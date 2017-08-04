EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  461  14
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6718) штаб (775) Антитеррористическая операция (17226) Авдеевка (1621) Водяное (50)

 За минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувших суток ситуация в зоне проведения АТО существенно не изменилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов, уже по своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие.

"Наиболее агрессивные провокации бандитов были на донецком направлении. Здесь вечером враг почти 2 часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали наши опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На луганском направлении вечером преступники применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку от Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела со стороны террористов ранен 70-летний мужчина в Новоалександровке на Луганщине, - полиция

В пресс-центре АТО добавили, что минувшего дня почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков силы АТО ответным огнем принуждали противника к миру, поэтому большинство огневых контактов были непродолжительными.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП.

В целом эти цифры несколько меньше чем в предыдущие дни, однако и они ярко свидетельствуют, что полностью выполнять Минские договоренности враг не собирается", - резюмировали в пресс-центре АТО.

Напомним, 2 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В конце статьи сказано, что враг не собирается полностью выполнять минские соглашения. Но ведь их можно выполнить лишь полностью либо денонсировать. Следовательно работа Кучмы и Медведчука недоутворительная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На рельсах десятки, сотни российских танков. До Беларуси (где идет подготовка к "учениям") несколько тысяч километров. До границы с Украиной 45 км.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То їх звозять для випробування американських Джавелінів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увы, стоит только власти дать слабину, в том же Славянске полгорода выйдет на митинги за "святуюрусь" и будет требовать у путена "ввестивайска"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напоминаю, сейчас не 2014 год. Теперь за антигосударственную деятельность можно и сесть. Кому не нравится: чемодан-вокзал-рашка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, ось вчорашнє фото ЛедокоїнаГетьмана - усім ольгінським посіпакам приготуватися !!!

Ось, шо видає ватника-москалика? Вірно, при любій ситуації робити речі із пляшкою...ось і цей вже приготувався присісти...на декілька років.
За минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1126
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если по закону? .... Вот ватники в дамбасе и знают - им ничего за это не будет. Одна штепа за всех отдувается. Я бываю в Славянске? спроси любого, скажут, если выборы - выберут штепу снова мэром...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В данном случае местные жители правы, они предупредили нарушение нашими военными международной конвенции о правилах ведения войны, нельзя размещать вблизи населенных пунктов военные объекты, не ближе 200 м, если не ошибаюсь.
Таким образом этих военных, ретировавшихся под давлением, уже нельзя будет обвинить в неконвенциональном способе ведения войны, а по сути - в "военном преступлении".
Напоминаю законникам, коих тут полЦензора что "военные преступления" по международным правилам не имеют сроков давности.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки враг 21 раз нарушил перемирие, применяя минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти