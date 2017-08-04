 Обиженный на командира наемник РФ на Донбассе подорвался на гранате, ранив еще 3 террористов, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
Сообщается, что из-за пренебрежительного отношения и издевательства командования РФ на Донбассе над подчиненными в рядах наемников РФ фиксируется проявление истерии и немотивированной агрессии.
"3 августа военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, находясь в стрессовом состоянии, после доведения решения командира о наказании путем лишения денежного вознаграждения, взорвал гранату РГД-5 в расположении подразделения", - сообщает разведка.
Как отмечается, в результате взрыва российский наемник погиб, еще трое - получили ранения.
"Командование полка пытается скрыть этот инцидент, выдавая его за "неосторожное обращение с боеприпасами", - говорится в сообщении.
2509 38
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews(84)
Террористы "ДНР" шестой день не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Верхнешироковское на Донетчине(10)
Россия в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации рассказала о "восстановлении исторической справедливости" в оккупированном Крыму(68)
Луганские террористы заявили о задержании трех юношей за рисунки и поднятие флага Украины(33)
Россия освободила боевика, убившего подростка в Краматорске(0)
Оккупационный "суд" оставил в силе приговор фигуранту дела "украинских диверсантов" Присичу(0)
Путин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого(156)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
11:13 В Украине с сегодняшнего дня вводится уголовная ответственность за издевательство над животными
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очень жалко....
Жалко, что те трое не составили ему компанию.
Прости меня, Господи!
За поребрик, твари лаптестанские, в свой "миролюбивый" лаптестан!!!
И - да!
Нехай таки ж щастить!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить