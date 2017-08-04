 "С праздником вас, украинские копы!", - Порошенко поздравил полицейских со второй годовщиной Нацполиции Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю со второй годовщиной Национальной полиции Украины! Верное служение идеалам добра и справедливости и профессиональное выполнение задач - черты украинских полицейских, которые за это время получили высокую оценку общества.
С праздником вас, украинские копы!", - написал Президент.
Напомним, 2 июля 2015 года, была официально создана Национальная полиция Украины. Именно в этот день Верховная Рада приняла закон о ее создании. Первым этапом реформы МВД стало введение патрульной полиции, которая, по сути, стала "витриной" реформ в главном правоохранительном ведомстве Украины. Первым городом, встретившим новых полицейских, стал Киев. 4 июля 2015-го там присягу на верность украинскому народу приняли 2 тысячи патрульных. К концу осени запуск патрульной полиции прошел во Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде и Мукачево.
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поїду я до Київа в поліцію наймуся (с) народна творчість
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А поліцію- зі святом.
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Щось він помолодшав, нє?
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И ПеПо такой молодой,и юнный Октябрь впереди!
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С Праздником Вас , украинские копы! Мужества и здоровья в такой не легкой работе !!
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