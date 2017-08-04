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Все про:ДТП (5919) Одесская область (1628)

 В результате столкновения "СМАРТа" с "девяткой" на Одесчине погибло 3 человека, - полиция

дтп

В результате столкновения автомобиля "СМАРТ" с автомобилем "ВАЗ-2109" два человека погибли на месте происшествия, а один от полученных травм скончался в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУНП в Одесской области

"Около 11:00 на 89 км автодороги "Одесса-Рени" водитель автомобиля "СМАРТ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109". В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", 43-летний житель Саратского района с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он умер", - сообщает полиция.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Как видим девятка ето гроб на колесах для пятерых.
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а что там расследовать, если обвинять все равно уже некого?
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смарт это машина исключительно для большого города с побками и проблемами с парковкой. ехать на нем за город можно только если с головой не дружишь
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Заснул,скорость Смарта даёт к этому предпосылки ...
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