 Вопрос предоставления Украине оборонительного оружия остается на повестке дня, - Госдепартамент США

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы еще не предоставляли Украине оборонительное оружие, но и не исключили возможность сделать это. Этот вариант остается на столе, но больше рассказать не могу", - сказала Нойерт.
В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине.
"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.
По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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КПSSЕдра
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американцы. такие американцы. может по их мнению "предоставить" - это "разрешить использовать" давно привезённое.
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эх, хорошая была группа в детстве на велике ганял под их музон, но видимо, популярность уже не та в Европе, жажда прибыли затмила здравый ум, и Scooter приехал в ватный Крым...
немецкая группа Scooter выступит сегодня на фестивале #ZBFest в Крыму....
p.s. как то немцы в последнее время борзо себя ведут по Крыму, фрау Меркель вы там чем-то ещё руководите???
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Наумова : капли для носа выпила чтоб похудеть и попалась на допинге
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Оккупированная россией Абхазия вчера. Крысы ватные, это будущее Крыма. Двое российских туристов-оккупантов, кстати, погибли + десятки ранены
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Кто решится дать оружие продажным оффшорно-шоколадным ворюгам ?
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