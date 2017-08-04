 Князев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев в день профессионального праздника отчитался о работе своих подчиненных в течении двух лет.
"Более 300 тысяч раскрытых преступлений, 188 тыс. задержанных преступников, мы достигли более 40% вашего доверия. Обычно мы измеряем успех в цифрах. Но за каждой из них, за каждым достижением - люди, которые, на самом деле, и является самым большим достоянием, поскольку именно они двигают реформу и строят новую, современную, европейскую полицию. Этим первопроходцам пришлось труднее всего. Процесс формирования Национальной полиции был очень сложным: старая система не оправдала себя, и 2 года назад мы начинали с нуля в атмосфере тотального недоверия со стороны общества, в условиях войны и террористической угрозы" - пишет Князев.
По его словам реформа стартовала и в полицию пришла мотивированная молодежь, которая стремилась к изменениям в службе.
"Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри. В то же время в ряды Нацполиции вошли и настоящие профессионалы - действующие правоохранители, те, кто доказал верность присяге не словом, а делом, кто достойно работал, не считаясь с собственным временем" - пишет Князев.
Также глава НП поздравил всех полицейских Украины:
"Вы посвятили жизнь борьбе с преступностью и всех вас объединяет - жизнь работой, неравнодушие к человеческой беде и понимание того, что люди должны быть в безопасности. Здоровья, вдохновения, твердости духа и мудрости в решениях. Пусть дома вас всегда ждут родные люди, а тепло их сердец дарит радость жизни и вдохновляет на служение украинскому народу. Благодарен каждому, кто достойно несет службу в Национальной полиции", - пожелал он.
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сабаков, деева, атброськин и прочие голубаны - яркое тому доказательство.
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Когда же это закончится?...
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Шлях до повної реформи у вас ще довгий, та добре, що ви по ньому вже йдете.
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