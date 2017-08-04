 США не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшения отношений с Россией, где это возможно, ведь она еще и ядерная супердержава, не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые она вовлечена, такие, как Украина", - сказала Нойерт.
По ее словам, для США очень важно вернуть единство и территориальную целостность Украины.
"Вопрос Украины - очень важный и мы будем продолжать требовать ответственности для России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", - отметила Нойерт.
утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.
Отметим также, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.
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Служба безопасности Украины демонтировала инфраструктуру магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на админгранице с оккупированным Россией Крымом, по которым на полуостров шел интернет-траффик, передает со ссылкой на информированные источники ComNews.
При этом отмечается, что такая инициатива спецслужбы стала неожиданностью для украинских провайдеров, обслуживавших это направление.
Российские представители рынка также подтвердили информацию СМИ о демонтаже ВОЛС.
"Можем только констатировать тот факт, что с середины июля трафик со стороны Украины в Крым не идет", - рассказал директор Миранда-медиа Иван Зима.
В связи с этим он отметил, что в дальнейшем крымские пользователи, вероятно, столкнутся с ростом тарифов, так как местные провайдеры из-за дешевизны покупали именно украинский поток.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупированный полуостров остался без российского интернета из-за повреждения кабеля во время строительства моста через Керченский пролив.
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боротьба з
членінцямихуйловцями обрізанням) інтернету!
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але треба розуміти, там головніші) торгівельні партнери!
і взагалі не качай шатуна!
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"не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые она вовлечена, такие, как УкраинаИсточник: https://censor.net.ua/n4503592
Вот вопрос - преступления и плохие действия в английском одно и то же или нет? Или это тонкости "правильного" перевода?
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Ukraine, a very serious issue. We will continue to hold Russia accountable to that. We just appointed Kurt Volker to go out and deal with part of that issue. You know how important that is to us to try to maintain or try to get back Ukraine's integrity and territorial sovereignty. That is something that we are passionate about. That is a direct effect because of Russian activities and some of the things that they have done. Just because we want to find areas of cooperation and to improve the relationship in - with Russia where we can because they are also a nuclear superpower does not mean that we will turn a blind eye to some of the bad acts that they are involved with, such as Ukraine.
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/08/273018.htm#RUSSIA
Но суть дела это не меняет. Её выступление по отношению к параше было достаточно жёстким для сдержанного языка дипломатии.
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Сергей Рябков, Заместитель главы МИД РФ, заявил о том, что санкции Вашингтона подталкивают Москву на создание экономической системы, в которой доллару не будет места.
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Vlad the Impaler: Russian man severs his genitals after becoming stuck on metal railings he climbed over while drunk
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- Кацапы напившись в день десантника, отрывают себе гениталии, чтобы показать силу воли, крутизну и любовь к родине.
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Цікаво, а чим для Трампа закінчиться намагання всидіти на двох стільцях?
==========
В лучшем случае будет скакать вместе с праффесором по пенькам где-то под Ростовом
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Источник:https://censor.net.ua/n450359
гарні слова, особливо, те що кацапія ще ядерна держава!
відомо, що ЯЗ має терміни використання, і вони, в кацапіії, закінчуються!
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Автомобиль с "перебитым" номером обнаружен в кортеже мэра Махачкалы
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А Будапештського договіру 1994 року як і не існувало .... ......
А слабо по кейсатим фашистам кремля тамагавками??
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На какомто из островов в экономике еще нет места $, они ракушки используют.
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- Ко ко ко, Америка устала от Украины. Ко, ко, ко нас злывають, чакалятный барыга, ко ко ко, захид втомывся вид коррупцийи ко ко ко.
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