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Все про:ОАЭ (97) пожар (3412) Дубаи (17)

 Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Дубае (ОАЭ) горит небоскреб The Torch, который является пятым по высоте жилым зданием в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Daily Mail.

На месте работают пожарные отряды, проводится эвакуация. О пострадавших информации нет.

В полиции горда рассказали, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше.

В феврале 2015 года в этом небоскребе уже случался пожар. Тогда угарным газом отравились семь человек. Кроме того, 101 квартира получила серьезные повреждения.



Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 01

Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 02



Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 03

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Это у кацапов пердаки рванули, после подписания Трампом санкций.
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В Дубаи живут в таких небоскребах приезжие из всего мира. И мусульмане Дубаи радьі всем, включая христиан, там не усльішишь шипеня характерного для европейских ксенофобов. А сейчас такой вьізов с таким пожаром, надеюсь справятся и сделают вьіводьі.
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Ну и нахрен вообще дома такой высоты строить к которым не дотянется ни одна пожарная лестница ?
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Чувак ты с какого века?? Там в само здании системы пожаротушения + вертолётами тушат. А ты думаешь пожарники по лестницам лазят, или лидиоты строили такие высотки, и не продумали как их тушить???
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Чувак ну давай дождемся завтрашнего дня и узнаем сколько людей спасли вертолетами а сколько задохнулись от угарного газа или сгорели заживо! Вспомни недавний пожар в Лондоне !
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было бы с чем сравнивать, пожар в 24-х этажном жилом доме, при том что никаких новшеств в правилах пожарной безопасности в Великобритании не было более чем за 10 последних лет
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зачем лестницы небоскрёбам, когда для этого существуют современные системы пожаротушения, купи карту лапоть
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Судя из фото и видео "современные системы" пожаротушения не очень то и справляются с огнем!
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РУССКИЙ МИР. Сенаторы США требуют лишить Россию ЧМ-2018 из-за рабского труда.
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Группа американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом направили открытое письмо главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино с призывом лишить Россию права принимать чемпионат 2018 года из-за использования рабского труда."Как организация, способная оказать влияние на жизни миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, FIFA должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если FIFA не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран. <...> Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самого уязвимого народа в мире", - говорится в письме
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направить самолет мчс и...... полжить высотку внизу легче тушить и лестницы не нужны
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Как небоскрёб назовут, так он и будет гореть.
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а ведь рядом могут быть небоскрёбы "waterfall" и "earthquake"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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