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 Политика Украины, За рубежом
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 США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер

нато

Для помощи Украине в противодействии российской агрессии, США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такое мнение в статье для издания Defence One высказал бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.

"Министр обороны США Джеймс Маттис должен объявить, что Штаты предоставляют Украине статус основного союзника вне НАТО. Этот преимущественно символический шаг формально закрепит приоритетность безопасности и другой помощи Украине", - пишет Карпентер.

По его убеждению, это никоим образом не должно помешать возможному приобретению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.

"В любом официальном объявлении о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО должно четко указываться, что это в любом случае не повредит действующим или будущим стремление Украины обрести полное членство в Альянсе", - отметил эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поставляли оборонительное оружие Украине, но такой вариант существует, - Госдеп

Отметим, основной союзник вне НАТО - это определение правительства США, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами НАТО.

Введение подобного статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставка ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

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Де б була Україна, якби це так і було? Не пиши брехню.
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Гарна новина! Тільки робіть це, будь-ласка, скоріше.
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Вони йдуть крок за кроком. Жаль, що стільки часу за Обами втрачено.
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Там где и все остальные. Как только стают "экс", так и начинают говорить, что думают...
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Йесс !
Это действительный путь. В НАТО нам костьми лягут, но не дадут войти союзники Россиии в Европе - немцы.
К тому же НАТО принимает решения КОЛЛЕГИАЛЬНО, и если хотя бы один их членов Альянса заупрямится - решения принято не будет. Допустим, условно "о поставках Абрамсов в Украину". Достаточно какой нибудь Греции или Венгрии или Германии упереться рогом - и решения не будет.
Статус же "союзника США" дает доступ к аериканским системам вооружения и связи - а что нам еще надо?
Хочу напомнить что "статус союзника США" имеют Израиль, Ю.Корея, Япония, Австралия и Малайзия.
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про жабоедов забыл - они во второй мировой воевали на стороне Гитлера и ща с нациками хороводы водят...
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Не только, там еще и итальянцы в рот кацапам заглядают.
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если это произойдёт, вонь от засраши будет исходить неимоверная, но нам пофиг мы готовы быть союзниками, предоставляйте...
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Но и Украине еще надо подтянутся до цивилизации,что б не стыдно было
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Украина четвёртый год, практически в одиночку воюет за цивилизацию...а цивилизации не стыдно???
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цивилизация об этом просто не подозревает
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Хорошая новость. Вызовет групповой подрыв пердаков помощнее "Протона":

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це вже було: "...США не предоставят Украине статус основного союзника, поскольку у нашей страны уже есть специальный статус. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN, резюмируя свою встречу с президентом США Бараком Обамой..."
19.09.2014
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Всех экстремалов и желающих пощикотать нервы жителей Америки милости просим на Даунбас!!!! Думаю дивизия наберется.
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україножерська кейсата влада України у 1994 році віддала Український , третій по силі ядерний потенціал у Світі .

......Тепер україножерська кейсата влада України не дозволяє навіть боронити ,визволяти свою землю...........
зв*язок Вам не помітний ??
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твоє україножерство аж пре з тебе українофоб ти йо

ьаний....
яка "нація" у владі України ????? ьля ,що вони творять з українцями ???
Яка "нація" проводить геноцид над Українською нацією вже 100 років ?
хто робив переворот у 1917 році в Сравсії?
хто по національності влада України та Сравсії?
......куrv0 ю2хрест ,ви вбили 35 млн. українців за роки гето ю2срср
"крест" ,про твою ю2віру добре сказав Т.Шевченко,Г.Сковорода,Іван Франко ,Леся Українка та інші видатні Українці
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Леся не катит,она маланка хотя лучшего антисимита чем обиженый иудеями иудей не найти,вон Ходос харьковский пример
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Я сразу сказал, что переноску офисным стульчиком переехали.
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Россияне устали от нищеты

