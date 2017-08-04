 За минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов, уже по своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие.
"Наиболее агрессивные провокации бандитов были на донецком направлении. Здесь вечером враг почти 2 часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали наши опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.
На луганском направлении вечером преступники применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку от Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.
На мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном", - сказано в сообщении.
В пресс-центре АТО добавили, что минувшего дня почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков силы АТО ответным огнем принуждали противника к миру, поэтому большинство огневых контактов были непродолжительными.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП.
В целом эти цифры несколько меньше чем в предыдущие дни, однако и они ярко свидетельствуют, что полностью выполнять Минские договоренности враг не собирается", - резюмировали в пресс-центре АТО.
Напомним, 2 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Ось, шо видає ватника-москалика? Вірно, при любій ситуації робити речі із пляшкою...ось і цей вже приготувався присісти...на декілька років.
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Таким образом этих военных, ретировавшихся под давлением, уже нельзя будет обвинить в неконвенциональном способе ведения войны, а по сути - в "военном преступлении".
Напоминаю законникам, коих тут полЦензора что "военные преступления" по международным правилам не имеют сроков давности.
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