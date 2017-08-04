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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8246) Порошенко (13512)

 "С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских копов со второй годовщиной Национальной Полиции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю со второй годовщиной Национальной полиции Украины! Верное служение идеалам добра и справедливости и профессиональное выполнение задач - черты украинских полицейских, которые за это время получили высокую оценку общества.

С праздником вас, украинские копы!", - написал Президент.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью. ФОТО

Напомним, 2 июля 2015 года, была официально создана Национальная полиция Украины. Именно в этот день Верховная Рада приняла закон о ее создании. Первым этапом реформы МВД стало введение патрульной полиции, которая, по сути, стала "витриной" реформ в главном правоохранительном ведомстве Украины. Первым городом, встретившим новых полицейских, стал Киев. 4 июля 2015-го там присягу на верность украинскому народу приняли 2 тысячи патрульных. К концу осени запуск патрульной полиции прошел во Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде и Мукачево.
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Події в Дніпрі 9-го травня показали, що "реформована" аваковим та дєєвою поліція б'є людей так само як і нереформований "беркут".
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щоденний безкоштовний самопіар забирає багато сил та енергії, за це треба як мінімум орденом нагородити.
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робития не хочу, а красти боюся
поїду я до Київа в поліцію наймуся (с) народна творчість
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Цікаво буде почитати сьогоднішні коменту на десяту річницю.
А поліцію- зі святом.
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Поздравляю) за полгода 500 приусов в хлам) Не каждому дано так ездить)
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иди в полицию и катайся на приусе, но тебе на диване привычнее.
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86% мусорни переаттестовались в полицию. Помещения и методы те же. Беркутня (переименованная ) тоже на месте. Какие копы? Та мизерная часть патрульных, которых как обгорткой от соевой конфеты прикрыли старую систему НКВД? Интересно было бы увидеть рюкзакянскую статистику сколько их тех новых полицейских осталось, а скольких выперли, выжили, скурвились, сами не выдержали и ушли. Одна полурефформа от мародеров и та на американские деньги и уже похеренная
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це робота на любителя - робота в карному розшуку, хто не працював, той не зрозуміє.
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5 копійок
Щось він помолодшав, нє?
======
И ПеПо такой молодой,и юнный Октябрь впереди!
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Треба визнати реформа МВД (поліція) повністю провалилась ,майже кожен день затримують копів за хабарі,кришуванні ,нарко торгівлі тощо. Зміна назви і форми не змінює суті ,це все тіж менти у новій обкладинці , стара мусорська гвардія спокійно "перетестувалась" і продовжує свою звичну " роботу - КРАСТИ".
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Реформа не провалилась , а відбувається !
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Порошеску никогда никого не поздравляет. Срал он на эти мелочи по крупному. Всем занимается пресслужба.
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Это точно, все это подготавливает пресслужба, равно как и свою страницу Порошенко не читает, зная, что там недовольных блокируют. Читая страницу в фейсбуке Порошенка можно подумать, что его народ возвел вы ранг божества - одни похвальные оды поют.
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нанятые барыжные администраторы за ресурс дифирамбы хвалебные сочиняют для имиджа - дешевый трюк
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Есть и порядочные копы попадались на дороге таких поздравляем! ... а более 85% долбо#бов которые одели форму полицейского конченные уроды будьте прокляты!
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Было бы с чем поздравлять. Бесполезно копошащиеся черные существа с мигалками.
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Во как возбудились тролляки всех мастей Полиция им не нравится , а когда в рыло получаешь на улице от случайного прохожего , или мобилу стырили , к кому обращаетесь , к Господу Богу или к полицейским ?
С Праздником Вас , украинские копы! Мужества и здоровья в такой не легкой работе !!
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сами решаем свои проблемы. Толку от понтов новостарых никакого.
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Петя отбирает хлеб у всех,даже у юмористов ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины
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