Население России, пережившее рекордный с 1990х годов обвал уровня жизни, дошло до "красной черты" : возможности для "затягивания поясов" и экономии на товарах и услугах исчерпаны.
Хотя доходы россиян продолжают падать, объемы потребления в стране медленно растут впервые с начала кризиса, следует из данных Росстата.
За апрель-июнь граждане РФ стали беднее на 2,7% - на столько сократились доходы в реальном выражении по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, продажи в магазинах за тот же период выросли на 0,7%.
Причем если на продуктах население все еще экономит (оборот продовольственной розницы сократился на 0,6%), то продажи непродовольственных товаров увеличиваются каждый месяц с января, а за второй квартал прибавили 1,9%.
"Граждане просто не могут далее сокращать свое потребление", - констатирует заведующая лабораторией актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина: кризис доходов длится слишком долго, более 30 месяцев, за это время спад реальных доходов достиг 19,2%, а покупки в магазинах упали на 19,6%.
Ресурсы для экономии исчерпаны: высвободить деньги для покупок люди пытаются, вспоминая методы выживания из 1990х годов, отмечает Гришина. Так, по сравнению с 2014 годом доля россиян, которые выращивают овощи, фрукты и ягоды в личном подсобном хозяйстве, выросла в 1,5 раза - сейчас таких 33% населения против 20% три года назад.
В ход идут также банковские кредиты. По данным Нацонального бюро кредитных историй, за полгода банки выдали населению новых займов на триллион рублей - это на 38,4% больше, чем год назад.
Быстрее всего "кредитное рабство" поглощает жителей российских регионов, где средняя зарплата не превышает 20 тысяч рублей, а обвал рубля де-факто закрыл возможность для покупки импортных потребительских товаров.
Причем чем выше уровень бедности в регионе, тем больше берут кредитов, констатирует Гришина. Если в Москве объемы потребкредитования выросли на 32,8%, то Белгородской области, ХМАО, Волгоградской, Архагенлькой областях и Ставропольском крае - более чем в 1,5 раза.
"Население частично пытается компенсировать длительное снижение реальны денежных доходов заемными средствами, которые для низкообеспеченных слоев становятся реальным способом поддержки хоть сколько-нибудь приемлемого уровня жизни", - отмечает Гришина.
Усредненная статистика по России ретуширует острые углы и не показывает всей картины: при относительно высоком уровне жизни в столицах в стране есть 15-20 настоящих "зон бедствия", это огромные территории, по размеру больше многих стран, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.
Например, в Республике Тыва валовой региональный продукт на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по России - 2460 долларов в год на человека, говорит Миркин. Это уровень Бутана, Гондураса, или Папуа Новой Гвинеи.
В целом по РФ подушевой ВВП - около 8 тысяч долларов, это шестой десяток стран, уровень Мексики или Турции, но еще не катастрофа, констатирует директор программы "Экономическая политика" московского центра Карнеги Андрей Мовчан.
"Зона "цветных революций", в которой находились в моменты дестабилизации Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тысяч долларов подушевого номинального ВВП", - напоминает Мовчан.
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россияне устали,есть выход - окно на 16 этаже
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Звучит прекрасно, что мы (Украина) будем иметь статус основного союзника США. Теперь получается, что РФ напала на основного союзника США, это почти что напала на США. Ну все козломордым конец, теперь точно распадутся на части или на запчасти. Первой отделится Чечня - самый моноэтнический регион России с минимумом русского населения. После прекращения вливания средств из Москвы для Чечни, и так во многом фактически независимой, исчезнет дальнейший смысл считаться частью России на бумаге. Чечня станет сильным военным государством, региональным гегемоном на Кавказе. А после пойдет отделение: Дегестан, Абхазия возратиться Грузии, Тюменкая область, Коми, Зауральские регионы, Якутия и т.д. и тому подобное. Крым и Донбасс после мучений оккупации снова возратяся в Украину. От РФ останся только часть Московской области с вонючкой Москвой рекой
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Нет. У Татарстана нет прямого выхода на внешние рынки, нет границы с НЕЗАВИСИМЫМ государством, и он не сможет ничем обеспечить торговый баланс для того, чтобы взвалить на свои плечи "социалку". Ему нечем и не с кем торговать. Трубопроводы будут контролировать российские власти, и при малейших намеках на "независимость" они перекроют вентиль, или даже взорвут их, но пользоваться не дадут.
Сначала "Московия делендам ест", а потом - "парад Независимостей".
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Нет. И именно поэтому чеченцы утратили обретенную за время первой Чеченской фактическую Независимость. Независимость была, а Экономики с доступом к Мировому Рынку - не было. Ни ингуши, ни даги не захотели с чеченами входить в одну конфедерацию, тогда бы появилась Граница с доступом к Каспию. Реальная Независимость.
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То що ви мені намагаєтеся довести?
У Татарстану закінчився федеральний договір з 1 серпня- поцікавтеся наслідками цього.
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У Татарстана теперь будет такой же статус, как у любой срани-Рязани, без малейших навыков даже на фиктивную самостоятельность. Или Вы полагаете, что в Кремле сидят наивные дурачки, полагающиеся на "авось" и непреложное положение вещей? Нет, там активно ведут подготовку по ДЕНОНСАЦИИ референдума от 1993 года. Как это раньше сделали с "референдумом" в Чечне после окончания Второй Чеченской - не забыли еще ?
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Та мені якось не цікаві їх референдуми. Чекаю реакції влади та народу Татарстану на ліквідацію в них посади президента.
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Это был Референдум (от 1993г) о Независимости. Который ПОКА не отменен. Это важнее, чем наличие/отсутствие должности Президента.
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На сегодняшний день статус основного союзника вне НАТО (Major Non-NATO Ally) имеют 15 стран: Австралия, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Республика Корея, Филиппины и Япония. Статус MNNA был законодательно определен в 1989 году.
Введение подобного статуса предполагает возможность участия в совместных оборонных инициативах, проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставки ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.
Для Украины это позволит, не вступая в НАТО, получать от Альянса военную помощь.
Это поставки разнообразного оружия - противотанкового, зенитного, стрелкового, защитных средств, а также бронемашин и вертолетов. (с)
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тут сложнее тема,нам надо полностью переходить на ихние допуски и калибры,каша должна быть безобразной но однообразной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер
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