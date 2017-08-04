 Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в Украине, несмотря на четвертый год войны с оккупантом, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю с Днем Национальной полиции наших граждан, при поддержке которых полицейские превращаются из той прежней развалившейся милиции, в новую полицию, в тех, кто действительно служит и защищает.
Поздравляю наших сотрудников, кто с честью и достоинством несет службу, особенно в зоне АТО, там, где нашим гражданам крайне необходима своевременная помощь и поддержка", - написал он.
Кроме того, Аброськин поприветствовал будущих полицейских, юных курсантов, которые вскоре пополнят ряды правоохранителей, поскольку именно от них зависит, будут изменения быстрыми и станет ли полиция действительно сервисным органом: " Вы лучше нас, за вами будущее".
"Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в нашей стране, несмотря на то, что уже четвертый год идет война с оккупантом. Полицейским доверяют, наши дети хотят подражать нам и выбирают эту профессию, потому что за последние годы мы стали более ответственными за свою страну, и именно мы, и никто-то другой, должны служить и защищать своих граждан, как на мирных территориях, так и особенно в зоне АТО", - резюмировал он.
Напомним, 2 июля 2015 года, была официально создана Национальная полиция Украины. Именно в этот день Верховная Рада приняла закон о ее создании. Первым этапом реформы МВД стало введение патрульной полиции, которая, по сути, стала "витриной" реформ в главном правоохранительном ведомстве Украины. Первым городом, встретившим новых полицейских, стал Киев. 4 июля 2015-го там присягу на верность украинскому народу приняли 2 тысячи патрульных. К концу осени запуск патрульной полиции прошел во Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде и Мукачево.
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