Допах в Дигорском ущелье спасательная служба осуществила эвакуацию двух граждан Украины, пострадавших в результате камнепада. Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу г. Владикавказ. Остальные украинские туристы - пять человек в сопровождении спасателей осуществляют спуск к горной туристической базе, где им будет оказана необходимая помощь", - сказано в сообщении.
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совет ..когда подлечатся
полазить еще в горах Чечни.
вот там Екстрим!! )).
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