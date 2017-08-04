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 Политика Украины
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 Турчинов в зоне проведения АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания

оружие турчинов техника

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Донецк" провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещания".

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"Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", - отметил Секретарь СНБО Украины, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.

Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками".

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Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы необходимо до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.
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Интересно, много сейчас таких, кто принимает сигнал ТВ в метровом или дециметровом диапазоне?
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В статье идет речь как раз о всех видах телесигнала,в т.ч. и спутникового. Если это правда,что система способна избирательно блокировать спутниковые каналы,то почему не применить её в Киеве,заблокировав российское ТВ? Но скорее всего очередной вчес по ушам
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Лично я не верю, что можно заблокировать спутник. Соглашусь с Вами, что это чес.
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про блокировку спутниковых сигналов можно поподробнее ?
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Какие подробности? Обычная глушилка - транслирует в эфир шум на определенной частоте.
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а то что спутниковый канал - УКВ и остронаправленный - Вас не смущает ?
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Все зависит от силы сигнала. Какой бы узконаправленной не была бы антена, она все равно принимает сигнал со всех сторон.
А гражданская цифровая защита сигнала только от природных шумов хорошо работает, а не от специально смодулированного сигнала.
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Жаль, що гарні справи швидко не робляться. Щасти.
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разбазаривание и отмыв денег - это по твоему "гарні справи"?
пля, ну шо можно сказать...
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Честная власть в Украине была бы гораздо важней и эффективней всяких теле сказок ватных !
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этим должны заниматься специалисты а не всякое политическое..... для показухи
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Круто! Такими темпами лет за двести дойдет очередь до системы блокирования, скажем, антиукраинской арты.
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Жаль, что это делается после трёх лет войны и мин. трёх лет зомбирования местного населения.
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Ребята,небольшой прогресс есть. В Донецке появился новая станция " Тризуб" - очень понравилась по содержанию.Хотя и есть некотроые недороботки. До этого было слышно лишь " Голос Донбасса" и Эра ФМ (Свобода) .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов в зоне проведения АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания
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