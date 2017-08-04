 "От вас зависит спокойствие в государстве", - Гройсман поздравил полицию с праздником

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Владимира Гройсмана, премьер-министр поздравил полицейских с профессиональным праздником.
"Поздравляю Национальную полицию с профессиональным праздником! От вас зависит спокойствие в городах, селах, поселках, в областях и в целом в государстве. То, что за шесть месяцев 2017 уровень преступности уменьшился на 16,5% - результат вашей непростой работы. Спасибо каждому полицейскому за профессиональную работу! Желаю успехов, здоровья, счастья и мира!", - написал он.
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Хватит пустозвонить из пустого в порожнее,
Где отмена вводных пошлин на иномарки,почему нищий народ кормит Розенблатта?
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