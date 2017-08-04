США в 2018 году проведут 11 крупных военных учений
В 2018 году военные США планируют провести 11 крупных учений, которые пройдут в на территории союзников по НАТО - в Великобритании, странах Балтии и, возможно, в Финляндии.
По егос словам, официальные лица страны поняли, что им необходимо лучше подготовиться к все более сложным угрозам во всех областях войны - суше, морю, воздухе, космосе и киберпространстве.
Хили также отметил, что в США внимательно следили за военными учениями в Москве, которые начнутся в следующем месяце, и в котороых, по мнению экспертов, могут быть задействованы около 100 тыс. военнослужащих.
Он рассказал, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, тем не менее,
Москва не выдвинула подобного приглашения в свои собственные военные тренировки. "Они не настолько прозрачны, как мы", - добавил Хили.
Как отмечает издание, в Москве заявли, что ее тренировки будут включать менее 13 тыс. военнослужащих, и поэтому не требуют приглашений для внешних наблюдателей.
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Наконец-то санкции полностью симметричны!
Раз вы не дали разрешение на транзит кацапского борова - не пропустим румынских!
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Ведь не от хорошей жизни они свинину в Румынии покупали.
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