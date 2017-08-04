 "Суд" оккупантов в Крыму отправил украинского активиста Балуха на 3 года и 7 месяцев в колонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на Крым.Реалии.
В подконтрольном Кремлю так называемом Раздольненском районном суде по делу украинского активиста Владимира Балуха 1 августа состоялись прения сторон. Сам подсудимый в "суде" отметил политический характер обвинений в отношении него.
В начале заседания" прокурор" запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.
Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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Героям Слава!!!
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В условиях отсутствия организованного сопротивления оккупантам они по одному пересажают буйных, выдавят с Крыма на материковую часть Украины недовольных и подселят в Крым своих с материковой части россии. Так поменяется демографический и политический ландшафт полуострова. А тогда будут вопеть про "повторный референдум под наблюдением международных организаций" - конечно, если миллион наших уедет, а миллион ихних заедет, результаты будут предскажуемые.
А мы ещё не понимали прибалтов, когда они в конце 80-х - начале 90-х орали "оккупанты и их потомки - вон из Латвии / Литвы / Эстонии", думали - это же перебор, зачем провоцировать противостояние, живут себе и живут. Ан нет - при деоккупации надо жёстко выкидывать с территории оккупантов и их потомков. Как Чехословакия сделала в Судетах после Гитлера - чемоданы в руки и выкинула во чисто поле на немецкую границу пару сотен тысяч человек. Зато проблемы немецкого сепаратизма у них больше нет. Так надо будет сделать и с ОРДиЛО, и с Крымом, и, особенно, с Севастополем.
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