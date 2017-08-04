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 Политика Украины, Общество
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Все про:поздравление (637) Нацполиция (8248) Аброськин (427)

 Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в Украине, несмотря на четвертый год войны с оккупантом, - Аброськин

нацполиция

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин поздравил граждан и правоохранителей с Днем Национальной полиции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Днем Национальной полиции наших граждан, при поддержке которых полицейские превращаются из той прежней развалившейся милиции, в новую полицию, в тех, кто действительно служит и защищает.

Поздравляю наших сотрудников, кто с честью и достоинством несет службу, особенно в зоне АТО, там, где нашим гражданам крайне необходима своевременная помощь и поддержка", - написал он.

Кроме того, Аброськин поприветствовал будущих полицейских, юных курсантов, которые вскоре пополнят ряды правоохранителей, поскольку именно от них зависит, будут изменения быстрыми и станет ли полиция действительно сервисным органом: " Вы лучше нас, за вами будущее".

"Сегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в нашей стране, несмотря на то, что уже четвертый год идет война с оккупантом. Полицейским доверяют, наши дети хотят подражать нам и выбирают эту профессию, потому что за последние годы мы стали более ответственными за свою страну, и именно мы, и никто-то другой, должны служить и защищать своих граждан, как на мирных территориях, так и особенно в зоне АТО", - резюмировал он.

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Напомним, 2 июля 2015 года, была официально создана Национальная полиция Украины. Именно в этот день Верховная Рада приняла закон о ее создании. Первым этапом реформы МВД стало введение патрульной полиции, которая, по сути, стала "витриной" реформ в главном правоохранительном ведомстве Украины. Первым городом, встретившим новых полицейских, стал Киев. 4 июля 2015-го там присягу на верность украинскому народу приняли 2 тысячи патрульных. К концу осени запуск патрульной полиции прошел во Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде и Мукачево.
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Особливо відзначилася "реформована " аваковим поліція під час побиття нею разом з тітушками ветеранів АТО в Дніпрі 9-го травня.
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Удивительная вещь,у власти в Украине одни лжецы !!! Такого нет ни в одной стране мира !!!
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Наличие хуцпы у евреев обусловлено их культурой. На протяжении столетий евреи, проживая среди других народов, укреплялись в вере в богоизбранность своего народа.[1] Истоки хуцпы восходят к талмудической лжи. Некоторые считают, что хуцпа защишает евреев от социальной тревожности и чувства собственной неполноценности,[1] хотя на самом деле она характеризует их безостановочное стремление сорвать любым способом денежный куш, а также пренебрежительное отношение к другим народам и намерение поднять ценность своей личности за счет принижения личности другого.
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Вы забыли об абсолютном чемпионе по лжи - кацапстане!
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Там ложь более изощрённая с элементами правды и психологического расчёта ,в Украине же тупо врут,называя коррупцию,борьбой с коррупцией,полную нищету покращеннями ,аферы и грабёж населения реформами и так далее ...
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Досягнення поліціїї - змога знущатися над ветеранами АТО

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Боеспособная? Хм... А с кем у полиции бои намечаются?
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Та да... Как там они раньше пели? "Если кто-то кое где у нас порой ...значіт нада нам вєсті нєзрімий бой... Служба дні і ночі"
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конечно у вас же приоритет борьба с народом, а не с оккупантами потому и вооружаете сь до зубов и спецтехника и бронетехника тоже вам , по хорошему полиция не стала ближе к народу , а является силой для поддержания олигархической власти и антинародных законов принятых уже после майдана , вы же тех кто борется с врагом теперь с ехидством называете -"патрийотами"
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Еще бы полиции права как в США и ЕС . А не гоняться на скорости 200 км час за конченными наркоманами и не иметь права пристрелить как бешеных собак --- стрельнул по наркоте -- полицейского судят -- а где гарантия Вы граждане Украины , что эти наркоманы не задавили бы вас в ту ночь или ваших детей . ??? Закон о Полиции должен гласить -- полицейский всегда на улице прав --- если полицейский не прав -- обращайтесь в Народный суд .Вот тогда будет полиция .И зарплата полицейского в 6 тысяч -- насмешка над людьми в форме -- когда в министерстве дурковатая баба получает от 50 тысяч . Вы бы поменяли свою жизнь без времени и гарантии самой жизни на 6 тысяч в месяц граждане Украины ???
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только права такие же? а обязанности такие же не хочешь, ответственность и сроки, в случае нарушений?
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идите в прохладное место,вижу жара Вам не на пользу.
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Преступник Аваков, возглавляет преступников, для защиты преступников - отличная рехформа
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Тричі брехня! Гівнюк Аброськін БРЕШЕ! Коли треба було відновити рух транспорту у Києве через перекриття дороги протестувальниками від Войцехівського., славна поліція засунула язіка до сраки! Але коли треба побити учасників АТО та підтримати тфтушок при захваті землі на Тернопільщині та Волині - завжди будь-ласка! НЕ БРЕШИ ПАДЛО!
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Особенно сам Отброськин - мразь сепарская, ватная!
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В УК Украины столько статей для ПОЛИЦЕЙСКИХ -- что и работать не захочешь --- а прокуроры как собаки -= шаг в сторону -- сразу дело тащат на полицейских .
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Такое ощущение, что этот генерал перед тем, как "постить" в Facebook, "дёрнул" пару "косяков"... Полиция может и "новая", но живущая по старым "мусорским понятиям"! Вы же, уроды, под видом "реформы", уволили из "органов" многих сотрудников, которые не потеряли остатки совести и явно не вписываль в вашу "систему", создаваемую в стране "хитрым" аваковым для борьбы с инакомыслием и для защиты произвола власти в отношении людей! Даже действительно новую патрульную полицию вы, ушлёпки, изгадили так, что сейчас из неё увольняются нормальные ребята и вы туда принимаете на их место всякую "титушню", которую (кстати) и "крышуете"! Как ты и подобные тебе "правоохранители" относитесь к людям и кого вы реально защищаете известно уже не только в Украине, а и в мире! Потому каратели пусть своё "свято" празднуют в "гордом одиночестве"! Так что не надо, аброськин, поздравлять "простых украинцев" с этим "праздником"... НЕ НАДО!!!
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атброськин обеспечивает правопорядок. все можете быть спокойны, а кто будет не спокоен, того он обеспечит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня полиция боеспособна и обеспечивает соблюдение правопорядка в Украине, несмотря на четвертый год войны с оккупантом, - Аброськин
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