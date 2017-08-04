 Турчинов в зоне АТО испытал систему блокирования антиукраинского телерадиовещания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещания".
"Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", - отметил Секретарь СНБО Украины, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.
Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками".
Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы необходимо до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.
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А гражданская цифровая защита сигнала только от природных шумов хорошо работает, а не от специально смодулированного сигнала.
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Не сигнал остронаправленный - а КАНАЛ - остронаправленный
То что повернув ПРИЕМНУЮ тарелку на несколько градусов вы потеряете сигнал ,возражать не будете ?
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пля, ну шо можно сказать...
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Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы заглушить один из каналов который никто не смотрит?
Тратить деньги на дорогостоящее оборудование чтобы вещать аналоговое ТВ которое никто не смотрит?
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на антенну ловят единицы...
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но мозги ему сьел именно телевизор
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