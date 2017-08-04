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 США не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп

госдеп

США хотят улучшить отношения с Россией, но не будут закрывать глаза на российские преступления в Украине.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшения отношений с Россией, где это возможно, ведь она еще и ядерная супердержава, не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые она вовлечена, такие, как Украина", - сказала Нойерт.

По ее словам, для США очень важно вернуть единство и территориальную целостность Украины.

"Вопрос Украины - очень важный и мы будем продолжать требовать ответственности для России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", - отметила Нойерт.

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Напомним, на прошлой неделе Конгресс США утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.

Отметим также, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.



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Цікаво, а чим для Трампа закінчиться намагання всидіти на двох стільцях?
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Маресьев - долетался, кацапы - допизделисьСША не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп - Цензор.НЕТ 8279
США не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3401

Служба безопасности Украины демонтировала инфраструктуру магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на админгранице с оккупированным Россией Крымом, по которым на полуостров шел интернет-траффик, передает со ссылкой на информированные источники ComNews.
При этом отмечается, что такая инициатива спецслужбы стала неожиданностью для украинских провайдеров, обслуживавших это направление.
Российские представители рынка также подтвердили информацию СМИ о демонтаже ВОЛС.
"Можем только констатировать тот факт, что с середины июля трафик со стороны Украины в Крым не идет", - рассказал директор Миранда-медиа Иван Зима.
В связи с этим он отметил, что в дальнейшем крымские пользователи, вероятно, столкнутся с ростом тарифов, так как местные провайдеры из-за дешевизны покупали именно украинский поток.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупированный полуостров остался без российского интернета из-за повреждения кабеля во время строительства моста через Керченский пролив.
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вірне рішення!!!
боротьба з членінцями хуйловцями обрізанням) інтернету!
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а что же они на границе с рашкой не демонтируют магистальные ВОЛС?
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це питання точно не до мене))
але треба розуміти, там головніші) торгівельні партнери!
і взагалі не качай шатуна!
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Ось тому з Криму і писали тут під нашим прапором, я вже казав що ніяке це не проксі. Тепер не будуть.
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Специально для Госдепартамента: На рельсах десятки, сотни российских танков. До Беларуси (где идет подготовка к "учениям") несколько тысяч километров. До границы с Украиной 45 км.

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Кацапня готується пересрати нам свято. День Незалежності для них як серпом по фаберже. Кожного року. Тягатимуть своє залізяччя вздовж кордону лякаючи нас, а трольня верещатиме що ось-ось почнеться наступ.
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Совок распался из-за войны в Афгане и американских санкций. Дай Бог, чтобы это недоразумение паРаша распалась из-за агрессии против Украины и новых американских санкций!
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"Энергия распада в замкнутом пространстве порождает энергию взрыва" - учил когда-то в МИФИ. Закрывайтесь/замыкайтесь побыстрее, владимир владимирович. Распадайтесь уже, хватит. Только 1/6 часть мира загадили, а хотите заразу свою по всему миру разнести?
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"США хотят улучшить отношения с Россией, но не будут закрывать глаза на российские преступления в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n450359"
"не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые она вовлечена, такие, как УкраинаИсточник: https://censor.net.ua/n4503592

Вот вопрос - преступления и плохие действия в английском одно и то же или нет? Или это тонкости "правильного" перевода?
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Она не сказала слово "преступление" ("crime"). Это наши "додумали". Вот оригинал:
Ukraine, a very serious issue. We will continue to hold Russia accountable to that. We just appointed Kurt Volker to go out and deal with part of that issue. You know how important that is to us to try to maintain or try to get back Ukraine's integrity and territorial sovereignty. That is something that we are passionate about. That is a direct effect because of Russian activities and some of the things that they have done. Just because we want to find areas of cooperation and to improve the relationship in - with Russia where we can because they are also a nuclear superpower does not mean that we will turn a blind eye to some of the bad acts that they are involved with, such as Ukraine.
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/08/273018.htm#RUSSIA

Но суть дела это не меняет. Её выступление по отношению к параше было достаточно жёстким для сдержанного языка дипломатии.
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Театр абсурда - ля,ля,ля озабоченность,ля,ля,ля, найти пути решения, ля,ля,ля, незыблемые позиции... - можно эту муть и не перечитывать, достаточно заголовка. Все равно правды там процентов 30, а остальное лоховская баланда!
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ну а шо? =)))
Сергей Рябков, Заместитель главы МИД РФ, заявил о том, что санкции Вашингтона подталкивают Москву на создание экономической системы, в которой доллару не будет места.
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второй день такие хорошие новости валят из США, если так и дальше пойдёт то к сентябрю раша точно распадётся на улусы.....
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Ранок завжди має бути Добрим! Московити протестують проти санкцій США. Англійський усі знають? Перекладати не треба.

Vlad the Impaler: Russian man severs his genitals after becoming stuck on metal railings he climbed over while drunk




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Знущаєтеся? Тут рiдну українську 99% не знають i головне вчити не хочуть, а ви про знання аглiйської питаєте
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Для таких просто фото российских протестов против санкций США с города Кузнецька. Кратко - на cock вертели московитьі весь мир. У кого-то отвертелся.
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Всё правильно говоришь ботик, зачем нам всё это когда есть гугл-переводчик. Хоть мова хоть английский, нет проблем. Вот эту новость я уже перевел:
- Кацапы напившись в день десантника, отрывают себе гениталии, чтобы показать силу воли, крутизну и любовь к родине.
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UA Саша Крест
Цікаво, а чим для Трампа закінчиться намагання всидіти на двох стільцях?
==========
В лучшем случае будет скакать вместе с праффесором по пенькам где-то под Ростовом
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Для людини, що стала президентом США, є більш неприємні речі. Тим більше для його команди.
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американцы знают что такое честь и совесть. и это не может не радовать.
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если даже будет утилизирован кремлевский бандит то у большей части населения имперское мышление останется.,т.е. рано или поздно появится другой.ПРОБЛЕМУ МОЖНО РЕШИТЬ ТОЛЬКО РАСЧЛЕНИВ ЭТУ ТЮРЬМУ НАРОДОВ.Рейган был прав-это империя зла
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"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшения отношений с Россией, где это возможно, ведь она еще и ядерная супердержава, не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые она вовлечена, такие, как Украина", - сказала Нойерт.
Источник:https://censor.net.ua/n450359

гарні слова, особливо, те що кацапія ще ядерна держава!
відомо, що ЯЗ має терміни використання, і вони, в кацапіії, закінчуються!
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госдеп - бла бла бла .............
А Будапештського договіру 1994 року як і не існувало .... ......
А слабо по кейсатим фашистам кремля тамагавками??
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Сергей Рябков, Заместитель главы МИД РФ, заявил о том, что санкции Вашингтона подталкивают Москву на создание экономической системы, в которой доллару не будет места.
На какомто из островов в экономике еще нет места $, они ракушки используют.
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Как там говорят наши зраднички?
- Ко ко ко, Америка устала от Украины. Ко, ко, ко нас злывають, чакалятный барыга, ко ко ко, захид втомывся вид коррупцийи ко ко ко.
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"Sikorsky" , ты зачем себя в #0ny eьeschь ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп
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