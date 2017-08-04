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 Политика Украины, За рубежом
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 Вопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на повестке дня, - Госдепартамент США

госдепартамент госдеп

В США не подтверждают наличие планов по передаче Украине летального оборонного вооружения, но и не исключают такой вариант.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы еще не предоставляли Украине оборонительное оружие, но и не исключили возможность сделать это. Этот вариант остается на столе, но больше рассказать не могу", - сказала Нойерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокоточное оружие от США, как "Джавелин", быстро отобьет охоту у наемников РФ использовать гражданское население как щит, - Тука

В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине.

"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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шавка будет усугублять ситуацию на Донбассе, так что лучше держите заготовленное оружие в 100 метрах от фронта, можете под своей охраной.
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Шавка вже заскавчала, бо санкції їй дупу добряче защемили.
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порошенко має йти з посади, щоб США нарешті дали зброю Україні. Трамп не дасть зброю порошенку, бо той був безпосередньо задіяний в брудних іграх американських демократів проти Трампа. порошенко вирішив ризикнути, брудно зіграв і вляпався по самі вуха! Тепер шлях тільки один - відставка! Без відставки порошенка Україна не отримає ні статусу союзника США поза НАТО, ні зброї, ні грошей, а позбавлення громадянства Саакашвілі, друга Трампа, це тільки погіршило ситуацію! порошенко робить все щоб посваритись з США та максимально нашкодити національним інтересам України, таке враження що ним керує ФСБ та путін!
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ты такой умный . запомни чувак что скажет сенат то и трамп будет делать ! для ботокла лучше было на выборах что б победила хилари .
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когда орудие заряжено и наведено, уже неважно, кто именно дернет за тросик. Это не Совок, где политика громадной страны зависит от того, с какой ноги встал Гениальный секретарь КПSS Едра
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Какие 100 метров?! А мырное пэрэмырря? Тем более представитель гения дипломатии в безальтернативных минских договорняках Медведчук договорился с торговыми партнерами о разведении сил на новые рубежи.
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а штатовские кораблики заходят и заходят в Одессу...
американцы. такие американцы. может по их мнению "предоставить" - это "разрешить использовать" давно привезённое.
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судячи з усього це питання десь нижче, скорiше "пiд столом"...
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Ото если б деньгами барыгам дали, то другое дело - можно быстро по Панамам распилить. А джавелины.. Ну сколько их там на Банковую влезет, чтоб от народа защищаться? Тем более, что азировские водометы поэффективней будут
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Нічого, Конгрес з Сенатом додавлять Білий Дім- у них це вже гарно виходить.
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Тобто, Госдеп каже: як тільки, так відразу і нехай цапорилі тепер гадають що і як.
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Цапорилі вже все зрозуміли після введення санкцій.
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офф топ
эх, хорошая была группа в детстве на велике ганял под их музон, но видимо, популярность уже не та в Европе, жажда прибыли затмила здравый ум, и Scooter приехал в ватный Крым...
немецкая группа Scooter выступит сегодня на фестивале #ZBFest в Крыму....

p.s. как то немцы в последнее время борзо себя ведут по Крыму, фрау Меркель вы там чем-то ещё руководите???
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не мешай...все консервы должны вскрыться.чтобы народ видел кто из ху.
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трамп говорит,что это было в экстазе...но хуйло точно помнит,что в сарае
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🇺🇦 Kievan Rus 🔱‏ @IMARGOMORTIS

Наумова : капли для носа выпила чтоб похудеть и попалась на допинге
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 20 ч.20 часов назад
Оккупированная россией Абхазия вчера. Крысы ватные, это будущее Крыма. Двое российских туристов-оккупантов, кстати, погибли + десятки ранены

Вопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на столе, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4973
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Не будет никакого "оружия". Очередной пустопорожний трындеж.

Кто решится дать оружие продажным оффшорно-шоколадным ворюгам ?
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что на столе,что в туалете на гвозде-.что будапештская бумажка.что минская-результат один.который не стоит внимания,ибо это херня от мировых разводил,торгующих территорией Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на повестке дня, - Госдепартамент США
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