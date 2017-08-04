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 Политика Украины
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 Князев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"

полиция

Сергей Князев поздравил полицейских с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев в день профессионального праздника отчитался о работе своих подчиненных в течении двух лет.

"Более 300 тысяч раскрытых преступлений, 188 тыс. задержанных преступников, мы достигли более 40% вашего доверия. Обычно мы измеряем успех в цифрах. Но за каждой из них, за каждым достижением - люди, которые, на самом деле, и является самым большим достоянием, поскольку именно они двигают реформу и строят новую, современную, европейскую полицию. Этим первопроходцам пришлось труднее всего. Процесс формирования Национальной полиции был очень сложным: старая система не оправдала себя, и 2 года назад мы начинали с нуля в атмосфере тотального недоверия со стороны общества, в условиях войны и террористической угрозы" - пишет Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины

По его словам реформа стартовала и в полицию пришла мотивированная молодежь, которая стремилась к изменениям в службе.

"Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри. В то же время в ряды Нацполиции вошли и настоящие профессионалы - действующие правоохранители, те, кто доказал верность присяге не словом, а делом, кто достойно работал, не считаясь с собственным временем" - пишет Князев.

Также глава НП поздравил всех полицейских Украины:

"Вы посвятили жизнь борьбе с преступностью и всех вас объединяет - жизнь работой, неравнодушие к человеческой беде и понимание того, что люди должны быть в безопасности. Здоровья, вдохновения, твердости духа и мудрости в решениях. Пусть дома вас всегда ждут родные люди, а тепло их сердец дарит радость жизни и вдохновляет на служение украинскому народу. Благодарен каждому, кто достойно несет службу в Национальной полиции", - пожелал он.
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9-го травня 2017 року "реформовані " аваковим поліцейські жорстоко побили ветеранів АТО в Дніпрі. Чим вони відрізняються в кращу сторону від нереформованого "Беркуту"?
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Ничем абсолютно.И примеров их "успехов" очень много,и Княжичи и Одесса и Николаев.Основной их успех это российские освоенные методики разгона толпы и охраны власти от народа.Взятки,глупость и стрельба куда попало.
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Жаль что у нас чиновники всех рангов и полиция не чувствуют ГОСУДАРСТВА под названием УКРАИНА,а больше испытывают чувство страха за потерю своего непосильным путём нажитого добра,государство Украина находится в транзитной и буферной зоне государств соседей,по тому все украинцы боятся что то потерять и согласны упасть на плечо сильного соседа. Пора украинцам перестать играть роль ФЛЮГЕРА и образовывать национальный фундамент государства,а инородцы могут быть только роли консультантов. Украинцы скажите мне о самом простом ПОЧЕМУ У ВАС\НАС РЫНКАМИ ЗАПРАВЛЯЮТ ИНОРОДЦЫ И ПОЧЕМУ ВЫ ЛЕНИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ?
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меняли, меняли...и невыменяли кривоохранительную систему изнутри.
сабаков, деева, атброськин и прочие голубаны - яркое тому доказательство.
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Времена пздунофф во власти...
Когда же это закончится?...
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Страшно по городу пройти наркоманы на лавочках ширяютьюся, алкоголь продают в каждой подворотне. А эти катаются рядом по дороге и ноль на массу.
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Він взагалі сидів в кабінці і кришував тих хто ходить.
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а сейчас ездит за данью лично. на машине, купленной за наши налоги. и бензин заправлен тоже за налоги. вот и вся реформа.
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Він сам хоч зрозумів,що сказав? Набрали бидлоту не для захисну народу,а для захисту влади та його інтересів. Забули про Майдан?
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Зі святом, копи.
Шлях до повної реформи у вас ще довгий, та добре, що ви по ньому вже йдете.
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Та да . Чим довший шлях реформ, тим більше Саша Крест зможе отримати коштів за вилизування одного місця . Реформатори бісові
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Все брехня!!! Не вірю собаківським мусорам. Це тільки ширма. Нехай у пересічних громадян запитає про довіру поліції.
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Сталкивался с патрульной полицией. Есть нормальные ребята, а есть откровенное быдло...
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Так и должно быть и так будет и более скажу БЫДЛА будет становится больше потому что на самом деле систему не поменяли, а система заточена на ПРОДУЦИРОВАНИЕ БЫДЛА!!
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Реформа это изменения правил взаимодействия и ответственности - вот этого как раз и не произошло. Просто поменяли личный состав название и форму в результате КАКА БЫЛА КАКА ОСТАЛОСЬ и все вернется на круги своя!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКнязев об успехах подчиненных за два года: "Они росли на глазах и меняли правоохранительную систему изнутри"
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