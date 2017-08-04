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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2604) МВД (8365) поздравление (637) Нацполиция (8248) праздник (1576)

 "Не обманите доверие людей, не подведите", - поздравление Авакова с Днем Нацполиции

полиция

Министр внутренних дел обратился к украинским полицейским с поздравлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня праздник украинских полицейских. Праздник порядка и служения. Каждый из Вас, заступая на службу, давал клятву "Служить и защищать", охранять порядок и законность в нашем государстве. Эта обязанность - предоставленный полицейским украинским народом. Мы идем по пути преобразования и реформ. Меняем нашу полицейскую структуру и меняемся сами. И уже есть первые положительные результаты. За это хочу поблагодарить каждого из вас и всем вообще! - пишет Аваков. - Путь, который мы еще должны пройти, очень сложный и нам нужно приложить немало усилий. Важнейшей оценке и основным показателем нашей работы являются не показатели и проценты (это вторичное и это придет само собой) - важнейшей является доверие людей, которое сегодня растет. Обращаюсь к Вам, господа полицейские, цените это доверие! Служите этому доверию! Не обманите это доверие - не подведите! Шаг за шагом мы пройдем этот непростой путь изменений и реформ и будем достойны чести - служить украинскому народу!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От вас зависит спокойствие в государстве", - Гройсман поздравил полицию с праздником
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Після 9-го травня в Дніпрі , говорити про довіру до поліції - пізно. Занадто пізно..
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брехун просит не обманывать. вся суть "реформы".
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Еще бы полиции права как в США и ЕС . А не гоняться на скорости 200 км час за конченными наркоманами и не иметь права пристрелить как бешеных собак --- стрельнул по наркоте -- полицейского судят -- а где гарантия Вы граждане Украины , что эти наркоманы не задавили бы вас в ту ночь или ваших детей . ??? Закон о Полиции должен гласить -- полицейский всегда на улице прав --- если полицейский не прав -- обращайтесь в Народный суд .Вот тогда будет полиция .И зарплата полицейского в 6 тысяч -- насмешка над людьми в форме -- когда в министерстве дурковатая баба получает от 50 тысяч . Вы бы поменяли свою жизнь без времени и гарантии самой жизни на 6 тысяч в месяц граждане Украины ???
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Аваков полагает,что ему кто-то доверяет ??? Ну разве,что Пашинский и ему подобные ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не обманите доверие людей, не подведите", - поздравление Авакова с Днем Нацполиции
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