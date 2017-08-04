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Все про:выборы (21814) Россия (71723) Трамп (1315)

 "В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США

трамп

Президент США сообщил, что помощи россиян в его победе на выборах не было.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 августа, что не Россия помогла ему выиграть в 2016 году президентские выборы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"Большинство людей знает, что в нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России. Мы выиграли из-за вас", - заявил Трамп, обращаясь к толпе сторонников в штате Западная Вирджиния.

Американский лидер также отметил, что заявления о помощи России являются "унижением всех нас и, в первую очередь, унижением нашей страны и унижением нашей Конституции".

Читайте также: Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ

Специальный советник Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных для расследования обвинений о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщили 3 августа американские СМИ.
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а зачем тогда обещал Крым признать? Или это заявление - фейк?
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Той тепер за імпічмент Трампа випити хоче- Жирік він такий, аби випити.
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"Большинство людей знает, что в нашей компании не было россиян, мы не победили через Россию. Мы выиграли за вас" - я так понимаю с английского переводили старой версией ПРОМТа
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Все равно для козломордых теперь и Трамп-чмо
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Ладно Трампушка,хорош оправдываться
Мочи москалей дальше
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какой-то перевод...я даже не знаю.
"цензор" могу переводчиком незадорого поработать, а то у вас переводы - гугл и тот лучше переведет.
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расеюшка уже раскололась, господин Трамп, нет смысла уходить в отказ!... :D
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От что удивляет. Кацапы вмешивались в выборы везде - и в США, и во Франции и даже Берега Слоновой Кости. И от только в выборы в Украине, благодаря ришучости рыговского ЦИКа и лично ордноносца Охындовского никто не слышал
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Ось тому ця влада барижна.Ця влада хоче і Охендовського,і закриті списки.Охендовський допоможе баригам непомітно Майдан запхати в ТРУНУ.
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Порошенко их устраивает,все честно значит прошло
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Да и ты кацапов устраиваешь,так же ,как и Порошенко,отрабатываешь хорошо их деньги на форумах Украины
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В нашей компании не было россиян, мы не победили через Россию-уже это указывает ,что трамплин в одной компании с рашистскими "ихтамнетами"
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багрянець на де-яких фейсах ,вказує на грантоїдів "ихтамнетовых",,, не захищай куйло,яке засовує свій рашистський ніс всюди,а потім починає кроваві конфлікти,для рашиста що США що Україна.що Сірія,іт.д...в далекі часи ,предки рашистів.міняли опірення на стрілах,вбивали підло ,для того.щоб розпочати війну...
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Если вмешательстыо было,а это вроде признанный факт,то вмешательстыо было в чью-то пользу,или Клинтон или Трампа,других не было....кто-то из этих двух засланный казачёк....интересно кто?
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Неужели кто-то всерьез думает, что кацапы такие всесильные, что могут ставить в США своих президентов?
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питання не всесильності - питання суттєвого впливу.
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є такі поци, які про це всерйоз постять на цензорі.
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Да просто нечего кацапам лезть со своим свинным рылом в кашный ряд.
Сами придумали пословицу, и сами же не выполняют.
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ну ясно! це Україна допомогла виграти!
а как же іначє!
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Путин возвращает беженцев на Донбасс: Боровой пояснил суть "сакральной жертвы"

03 августа 2017, 15:40



Инициатива по репатриации из России украинских беженцев преследует цель создания оснований для будущих конфликтов на оккупированных территориях востока Украины, которые "станут по-настоящему украинскими".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Отвечая на вопрос, почему Россия стремится избавиться от беженцев из Украины, политик пояснил: "Я думаю, что это попытка использовать их во второй раз. В первый раз это было насильственное переселение русских людей на территорию Украины, чтобы сместить национальный состав - слишком сильны там были антисоветские настроения. И теперь тех же людей, которые сочли за благо выехать с территорий, на которые их насильственно перемещали, еще раз используют для того чтобы закрепить эти районы за Россией или во всяком случае за российским влиянием".

"Это вынужденная мера, потому что приближается момент, когда эти территории станут по-настоящему украинскими. Чтобы не допустить этого, создаются основания для будущих конфликтов. Это насильственное перемещение для изменения этнического состава, для создания плацдарма для агрессии, плацдарма агентурного, как это происходит в Латгальском районе, где граждане Латвии ожидают танки Путина", - добавил Боровой.

"Может ли быть эффективной эта мера, могут ли полмиллиона человек кардинально изменить ситуацию в регионе?" - спросил "Обозреватель". "Во всяком случае, они могут закрепить этот фиктивный "русский мир", который насаждают Захарченко и Плотницкий", - ответил политик.
Отвечая на реплику "Обозревателя", что в этот раз, как и при Советском Союзе, речь идет о переселении людей в приказном порядке, Боровой добавил: "Более того. Это же перемещение людей в зону конфликта, в зону боевых действий. Это такая умышленная, вполне осознанная жертва людьми, которые станут аргументом в политических спорах с Украиной, с Евросоюзом и в целом с Западом. Это заклание священных коров - массовое и демонстративное".

