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 Обиженный на командира наемник РФ на Донбассе подорвался на гранате, ранив еще 3 террористов, - ГУР

разведка

Военнослужащий Российской Федерации на Донбассе, находясь в стрессовом состоянии из-за решения командования лишить его зарплаты, взорвал гранату в расположении подразделения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что из-за пренебрежительного отношения и издевательства командования РФ на Донбассе над подчиненными в рядах наемников РФ фиксируется проявление истерии и немотивированной агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ФСБ собирают компромат на командиров террористов, чтобы заменить их офицерами ВС РФ, - ГУР

"3 августа военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, находясь в стрессовом состоянии, после доведения решения командира о наказании путем лишения денежного вознаграждения, взорвал гранату РГД-5 в расположении подразделения", - сообщает разведка.

Как отмечается, в результате взрыва российский наемник погиб, еще трое - получили ранения.

"Командование полка пытается скрыть этот инцидент, выдавая его за "неосторожное обращение с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ввели план для поиска дезертиров на Донбассе: разрешено открывать огонь на поражение, - ГУР
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ГУР пора уже сборник анекдотов выпускать ...
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Так они там играют в карты, кто проиграл, идет через минное поле к ВСУ. Минное поле прошел, но наши его взяли.
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Я был бы искренне рад если бы Украине противостояли дурачки,алкаши,наркоманы,картёжники и прочая шелупонь,но тогда результаты полагаю были бы совершенно иными ,в Крыму не было бы оккупантов,не был бы Илловайска и Дебальцево и Донбасс был бы давным-давно освобождён ,но ВСЁ УВЫ не так !!!
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Это бесспорно,но Украина выстояла благодаря её великому народу а не благодаря вороватой власти ,но и международная поддержка тоже сделала своё дело ,тем не менее большой ошибкой будет недооценка врага а этот враг силён и опасен...
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не памятник, а что-то вроде:с отторванными руками , ногами и просящего милостыню в переходе московского метро...
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Хороший. Но немного протупил. Взял бы Ф1, толку было бы больше.
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Жалко всё же...
Очень жалко....
Жалко, что те трое не составили ему компанию.
Прости меня, Господи!
За поребрик, твари лаптестанские, в свой "миролюбивый" лаптестан!!!
И - да!
Нехай таки ж щастить!!!
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касаб решил что за его порваную тушку русня заплатит больше?
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Все хорошо, только инфу ГУР невозможно проверить.
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почему же нельзя? поедь на место посмотри, опроси свидетелей, все так сказать из первых уст.
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ну вообщето доказательства должны приводиться в новости, а то я скажу multissstar .-- ольгинец и агент кремля, вышиватники подхватят тему и будем считать это правдой)))
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та пофиг, будет лишний повод на кацапов погнать
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Обиженный россиянин.Они всегда в ответ обидчику себе в ногу стреляют.Ну или в голову.
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В голову их с рожденья папка с мамкой ударили, как и их фюрера недомерка ипанутого.
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Особисто для мене прийнятний будь-який спосіб утилізації як кацапні, так і їхніх прихвостнів..
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сдрисни нах отсюда чудовище козломордое. Не с тобой базар.
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Це ж треба так вміти- із "у стресовому стані" зробити "обиженного".
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почаще бы они так обижались. раза 3 в день хотя бы.
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Получит памятник - Погиб за родину,а жена весточку - Пропал без вести...денег нет,хорошего вам настроения и здоровья!
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именем хероя назовут улицу в Зажопинске , через 30 лет он будет типа Гастелло или Матросова
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На кого рассчитаны эти басни клоунского ГУРа? Придурки, ваше дело не басни. Привели бы лучше Захера и Плотву на верёвке. Так нет же, лучше в Киеве басни сочинять... По вашим басням патриотам уже и воевать там не с кем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбиженный на командира наемник РФ на Донбассе подорвался на гранате, ранив еще 3 террористов, - ГУР
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