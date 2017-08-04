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 "От вас зависит спокойствие в государстве", - Гройсман поздравил полицию с праздником

гройсман

Премьер-министр написал поздравление полицейским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр поздравил полицейских с профессиональным праздником.

"Поздравляю Национальную полицию с профессиональным праздником! От вас зависит спокойствие в городах, селах, поселках, в областях и в целом в государстве. То, что за шесть месяцев 2017 уровень преступности уменьшился на 16,5% - результат вашей непростой работы. Спасибо каждому полицейскому за профессиональную работу! Желаю успехов, здоровья, счастья и мира!", - написал он.

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Грося,
Хватит пустозвонить из пустого в порожнее,
Где отмена вводных пошлин на иномарки,почему нищий народ кормит Розенблатта?
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Да,вам без опричников будет дальше грабить Украину не спокойно !!!
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В Дніпрі 9-те травня наочно продемонструвало, що по побиттю людей "реформована" аваковим поліція нічим не відрізняється від нереформованого "беркуту".
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Еще бы полиции права как в США и ЕС . А не гоняться на скорости 200 км час за конченными наркоманами и не иметь права пристрелить как бешеных собак --- стрельнул по наркоте -- полицейского судят -- а где гарантия Вы граждане Украины , что эти наркоманы не задавили бы вас в ту ночь или ваших детей . ??? Закон о Полиции должен гласить -- полицейский всегда на улице прав --- если полицейский не прав -- обращайтесь в Народный суд .Вот тогда будет полиция .И зарплата полицейского в 6 тысяч -- насмешка над людьми в форме -- когда в министерстве дурковатая баба получает от 50 тысяч . Вы бы поменяли свою жизнь без времени и гарантии самой жизни на 6 тысяч в месяц граждане Украины ???
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думаю в америке тоже есть статья за превышение полномочий копами, что и было в том случае...чем кстати, там все закончилось?
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от вас тоже Гройсман.Нищета порождает преступность
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И неустанно растьот процент жиров у масле... (с)
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Хорошо что есть Пейсбук. А то пришлось бы поздравляемым на "Голос Украины" тратится, чтоб узнать о поздравлении от заочника
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маланцы заполонили весь эфир_ как будто их кто-то в Украине хочет видеть и слышать
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Превышение в том случае ?? А если вас с женой задавили те дебилы в машине малолетние ?? Почему травмат у вас в кармане -- это опасно -- а наркота за рулем это ГЕРОЙ ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"От вас зависит спокойствие в государстве", - Гройсман поздравил полицию с праздником
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