 Вступил в силу Закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Согласно закону, жестокое обращение - это издевательство над животными, побои или другие насильственные действия, причинившие животному физическую боль, страдания и не повлекшие телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.
Все эти действия влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.
Если жестоко обращались с двумя и более животными или группой лиц, или повторно, наказание будет жестче - штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.
При этом "насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти", предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн с конфискацией животного в случае необходимости.
Уголовный кодекс дополнен статьей "жестокое обращение с животными".
Согласно закону, "жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и повлекшее увечье или гибель животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет".
Если то же самое сделали в присутствии несовершеннолетнего - ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.
Лишения свободы на 5-8 лет грозит тем, кто особенно жестоко обращался с животными, делал это в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц.
Напомним, в первом чтении депутаты поддержали данный законопроект 243 голосами 4 апреля, во втором - 257 голосами 22 июня. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 1 августа.
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