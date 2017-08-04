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 США в 2018 году проведут 11 крупных военных учений

учения

В 2018 году военные США планируют провести 11 крупных учений, которые пройдут в на территории союзников по НАТО - в Великобритании, странах Балтии и, возможно, в Финляндии.

Об этом заявил бригадный генерал ВВС США Джон Хили, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

По егос словам, официальные лица страны поняли, что им необходимо лучше подготовиться к все более сложным угрозам во всех областях войны - суше, морю, воздухе, космосе и киберпространстве.

Хили также отметил, что в США внимательно следили за военными учениями в Москве, которые начнутся в следующем месяце, и в котороых, по мнению экспертов, могут быть задействованы около 100 тыс. военнослужащих.

Он рассказал, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, тем не менее,

Москва не выдвинула подобного приглашения в свои собственные военные тренировки. "Они не настолько прозрачны, как мы", - добавил Хили.

Как отмечает издание, в Москве заявли, что ее тренировки будут включать менее 13 тыс. военнослужащих, и поэтому не требуют приглашений для внешних наблюдателей.

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Симметричный ответ: Россия приостановила ввоз и транзит свиней из Румынии после запрета на въезд Рогозина

Наконец-то санкции полностью симметричны!

Раз вы не дали разрешение на транзит кацапского борова - не пропустим румынских!
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Становится другой вопрос - что будут жрать кацапы?
Ведь не от хорошей жизни они свинину в Румынии покупали.
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Походу одним Рогозиным всю Роисю накормить не получится.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША в 2018 году проведут 11 крупных военных учений
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