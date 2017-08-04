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 Суд вторые сутки не может избрать меру пресечения одному из участников перестрелки в Днепре: сегодня истекает 72-часовой срок его задержания

стрельба днепр

В случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания, который истекает сегодня, 4 августа.

В Днепре в течение двух дней суд не может избрать меру пресечения третьему участнику перестрелки, в которой погибли двое участников АТО. Судебные слушания проходят в Бабушкинском районном суде Днепра, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В среду, 2 августа, судебное заседание затянулось из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи, в четверг, 3 августа, - подозреваемый заявил ходатайство о том, что ему нужен переводчик с иврита.

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По информации собратьев погибших в перестрелке бойцов АТО, с переводчиком для подозреваемого возникли трудности: консульства Израиля в Днепре и Харькове пока не предоставили такого специалиста. По их словам, в случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания.

В пятницу, 4 августа, истекает 72-часовой срок его задержания.

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По информации Бабушкинского районного суда Днепра, новое судебное заседание для избрания меры пресечения назначили на 9 часов 4 августа.

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

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Реформа суда в действии полном отсутствии прогресса
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В полном присутствии регресса и деградации.
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это реформы от "пороха". Выберем на второй срок, суды такие же и останутся

(пс - про вону не писать)
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Вы не в курсе шоли, шо Петя ни за что, включая суды, не отвечает в нашем государстве?
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Мафія коломойського відмазує своїх бойовиків! Прокурора та начальника поліції Дніпропетровщини потрібно звільнити та віддати під суд за фальсифікацію розслідування терористичного акту! Єврею який привів бандитів зі зброєю на зустріч за АТОшниками дали втекти за кордон, бойовикам дають втекти за кордон! Це не правоохоронна система, це злочинна банда на службі у мафії, яка розстрілює ветеранів АТО посеред вулиці!
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ааааа.. да да... "порох не знал", "у него тогда не было полномочий"... слышал эти цитаты из методичек
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Ну так пристрелите на... ,,,,судью.Раз он ни на что не способен.
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Занадто вже недолуге в нас законодавство, якщо так легко затягти суд.
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Законодательство еще терпимо.......а вот контроль и гарантии исполнения и применения этих законов вообще либо отсутствует либо работает на тех - кто платит или кто при власти....."казус пашинского"....."казус Саакашвили"......и множество других казусов - тому подтверждение!
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Усе разом не працює, починаючи з дірок в законодавстві.
А судова гілка влади на сьогодні- просто інструмент для заробляння грошей суддями. Та й усі інші гілки влади- по великому рахунку теж.
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Согласен!.....только кто в этом виноват?....убрать парашенка - выберем такого же залупенка и все по новой?......я думаю ,что виноват наш народ .....особенно пассивная его часть .....а его большинство ....думаю 90-95%....
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У вірному напрямку думаєте. Поки в Україні остаточно не сформується громадянське суспільство- ніяких значних зрушень у нас не буде.
У державі саме та влада, яку заслуговують виборці.
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Какой народ,такая и власть,выбирают клоунов,так и живут
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а шо в Дніпрі нема перекладача з іврита?!
так покличте Беню, він перекладе))
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Евреи своих не подставляют. Нам бы с них брать пример.
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Та у центрі Дніпра таке враження, що цих пейсатих "перекладачів" більше, ніж звичайних людей...
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Іншого поки немає, нажаль. Та припинити діяльність цілої гілки влади ніхто права немає.
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Вопрос почему за три года реформ суд остался ,как при Януковиче
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Бо це довга справа- Польща он досі щось в суді реформувати намагається, а почали вони це значно раніше.
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Украинские суды нужно сравнивать с Таджикским,а не с Польскими,в Польше судьи взяток не берут,а в Украине суды обслуживают олигархов- власть это устраивает
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Да с Польшей,я тебе расскажу о работе украинских судов лежат дела и каждое стоит в долларов,это по 1000$, а вон там мелкие по 100$
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Я порівняв ЧАС проведення судової реформи- не перегинай.
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При чем тут Польша?Там суды не были ,как в Украине,сравни с Грузией,там ещё хуже было,а реформировали за 3 года,а в Украине даже не брались
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Реформували так, що реформатор тепер як чорт ладану боїться свого реформованого суду? Та невже?
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Именно потому что в Грузии провели реформы Путин с местной мафией ,котрую прижали и устроили провокации против Саакашвили,был бы Михо коррупционер или Олигарх,сидел бы до сих пор у власти и никто бы его не трогал,
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То що з реформованими в Грузії судами- вони контролюються хУЙЛОМ та грузинською мафією? І чим тоді вони, з ваших слів, відрізняються від наших?
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В Грузии провели реальные реформы и судовой системы в том числе,так как была воля правящей элиты во главе с Саакашвили,суды работали,по причине успешных реформ в дискредитацию Саакашвили были вложены миллиарды российских денег и в интернет тролей в том числе ,а вот Порошенко даже не думает реформы проводить,его все устраивает,как при бабушке,олигарх поддерживает олигархическую систему и нереформированные суды её часть
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Когда власть меняется на пророссийскую - любую реформу можно отменить
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Саме з проросійською владою НАТО проводить спільні навчання та надає країні з такою владою безвіз, угу... Слабенька у вас аргументація- надавайте її комусь іншому.
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Безвиз и Украине дали с её ворьем начиная от Порошенко и заканчивается районным судьей,то что нынешний президент Грузии Иванишвили российский миллиардер связан с ФСБ все знают,кроме тебя тролика
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Интересно на каком языке этотеврей договариваться с местными бандитами?Наверное не иврите,его же каждый гопник в Днепре знает
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самая большая синагога есть, а переводчика владеющего ивритом нет..
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Каждый раз убеждаюсь, что власть считает народ тупым быдлом . В ЕС уже давно бы переводчика из Израиля выписали - а эти не чешутся. Пользуются терпением народа
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Почему считают,народ и есть тупое было?Разве не видно
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Почаще такой инфы на бигбордах надо вешать - бо судьи достали своей наглостью.
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Что толку от билбордов?Тут сам процесс важен
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Показателен не только факт "исправления" толпой приговора суда, но и то, что толпа встала на защиту шефа полиции. Многие у нас готовы за Аброськиных с Голубанами линчевать?
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Это зависит только от самих амброськиных с голубанами.
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Так в Днепре все евреи Украины собраны и собор себе построили крупнейший в Европе. И строителей возили в Израиль благословение на строительство получать . Что в этом соборе нет переводчика?
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Все зависит от того сколько заплатили судье,если хорошо,он сам украинский может забыть и потребовать переводчика
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Как мы помним из реанимации вместе с каталкой в бессознательном состоянии, тайне от ментовской охраны, пропал, исчез, похищен, сам укатился по всем лестничным маршам больницы ( нужное подчеркнуть) участник перестрелки. Теперь судьи как всегда косячат. Вот что наличка животворящая делает
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Пришить госизмену не пробовали,сейчас вроде модно.
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в стране прижилась порочная практика, которая многих устраивает - чтобы заставить какой-либо орган власти, не важно, судебной ли, исполнительной ли, работать правильно и по закону, нужно платить деньги... это тупик для развития общества, не будешь же всю жизнь проводить в протестах...
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Интересно, могу я потребовать перевести мне все квитанции за коммуналку на иврит?
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Я так понимаю вопрос продажи Родины упираеться в сумму и кому продовать Сейчас это Израиль , а завтра будет Параша , вернее уже было Шеколадной мразе только надо помнить , что его продадут с таким же удовольствием не жалко идиота
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Переводчика с иврита ему...а мод удавить по тихому к вечеру?
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Или может с лестницы упасть,как насильник в николаевском СИЗО недавно
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Светлана Черкассы Требовать надо отставку Шоколадной мрази и полню перезагрузку судебной системы
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так еще один фигурант ваще с больнички уехал в землю обетованную
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Россия пытается закрепиться на Донбассе: придуман механизм

