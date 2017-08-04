 Суд вторые сутки не может избрать меру пресечения одному из участников перестрелки в Днепре: сегодня истекает 72-часовой срок его задержания

В Днепре в течение двух дней суд не может избрать меру пресечения третьему участнику перестрелки, в которой погибли двое участников АТО. Судебные слушания проходят в Бабушкинском районном суде Днепра, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В среду, 2 августа, судебное заседание затянулось из-за ходатайства стороны защиты об отводе судьи, в четверг, 3 августа, - подозреваемый заявил ходатайство о том, что ему нужен переводчик с иврита.
По информации собратьев погибших в перестрелке бойцов АТО, с переводчиком для подозреваемого возникли трудности: консульства Израиля в Днепре и Харькове пока не предоставили такого специалиста. По их словам, в случае затягивания судебного процесса подозреваемого могут отпустить из-за истечения срока задержания.
В пятницу, 4 августа, истекает 72-часовой срок его задержания.
По информации Бабушкинского районного суда Днепра, новое судебное заседание для избрания меры пресечения назначили на 9 часов 4 августа.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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(пс - про вону не писать)
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А судова гілка влади на сьогодні- просто інструмент для заробляння грошей суддями. Та й усі інші гілки влади- по великому рахунку теж.
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У державі саме та влада, яку заслуговують виборці.
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так покличте Беню, він перекладе))
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Реформували так, що реформатор тепер як чорт ладану боїться свого реформованого суду? Та невже?
04.08.2017 08:46
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https://antikor.com.ua/articles/60365-mer_palach_i_zakony__eto_my_kak_narod_kalifornii_istrebljal_banditov
Навеяло сообщением о "суде"
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Кремль создает в Украине агентурную сеть из сторонников "русского мира"Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа"
Четверг, 3 августа 2017, 15:05
Беженцев с Донбасса, которые осели в России, власти РФ, похоже, собираются вернуть обратно в охваченный войной регион. Так, российский Фонд президентских грантов выделил краснодарской общественной организации "Центр развития региона" 654 тысячи рублей (около 280 тысяч гривен) на программу репатриации беженцев на Донбасс. В описании программы отмечается, что семьи беженцев "могут вызывать социальное напряжение в локациях их компактного проживания". Для чего Россия решила вернуть беженцев обратно, "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.
Судя по тому, что делает Украина, не разрешая этот конфликт на Донбассе, такая ситуация там продлится еще долго. Россия пытается укрепиться на Донбассе и фактически повторяет то, что было когда-то сделано, когда переселяли большие группы русских на территорию Украины, что соответствовало национальной политике КПСС.
А теперь это, видимо, соответствует национальной политике России: занимать пустые места своим населением. Это тоже экспансия, такая же, как и военная экспансия, только это экспансия населением. Таким образом увеличивается количество носителей идей "русского мира" и просто русских - не сторонников Украины и украинской государственности, а сторонников российской государственности.
Грубо говоря, создается большая агентурная сеть людей, как в Латгальском районе в Латвии, которые будут ждать приходов танков Путина и ненавидеть любую европейски ориентированную власть. На самом деле, не так важно - оставлять ли Донбасс Украине на условиях России или откусывать и оккупировать территорию, которую никто не будет признавать российской, как в Крыму. Разницы нет.Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа"
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