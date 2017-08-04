 В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OilNews сообщил источник в топливной компании, работающей на местном рынке.
По словам собеседника, дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа).
Напомним, что российская Транснефть приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма.
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а они могли бы своим вообще даром отдавать - страна бензоколонка... позорище...
в ОАЭ о своих людях заботятся, не то что в рашке...
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Зрозумійте , параша-це країна лайно. Але в ній немає такої бідності як в Україні.
І постійно пишучи про парашу,ми забуваємо про наші проблеми, забуваємо , що під час війни в нас солдат лікують волонтери, мафи зносять не по рішенні суду,а п рішенні кличко за допомогою бандитів в 4 ранку.
Забуваємо ,що в нас воюють градами і називають це АТО.
Забувають , що пенсія 1400 грн,а ком послуги 2000 грн.
Давайте вирішувать свої проблеми,а не слідкувать за дурдомом , ми теж за ці 3 роки стали більше схожі не на Єаропу ,а на той дурдом,що за поребриком.
І на жаль ,ніякою Європою тут і не пахне.
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P.S. Бензин в криму завжди був повним відстоєм.
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Комментарии и вариации на тему -- https://vata.d3.ru/navernoe-wenn-die-soldaten-1423199/?sorting=rating
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"Бандеровский провокатор" було самим "м"яким" епітетом... Більше він зі мною не здоровкається...
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Вот это именно то, что называется ё@аный стыд. Взрослые мужики сидят и слушают 19-летнюю Жужу из Парыжу, как им увеличить общий тоннаж клевера от каждой курицы-несушки для засыпки в инкубаторы после обмолота зяби.
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7 российских городов, из которых лучше уехать немедленно
http://bigpicture.ru/?p=607090
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Это говорит что жизнь крысьчан и завезенной на остров мордвы ничего не стоит и может быть прекращена в любое время с материка ( с Херсонщины) одним дистанционным ударом. Через 5 минут после него никто никуда на крысме уже не поедет и не убежит.
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