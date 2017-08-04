 В результате столкновения "СМАРТа" с "девяткой" на Одесчине погибло 3 человека, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУНП в Одесской области
"Около 11:00 на 89 км автодороги "Одесса-Рени" водитель автомобиля "СМАРТ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109". В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2109", 43-летний житель Саратского района с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он умер", - сообщает полиция.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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