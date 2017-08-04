 Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На месте работают пожарные отряды, проводится эвакуация. О пострадавших информации нет.
В полиции горда рассказали, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше.
В феврале 2015 года в этом небоскребе уже случался пожар. Тогда угарным газом отравились семь человек. Кроме того, 101 квартира получила серьезные повреждения.
Fire breaks out in Dubai's record-breaking Torch Tower, a residential building popular with expats https://t.co/8VcvREOZ8h pic.twitter.com/jZx2DWL5OW- Daily Mail Online (@MailOnline) 3 серпня 2017 р.
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