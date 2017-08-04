"Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил во время встречи с экспертами энергетического сектора "Реанимационного пакета реформ".
"Минэнерго имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит к концу 2018 заместить около 6 млн тонн антрацита, а к концу 2019 отказаться от угля антрацитовой группы", - сказал Насалик.
В частности, для замещения дефицитного антрацитового угля с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков №2 и №5 Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская область) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на газовую группу угля.
В мае энергоблок №2 был включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, а реконструкция энергоблока №5 продолжается.
Как сообщалось, Украина сэкономила 2,7 млн тонн антрацита за время чрезвычайных мер в энергетике. По данным Кабмина, запасы на сегодня составляют 867 тыс. тонн.
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А ты душишь своего фашиста по утрам?..
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А украинцы от всего остального.
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Не будут дымить металлургические предприятия!
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Чи відмовляться від відкатів по Ротердаму+ (вибачте за єресь - скоріше верблюд пролізе в вушко голки, ніж уся ця влада припинить практику відкатів)
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Украина, Каменское (Днепродзержинск), в начале 1948 года было начато строительство ПХЗ и уже в 1949 года на заводе получен первый обогащённый уран, и уже в августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске из него была взорвана первая в кровавой тюрьме народов ссср украинская атомная бомба. А когда в 1953 году ПХЗ был обследован специалистами отдела биофизики Института гигиены труда и профзаболеваний ссср. Были выявлены: запыленность радиоактивной пылью рабочих мест на уровне 200-300 норм, содержание радона в воздухе - 35 норм, загрязненность рук, тела, спецодежды ураном - 130-300 норм.
…Изначально уран извлекался из шлака. В доменной печи №6 Днепровского металлургического завода переплавляли криворожскую руду, в которой содержалось до 0,7% урана. По имеющимся официальным данным, за 40 лет работы ДП-6 от радиации умерли 12 тысяч человек. Обогащённый уран коммуно - фашистской стране нужен был любой ценой.
А все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация позволяют быстро начать выпуск обогащённого урана уже в Украинском демократическом государстве и восстановить свой бывший статус Великой Ядерной Украинской Державы.
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Так что поздравляю дамбасню, вы сорвали джекпот, уничтожили свой угольный сектор и распиздошили регион. Казалось бы, жили поживали, добра наживали в Украине, нет захотелось приключений на свою сраку.
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Намекают на 2-й срок порошенка -выборы 2019.
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Но Роттердам+ там не прокатит.
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Но Роттердам+ там не прокатит.
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