Как писал "Обозреватель", президент России Владимир Путин выделил грант на реализацию программы "Репатриация беженцев на Донбасс". На проведение первого этапа - социологического исследования - выделена сумма, эквивалентная порядка 7 тысячам долларов.
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Нахрена тот Донбасс с миллионами врагов?Только популисты на этом пиарятся
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Теперь можно говорить все что угодно, Трамп. Но расследование уже идёт полным ходом, и скоро все узнают правду
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взнають, взнають. - про те скільки мільйонів хуйло перерахував на фонд клінтонів і скількі клінтониотримали за те, шо продали хуйлу американську промисловість з виробництва ядерного палива. Як і про преписку клінтоніхи в соціальних мережах. Як і про місце народження бабами.
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Взнають все. А на клінтон мені пох. Нехай будуть республіканці, але не цей підхуйловник
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Ху...вый Док‏ @shuttle2012 3 авг.
Данецкая аграрная республика.
Апалчение,видно с хорошего перепоя, торгуют кукурузой на старом рынке.
По 4 оккупационных рубля качан.
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ага, особливо у виконанні клінтоніхи та конгресменів дємократічєской партії.
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Звучит как извинение перед ботоксом за полезные санкции.
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Может, все-таки через = из-за ???

Как-то не по-русски это "победить через что-то".
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Не только лишь все украинцы читают этот сайт (как сказал бы один известный мэр).
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ага

NEW YORK TIMES NYT: Клинтон продала России атомную независимость США

Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США дала ход сделкам, которые позволили «Росатому» выкупить большинство акций одного из крупнейших производителей урана в США. При этом, как стало известно New York Times, в это же время в Фонд Клинтонов поступали значительные суммы из приближенных к контракту источников.
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Дональд!
Даю тебе дельный совет. Можешь не благодарить.
Уипи ядреной бомбой по Воронежу и поверь, все сразу забудут о твоих шашнях с )(уйлом.
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хотєлки РоботБАндер2 - це не завдння які ставить перед Трампом американська національна еліта. Тому Трамп тебе не послухає.
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Считал и считаю Трампа кремлевским жополизом. Его бизнес-империя была "стиральной машиной" для грязных чекистских денег, он им помогал легализоваться в США.
Этот "шоумен с гранатой" - тот еще "фрукт", похлещще чем наш "Овощ".
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вважав і вважаю тебе ліберастичним жополизом - або падлюкою, яка відпрацбовує гранти, або корисним дебілом, який ними зазомбований.
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Считай как хочешь, мне ни холодно, ни жарко. Твою точку зрения на Трампа разделяет на этом форуме один человек. А мою - десятка два.
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так і Трампу від твоїх постів тим більше не холодно ні жарко.
А один розумний це краще ніж два десятка дебілів.
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ффпиред - попутного ветра в горбатую спину, агитируй дальше за Трампа, оскорбляя юзверей, и твою точку зрения разделит с тобой ЕЩЕ ОДИН какой нибудь агрессивный тролль.
И вас таких будет уже не двое, а трое - сможете сообразить "на троих". Ага.
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що мені робити - порад від тебе, лібераста сопливого, не потребую.
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От у него горит. Еще раз: следствие разберётся.
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слідства, в тому числі й ті, які розслідують діяльність фонду клінтонів та спілкування клінтоніхи в соціальних мережах.
СНН вже розібралося. :D
Трех журналистов CNN уволили из-за статьи о связях советника Трампа с Россией.

Телеканал CNN объявил об увольнении трех сотрудников, причастных к опубликованному на сайте телекомпании расследованию связей бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает CNN Money. Непосредственно перед увольнением журналистов материал был удален. После скандала CNN ужесточил контроль за статьями о связях Трампа с Россией..
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вся справа в грошах а цей старий аферист дуже їх полюбляє а з рашки вони прийшли,чи бодай могли прийти тільки з куйловським душком
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а клінтон з бабамой, по твоєму, грошей не полюбляють? от тільки Трамп - підприєсець, він гроші звик заробляти. А клінтони з бабамою - лузери, які ніколи ніяким бізнесом не займалися і вони гроші просто звикли брати, в т.ч. і в хуйла з рук.
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Даже, если Трампу помогли марсиане это ничего не меняет.
Американская система управления построена так, что он всё равно будет делать то, что нужно элитам. А они проявляют удивительное единодушие в российском вопросе.
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Импичмент и гражданская война в США уже запланирваны, Трамп убежит в Ростов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"В нашей компании не было россиян, мы не победили из-за России", - Трамп о вмешательстве в выборы в США
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