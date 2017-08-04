 "Не обманите доверие людей, не подведите", - поздравление Авакова с Днем Нацполиции

Как сообщает Цензор.НЕТ, Министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил украинских полицейских с профессиональным праздником на своей странице в Фейсбук.
"Сегодня праздник украинских полицейских. Праздник порядка и служения. Каждый из Вас, заступая на службу, давал клятву "Служить и защищать", охранять порядок и законность в нашем государстве. Эта обязанность - предоставленный полицейским украинским народом. Мы идем по пути преобразования и реформ. Меняем нашу полицейскую структуру и меняемся сами. И уже есть первые положительные результаты. За это хочу поблагодарить каждого из вас и всем вообще! - пишет Аваков. - Путь, который мы еще должны пройти, очень сложный и нам нужно приложить немало усилий. Важнейшей оценке и основным показателем нашей работы являются не показатели и проценты (это вторичное и это придет само собой) - важнейшей является доверие людей, которое сегодня растет. Обращаюсь к Вам, господа полицейские, цените это доверие! Служите этому доверию! Не обманите это доверие - не подведите! Шаг за шагом мы пройдем этот непростой путь изменений и реформ и будем достойны чести - служить украинскому народу!"
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