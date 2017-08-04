 "В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил 3 августа, что не Россия помогла ему выиграть в 2016 году президентские выборы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"Большинство людей знает, что в нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России. Мы выиграли из-за вас", - заявил Трамп, обращаясь к толпе сторонников в штате Западная Вирджиния.
Американский лидер также отметил, что заявления о помощи России являются "унижением всех нас и, в первую очередь, унижением нашей страны и унижением нашей Конституции".
Специальный советник Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных для расследования обвинений о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщили 3 августа американские СМИ.
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Мочи москалей дальше
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"цензор" могу переводчиком незадорого поработать, а то у вас переводы - гугл и тот лучше переведет.
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Сами придумали пословицу, и сами же не выполняют.
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а как же іначє!
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03 августа 2017, 15:40
Инициатива по репатриации из России украинских беженцев преследует цель создания оснований для будущих конфликтов на оккупированных территориях востока Украины, которые "станут по-настоящему украинскими".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Отвечая на вопрос, почему Россия стремится избавиться от беженцев из Украины, политик пояснил: "Я думаю, что это попытка использовать их во второй раз. В первый раз это было насильственное переселение русских людей на территорию Украины, чтобы сместить национальный состав - слишком сильны там были антисоветские настроения. И теперь тех же людей, которые сочли за благо выехать с территорий, на которые их насильственно перемещали, еще раз используют для того чтобы закрепить эти районы за Россией или во всяком случае за российским влиянием".
"Это вынужденная мера, потому что приближается момент, когда эти территории станут по-настоящему украинскими. Чтобы не допустить этого, создаются основания для будущих конфликтов. Это насильственное перемещение для изменения этнического состава, для создания плацдарма для агрессии, плацдарма агентурного, как это происходит в Латгальском районе, где граждане Латвии ожидают танки Путина", - добавил Боровой.
"Может ли быть эффективной эта мера, могут ли полмиллиона человек кардинально изменить ситуацию в регионе?" - спросил "Обозреватель". "Во всяком случае, они могут закрепить этот фиктивный "русский мир", который насаждают Захарченко и Плотницкий", - ответил политик.
Отвечая на реплику "Обозревателя", что в этот раз, как и при Советском Союзе, речь идет о переселении людей в приказном порядке, Боровой добавил: "Более того. Это же перемещение людей в зону конфликта, в зону боевых действий. Это такая умышленная, вполне осознанная жертва людьми, которые станут аргументом в политических спорах с Украиной, с Евросоюзом и в целом с Западом. Это заклание священных коров - массовое и демонстративное".
Как писал "Обозреватель", президент России Владимир Путин выделил грант на реализацию программы "Репатриация беженцев на Донбасс". На проведение первого этапа - социологического исследования - выделена сумма, эквивалентная порядка 7 тысячам долларов.
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Данецкая аграрная республика.
Апалчение,видно с хорошего перепоя, торгуют кукурузой на старом рынке.
По 4 оккупационных рубля качан.
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Как-то не по-русски это "победить через что-то".
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NEW YORK TIMES NYT: Клинтон продала России атомную независимость США
Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США дала ход сделкам, которые позволили «Росатому» выкупить большинство акций одного из крупнейших производителей урана в США. При этом, как стало известно New York Times, в это же время в Фонд Клинтонов поступали значительные суммы из приближенных к контракту источников.
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Даю тебе дельный совет. Можешь не благодарить.
Уипи ядреной бомбой по Воронежу и поверь, все сразу забудут о твоих шашнях с )(уйлом.
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Этот "шоумен с гранатой" - тот еще "фрукт", похлещще чем наш "Овощ".
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А один розумний це краще ніж два десятка дебілів.
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И вас таких будет уже не двое, а трое - сможете сообразить "на троих". Ага.
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СНН вже розібралося. :D
Трех журналистов CNN уволили из-за статьи о связях советника Трампа с Россией.
Телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте телекомпании расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает CNN Money. Непосредственно перед увольнением журналистов материал был удален. После скандала CNN ужесточил контроль за статьями о связях Трампа с Россией..
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Американская система управления построена так, что он всё равно будет делать то, что нужно элитам. А они проявляют удивительное единодушие в российском вопросе.
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