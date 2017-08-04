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 В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews

В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews

Ряд АЗС в оккупированном Крыму прекратили продажу бензина и дизтоплива из-за возникшего на полуострове дефицита ресурса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OilNews сообщил источник в топливной компании, работающей на местном рынке.

По словам собеседника, дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"

Напомним, что российская Транснефть приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма.


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приехал такой на остров и фсе, бензин где-нить в пустыне закончился...
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закидываешь в бак камни с неба и ехаешь себе дальше...
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братья братьям всегда смогут продать пару десятков литров вдвое дороже
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Это все из-за огромного количества туристов. Поприезжали и катаются по Крыму туда-сюда. Вот весь бензус и выкатали.
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"ведь у населения вместо мозга взвесь?"
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объясняю, это военная база, бац море штормит 2 недели и бензин в заправке закончился... и энергохвост можно на 45 минут отрубить простой аварией грузовика.
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по сравнению с дефицитом ума у крысенышей - все остальное мелочи
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Сейчас мои друзья из Днепра отдыхают в Алуште. Говорят, что бензин там в два раза дешевле, а все остальное в два раза дороже.
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Бенз і в Росії і в Білорусі в 2 рази дешевше
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Знакомый недавно ездил в Москву, говорит, что там метро стоит 52 рубля (это около 26 грн). А у нас всего 4. Нихрена себе разница!
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да бензин дешевле в два раза...
а они могли бы своим вообще даром отдавать - страна бензоколонка... позорище...
в ОАЭ о своих людях заботятся, не то что в рашке...
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У нас 5 грн. Так в рашці в Москві зп 1000-2000у.е.
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Это только в Москве, а не во всей раше (там Собянин доплачивает бюджетникам). В глубинке есть люди, которые живут на 15 тыс рублей или пенсионеры с минималкой около 8 тыс.
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Так в глубінці і нема метро по 55 руб.
Зрозумійте , параша-це країна лайно. Але в ній немає такої бідності як в Україні.
І постійно пишучи про парашу,ми забуваємо про наші проблеми, забуваємо , що під час війни в нас солдат лікують волонтери, мафи зносять не по рішенні суду,а п рішенні кличко за допомогою бандитів в 4 ранку.
Забуваємо ,що в нас воюють градами і називають це АТО.
Забувають , що пенсія 1400 грн,а ком послуги 2000 грн.
Давайте вирішувать свої проблеми,а не слідкувать за дурдомом , ми теж за ці 3 роки стали більше схожі не на Єаропу ,а на той дурдом,що за поребриком.
І на жаль ,ніякою Європою тут і не пахне.
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билет на 2 проезда в метро в Москве стоит 110 рублей
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Ага, "хорошие друзья" в Алуште отдыхают, еще один в Москву поехал... Настоящее гнездо коллаборционизма
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я бы побрезговала иметь таких друзей... Их же и в гости после таких вояжей приглашать страшно.. С учетом распространения вна Засрее бытового сифилиса.. Принесут потом такие "друзья" в квартиру заразу - хрен выведешь...
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"Скажи мені хто твій друг..." Це ж Яким треба бути опущеним щоби не лише поїхати в крим, але й повезти свої гроші окупантам.
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энергетическая сверхдержава украла территорию и там кончились энергоносители
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С бензином вопрос можно решить, ну на худой случай можно ездить на ишаках. Но где в оккупированом Крыме взять воду. Крым сейчас находится на пороге экологической катастрофы и полной гибели сельхозпроизводства и засолению почв. В оккупированом Крыма проживает 1,5 млн лишних людей, которых нечем кормить и поить. Оккупантом все равно, что с ними будет, их этот вопрос не волнут. Скоро начнется давка из-за стакана воды.
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Кацапа пусти в пустыню,так там через пару лет дефицит песка будет.
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свято наближається )) : В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей, сообщает портал Izhlife.ru На видеозаписи видно, как пожилые люди кричат, отбирают друг у друга тарелки и толкаются. Слышно, как кто-то из присутствующих пытается образумить толпу: "Люди, вас снимают, какие вы дикие!" Собравшиеся никак не отреагировали. Ранее сообщалось, что ажиотаж вызвала акция по уценке сахара в одном из супермаркетов Омска - покупатели устроили давку и чуть не подрались из-за скидки 15 рублей за пять килограммов продукта.
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Вот что улучшающие санкции с русней делают. В главном улусе на роиси удмуртии дерутся за кашу - парашу.
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Де галімий троль "Фео пронт"? Не може запустити бензогенератор щоби розпочати тролячий робочий день? Чи намагався вночі злити з чужого мопеда і відгріб по повній програмі?
P.S. Бензин в криму завжди був повним відстоєм.
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Вранье! Всего-навчего требуют спеть хит Дещицьі - "Ла-ла-ла-ла-ла!".
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А тепер - "хвилинка сміху". Живе в моєму домі один "ватник", підполковник запасу. "Рвав зад" донедавна, відкрито, "За Расею", хоча, в свій час, дав присягу Україні. Суперечки з ним виникали частенько, як у мене особисто, так і у інших людей. А ще, до того ж, любитель військово-патріотичних пісень. Ну, я його не раз "тролив", у присутності інших, на сміх піднімав. Трохи не до "білого нагріву" довів "розбором "Балади про знамено", яку ще Хіль і Кобзон співали. Довів, за допомогою логіки, що росіяни втратили право на неї, на відміну від українців. Але кілька місяців тому я його "добив" - дав прочитати текст пісні "Зродились ми великої години...". Сказав, що цю пісню хочуть затвердити гімном ЗС України. Спитав його думку. Він відповів, що: "Наконец-то твои "хахлы" нормальный текст придумали... Вполне нейтральный. Только последняя строфа "хромает". ""Вид Сяну по Кавказ". И русские обидятся, и поляки...". У відповідь почув: "Ну, да, "почти нейтральный текст...". Тут же питання: "Почему, "почти"?". "Да потому, что эту песню написал ещё в 1929 году один из ведущих "проводников УПА", и была тогда же утверждена в качестве её официального гимна...".
"Бандеровский провокатор" було самим "м"яким" епітетом... Більше він зі мною не здоровкається...
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Да нет же ж! Там всё замечательно!

В оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews - Цензор.НЕТ 4227
Вот это именно то, что называется ё@аный стыд. Взрослые мужики сидят и слушают 19-летнюю Жужу из Парыжу, как им увеличить общий тоннаж клевера от каждой курицы-несушки для засыпки в инкубаторы после обмолота зяби.
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та, кацам отдай Сахару и там наметится дифицит песка
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Новости импортозамещения: страна-бензоколонка переходит на супер инновационное автомобильное топливо из коровьих кизяков.
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тут другое.
Это говорит что жизнь крысьчан и завезенной на остров мордвы ничего не стоит и может быть прекращена в любое время с материка ( с Херсонщины) одним дистанционным ударом. Через 5 минут после него никто никуда на крысме уже не поедет и не убежит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном РФ Крыму начался дефицит топлива, - OilNews
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