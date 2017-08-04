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Все про:суд (21362) Дмитрий Сус (3)

 Суд не смог рассмотреть апелляцию по делу Суса, потому что не получил материалов

Апелляционный суд 4 августа не смог рассмотреть апелляцию САП на меру пресечения бывшему следователю ГПУ Дмитрию Сусу.

Об это сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. Выяснилось, что Апелляционный суд не получил материалов дела из Соломенского суда Киева.

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Следующее заседание суда назначено на 10 августа на 11 часов. Как известно, суд должен рассмотреть апелляцию САП на меру пресечения Дмитрию Сусу. Прокуроры требуют, чтобы суд взял подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 5 млн грн. Сейчас Сус находится под домашним арестом в Хмельницком и носит электронный браслет. В САП считают, что этого недостаточно.
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