Кремль создает в Украине агентурную сеть из сторонников "русского мира"Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа"

Четверг, 3 августа 2017, 15:05

Беженцев с Донбасса, которые осели в России, власти РФ, похоже, собираются вернуть обратно в охваченный войной регион. Так, российский Фонд президентских грантов выделил краснодарской общественной организации "Центр развития региона" 654 тысячи рублей (около 280 тысяч гривен) на программу репатриации беженцев на Донбасс. В описании программы отмечается, что семьи беженцев "могут вызывать социальное напряжение в локациях их компактного проживания". Для чего Россия решила вернуть беженцев обратно, "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.
Судя по тому, что делает Украина, не разрешая этот конфликт на Донбассе, такая ситуация там продлится еще долго. Россия пытается укрепиться на Донбассе и фактически повторяет то, что было когда-то сделано, когда переселяли большие группы русских на территорию Украины, что соответствовало национальной политике КПСС.
А теперь это, видимо, соответствует национальной политике России: занимать пустые места своим населением. Это тоже экспансия, такая же, как и военная экспансия, только это экспансия населением. Таким образом увеличивается количество носителей идей "русского мира" и просто русских - не сторонников Украины и украинской государственности, а сторонников российской государственности.
Грубо говоря, создается большая агентурная сеть людей, как в Латгальском районе в Латвии, которые будут ждать приходов танков Путина и ненавидеть любую европейски ориентированную власть. На самом деле, не так важно - оставлять ли Донбасс Украине на условиях России или откусывать и оккупировать территорию, которую никто не будет признавать российской, как в Крыму. Разницы нет.Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд вторые сутки не может избрать меру пресечения одному из участников перестрелки в Днепре: сегодня истекает 72-часовой срок его задержания
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