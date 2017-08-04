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 Политика Украины, Экономика
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Все про:уголь (696) чрезвычайное положение (105) Кистион (28)

 В результате введения чрезвычайного положения в энергетике сэкономлено 2,7 млн тонн угля, - вице-премьер Кистион

кистион

Украина сэкономила 2,7 млн тонн угля марки "А" за время действия чрезвычайных мер в энергетике - с 17 февраля до 17 июля.

Такие данные сообщил вице-премьер Владимир Кистион на совещании по урегулированию проблемных вопросов в единой энергетической системе Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу правительства.

"На сегодняшний день запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2 млн 344 тыс. тонн, в том числе газовой группы - 1 млн 477 тыс. тонн, антрацитовой группы - 867 тыс. тонн. Подготовка к зиме идет по плану. Угля накоплено достаточно, поэтому потребности в продлении чрезвычайных мер в энергетике пока нет", - отметил Кистион.

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Он также подчеркнул, что запасы угля в июле сократились, поскольку летом проходит плановый ремонт энергоблоков АЭС. В то же время, антрацит продолжает накапливаться. "Лето - это второй пиковый период, когда украинская энергосистема должна работать под нашим пристальным вниманием. Сейчас все идет по плану не только в направлении накопления угля, но и в производстве электроэнергии", - заверил Кистион.

Напомним, чрезвычайные меры были введены 17 февраля из-за прекращения поставок антрацитового угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, последний раз правительство продлило срок их действия на рынке электрической энергии до 17 июля, после чего они были отменены.

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Обошлись без угля от сепаратистов. Не нужньі шахтьі от псевдокормильцев никому, а теперь у них не будущего.
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Ну да.....если не считать того, что они его вывозят в Новороссийск и под видом кацапского угля толкают антрацит в Турцию.
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Нахуй никому не нужен супердорогой уголь с Донбасса. Добыча убыточна, так что нех...
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Этот "супердорогой" уголь в розницу на оккупированном Донбассе стоит 3000 ордынских рубля за тонну.
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Там теперь уголь добьівается рабами без нормальной зарплатьі и развития шахт. Так, что єто не надолго.
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ну если не на долго, то дальше им путь только в сепарские армии
Жрать то что-то надо
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Это до тех пор пока последние не вымрут и некому в шахты спускаться будет.
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Сделаете отопление индивидуальным - сэкономится ещё больше. На фига мне к примеру отопление в городской квартире, если мы уже несколько лет бываем там только наездами. Да и тогда зимой приходится оставлять щель фрамуги, иначе задохнуться можно. Процентов 30 выработки тепла можно спокойно сократить, если дать возможность людям самим регулировать температуру в квартирах.
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а разве все эти тэс не работают на газу?
Помнится одно время Приднепроская ТЭС работала от газа
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Кто хочет потроллить крымский "российский" суд, пишите свои высеры сюда: info@crimea.arbitr.ru

Тема письма, типа "Я подаю иск на 10000000 долларов на моего компаньона", а в теле письма обсирайте кацапских судей и крымских судей предателей
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37 процентов электричества Германия получает от ВИЭ
Вот где экономия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате введения чрезвычайного положения в энергетике сэкономлено 2,7 млн тонн угля, - вице-премьер Кистион
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