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 Политика Украины, Экономика
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Все про:уголь (697) Минэнергоугля (507) Насалик (132)

 Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик

уголь

Украина сможет полностью отказаться от угля антрацитовых марок до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил во время встречи с экспертами энергетического сектора "Реанимационного пакета реформ".

"Минэнерго имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит к концу 2018 заместить около 6 млн тонн антрацита, а к концу 2019 отказаться от угля антрацитовой группы", - сказал Насалик.

В частности, для замещения дефицитного антрацитового угля с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков №2 и №5 Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская область) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на газовую группу угля.

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В мае энергоблок №2 был включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, а реконструкция энергоблока №5 продолжается.

Как сообщалось, Украина сэкономила 2,7 млн тонн антрацита за время чрезвычайных мер в энергетике. По данным Кабмина, запасы на сегодня составляют 867 тыс. тонн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Уголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО
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как там пятухи и арматы из кизяков?производство развивается,балалаешник?
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Бабай привет, чечен то хоть алименты тебе платит? Или отец одиночка?
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Насцалик смотрящий по грабеже бабла с тарифов с комунальных услуг через Ахметова.
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до 2020 Украина откажется от Насраликов,Гройсманов и всей бппшной шушеры
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Ну, зовсім не відмовиться. Антрацит потрібен для металургії, але в значно меншій кількості.
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то есть до 2020 года, власть решить вопрос захваченных территорий не планирует...
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Это они змея душат...))) Судя по рисунку то устала левая-работай правой))
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Так вот где были обнаружены фашисты? Совсем рядом!
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Насалык и Насиров, если бы ни их фамилии, хрен бы они попали к власти.
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Кацапи незадоволено квікають, значить все добре
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Донбаситам поперло, ото накуролесили, так бы еще лет 50 сосали с бюджета .
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"Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик"
А украинцы от всего остального.
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Вот и отлично.
Не будут дымить металлургические предприятия!
.
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При чем тут металлургические предприятия ватан? Речь о замене антрацитных углей в энергетическом секторе.
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"Україна до 2020 року відмовиться від антрациту, - Насалик " = невже добудують завод зі збагачення урану і формуванні твелів та відновлять його видобуток в кар-єрах на запоріжжі?!
Чи відмовляться від відкатів по Ротердаму+ (вибачте за єресь - скоріше верблюд пролізе в вушко голки, ніж уся ця влада припинить практику відкатів)
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Было бы желание. В Украине, в г. Каменское ( Днепродзержинск Приднепровский химический - объект №906 " ПХЗ ") переработка урановых руд и производство всех видов обогащённого урана велись с 1948 года вплоть до отказа Украиной в 1994 г от ядерного оружия. Предприятие перерабатывало руду из огромных желтоводских урановых залежей. Комбинат -ПХЗ, именно на нём днепродзержинский уран использовался при испытаниях первой атомной бомбы в коммуно - фашистской кровавой тюрьме народов ссср и в производстве первых ядерных боеголовок.
Украина, Каменское (Днепродзержинск), в начале 1948 года было начато строительство ПХЗ и уже в 1949 года на заводе получен первый обогащённый уран, и уже в августе 1949 года на полигоне в Семипалатинске из него была взорвана первая в кровавой тюрьме народов ссср украинская атомная бомба. А когда в 1953 году ПХЗ был обследован специалистами отдела биофизики Института гигиены труда и профзаболеваний ссср. Были выявлены: запыленность радиоактивной пылью рабочих мест на уровне 200-300 норм, содержание радона в воздухе - 35 норм, загрязненность рук, тела, спецодежды ураном - 130-300 норм.
…Изначально уран извлекался из шлака. В доменной печи №6 Днепровского металлургического завода переплавляли криворожскую руду, в которой содержалось до 0,7% урана. По имеющимся официальным данным, за 40 лет работы ДП-6 от радиации умерли 12 тысяч человек. Обогащённый уран коммуно - фашистской стране нужен был любой ценой.
А все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация позволяют быстро начать выпуск обогащённого урана уже в Украинском демократическом государстве и восстановить свой бывший статус Великой Ядерной Украинской Державы.
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Тихим сапом программа по переводу ТЭС на низкосортные угли движется вперед. Не смотря на вопли зрадничков и сопротивление "угольных" олигархов. В РФ которая добывает уголь на Кузбассе открытым способом, донбасский уголек с километровых глубин, тоже не нужен, по крайней мере в больших объемах.
Так что поздравляю дамбасню, вы сорвали джекпот, уничтожили свой угольный сектор и распиздошили регион. Казалось бы, жили поживали, добра наживали в Украине, нет захотелось приключений на свою сраку.
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Украина до 2020 года откажется .....

Намекают на 2-й срок порошенка -выборы 2019.
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ахаха вспомнил, как яресько обещала в Украине жизнь, как в Швейцарии сделать.
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У нас ООООЧень много дешёвого бурого угля. Меняйте топки!
Но Роттердам+ там не прокатит.
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У нас ООООЧень много дешёвого бурого угля. Меняйте топки!
Но Роттердам+ там не прокатит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик
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