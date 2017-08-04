 США в 2018 году проведут 11 крупных военных учений

Об этом заявил бригадный генерал ВВС США Джон Хили, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на Reuters.

По егос словам, официальные лица страны поняли, что им необходимо лучше подготовиться к все более сложным угрозам во всех областях войны - суше, морю, воздухе, космосе и киберпространстве.Хили также отметил, что в США внимательно следили за военными учениями в Москве, которые начнутся в следующем месяце, и в котороых, по мнению экспертов, могут быть задействованы около 100 тыс. военнослужащих.Он рассказал, что российские наблюдатели присутствовали на недавних учениях США и НАТО в Черноморском регионе, тем не менее,Москва не выдвинула подобного приглашения в свои собственные военные тренировки. "Они не настолько прозрачны, как мы", - добавил Хили.Как отмечает издание, в Москве заявли, что ее тренировки будут включать менее 13 тыс. военнослужащих, и поэтому не требуют приглашений для внешних наблюдателей.