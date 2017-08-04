 В результате введения чрезвычайного положения в энергетике сэкономлено 2,7 млн тонн угля, - вице-премьер Кистион

Такие данные сообщил вице-премьер Владимир Кистион на совещании по урегулированию проблемных вопросов в единой энергетической системе Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу правительства.
"На сегодняшний день запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2 млн 344 тыс. тонн, в том числе газовой группы - 1 млн 477 тыс. тонн, антрацитовой группы - 867 тыс. тонн. Подготовка к зиме идет по плану. Угля накоплено достаточно, поэтому потребности в продлении чрезвычайных мер в энергетике пока нет", - отметил Кистион.
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Он также подчеркнул, что запасы угля в июле сократились, поскольку летом проходит плановый ремонт энергоблоков АЭС. В то же время, антрацит продолжает накапливаться. "Лето - это второй пиковый период, когда украинская энергосистема должна работать под нашим пристальным вниманием. Сейчас все идет по плану не только в направлении накопления угля, но и в производстве электроэнергии", - заверил Кистион.
Напомним, чрезвычайные меры были введены 17 февраля из-за прекращения поставок антрацитового угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, последний раз правительство продлило срок их действия на рынке электрической энергии до 17 июля, после чего они были отменены.
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Жрать то что-то надо
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Помнится одно время Приднепроская ТЭС работала от газа
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Тема письма, типа "Я подаю иск на 10000000 долларов на моего компаньона", а в теле письма обсирайте кацапских судей и крымских судей предателей
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Вот где экономия
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