 США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в статье для издания Defence One высказал бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.
"Министр обороны США Джеймс Маттис должен объявить, что Штаты предоставляют Украине статус основного союзника вне НАТО. Этот преимущественно символический шаг формально закрепит приоритетность безопасности и другой помощи Украине", - пишет Карпентер.
По его убеждению, это никоим образом не должно помешать возможному приобретению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.
"В любом официальном объявлении о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО должно четко указываться, что это в любом случае не повредит действующим или будущим стремление Украины обрести полное членство в Альянсе", - отметил эксперт.
Отметим, основной союзник вне НАТО - это определение правительства США, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами НАТО.
Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.
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Это действительный путь. В НАТО нам костьми лягут, но не дадут войти союзники Россиии в Европе - немцы.
К тому же НАТО принимает решения КОЛЛЕГИАЛЬНО, и если хотя бы один их членов Альянса заупрямится - решения принято не будет. Допустим, условно "о поставках Абрамсов в Украину". Достаточно какой нибудь Греции или Венгрии или Германии упереться рогом - и решения не будет.
Статус же "союзника США" дает доступ к аериканским системам вооружения и связи - а что нам еще надо?
Хочу напомнить что "статус союзника США" имеют Израиль, Ю.Корея, Япония, Австралия и Малайзия.
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19.09.2014
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......Тепер україножерська кейсата влада України не дозволяє навіть боронити ,визволяти свою землю...........
зв*язок Вам не помітний ??
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ьаний....
яка "нація" у владі України ????? ьля ,що вони творять з українцями ???
Яка "нація" проводить геноцид над Українською нацією вже 100 років ?
хто робив переворот у 1917 році в Сравсії?
хто по національності влада України та Сравсії?
......куrv0 ю2хрест ,ви вбили 35 млн. українців за роки гето ю2срср
"крест" ,про твою ю2віру добре сказав Т.Шевченко,Г.Сковорода,Іван Франко ,Леся Українка та інші видатні Українці
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Население России, пережившее рекордный с 1990х годов обвал уровня жизни, дошло до "красной черты" : возможности для "затягивания поясов" и экономии на товарах и услугах исчерпаны.
Хотя доходы россиян продолжают падать, объемы потребления в стране медленно растут впервые с начала кризиса, следует из данных Росстата.
За апрель-июнь граждане РФ стали беднее на 2,7% - на столько сократились доходы в реальном выражении по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, продажи в магазинах за тот же период выросли на 0,7%.
Причем если на продуктах население все еще экономит (оборот продовольственной розницы сократился на 0,6%), то продажи непродовольственных товаров увеличиваются каждый месяц с января, а за второй квартал прибавили 1,9%.
"Граждане просто не могут далее сокращать свое потребление", - констатирует заведующая лабораторией актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина: кризис доходов длится слишком долго, более 30 месяцев, за это время спад реальных доходов достиг 19,2%, а покупки в магазинах упали на 19,6%.
Ресурсы для экономии исчерпаны: высвободить деньги для покупок люди пытаются, вспоминая методы выживания из 1990х годов, отмечает Гришина. Так, по сравнению с 2014 годом доля россиян, которые выращивают овощи, фрукты и ягоды в личном подсобном хозяйстве, выросла в 1,5 раза - сейчас таких 33% населения против 20% три года назад.
В ход идут также банковские кредиты. По данным Нацонального бюро кредитных историй, за полгода банки выдали населению новых займов на триллион рублей - это на 38,4% больше, чем год назад.
Быстрее всего "кредитное рабство" поглощает жителей российских регионов, где средняя зарплата не превышает 20 тысяч рублей, а обвал рубля де-факто закрыл возможность для покупки импортных потребительских товаров.
Причем чем выше уровень бедности в регионе, тем больше берут кредитов, констатирует Гришина. Если в Москве объемы потребкредитования выросли на 32,8%, то Белгородской области, ХМАО, Волгоградской, Архагенлькой областях и Ставропольском крае - более чем в 1,5 раза.
"Население частично пытается компенсировать длительное снижение реальны денежных доходов заемными средствами, которые для низкообеспеченных слоев становятся реальным способом поддержки хоть сколько-нибудь приемлемого уровня жизни", - отмечает Гришина.
Усредненная статистика по России ретуширует острые углы и не показывает всей картины: при относительно высоком уровне жизни в столицах в стране есть 15-20 настоящих "зон бедствия", это огромные территории, по размеру больше многих стран, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.
Например, в Республике Тыва валовой региональный продукт на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по России - 2460 долларов в год на человека, говорит Миркин. Это уровень Бутана, Гондураса, или Папуа Новой Гвинеи.
В целом по РФ подушевой ВВП - около 8 тысяч долларов, это шестой десяток стран, уровень Мексики или Турции, но еще не катастрофа, констатирует директор программы "Экономическая политика" московского центра Карнеги Андрей Мовчан.
"Зона "цветных революций", в которой находились в моменты дестабилизации Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тысяч долларов подушевого номинального ВВП", - напоминает Мовчан.
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Сначала "Московия делендам ест", а потом - "парад Независимостей".
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У Татарстану закінчився федеральний договір з 1 серпня- поцікавтеся наслідками цього.
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Введение подобного статуса предполагает возможность участия в совместных оборонных инициативах, проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.
Для Украины это позволит, не вступая в НАТО, получать от Альянса военную помощь.
Это поставки разнообразного оружия - противотанкового, зенитного, стрелкового, защитных средств, а также бронемашин и вертолетов. (с)
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