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Все про:выборы (21813) США (13155) Трамп (1314)

 Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ

трамп

Cпециальный прокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, привлек к нему большое жюри присяжных в Вашингтоне (округ Колумбия). Это свидетельствует о том, что его расследование набирает обороты и выходит на новый уровень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Большое жюри начало работу в последние недели. Это мощный инструмент для расследования, который позволяет прокурорам изымать документы и допрашивать свидетелей под присягой. По мнению юристов, такое решение Мюллера свидетельствует о том, что "российское расследование" касается не только одного Майкла Флинна, так как по нему работает другое большое жюри в Вирджинии.

В то же время это не значит, что Мюллер обязательно предъявит кому-то обвинения.

Также читайте: Посол РФ в США Кисляк отчитывался руководству о встречах с советником Трампа Сешнсом в 2016 году, - The Washington Post

Напомним, что Мюллер возглавил расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных связях команды Трампа с Кремлем после увольнения Джеймса Коми в мае.

Увольнение Коми стало для многих в США шоком и вызвало обвинения в том, что президент США таким образом пытается помешать ходу расследования. Однако, 11 мая новоназначенный глава ФБР Эндрю Маккейб заявил, что расследование будет продолжаться, несмотря на увольнение Коми.

Сам Трамп называет это расследование "величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки".

Также читайте: "Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки", - Трамп готов пригласить Путина в Белый дом, но не сейчас
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- А мы в прошлом или в будущем?- спросила Алиса выйдя из Зазеркалья и оказавшись в России.
- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности. (c)
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Снова Трампу бежать в аптеку за вазелином???
Доколе???
Разве за это русня последние трусы сняла???))))))))))))))))))
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Ему надо будет быстро придумывать шото покруче последних антироисянских санкций. :D
Шоб доказать, что президент США не любит Роисю гораздо сильнее Конгресса США.
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«Надежде на улучшение отношений с США пришел конец...»
А когда она была, эта «надежда»?
Когда Дума «пила шампанское за Трампа?»
С шампанского их настолько развезло, что им забрезжила «надежда»?
Может, боярышником полирнуть?
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99.9% заседаний Большого жюри в США заканчивались обвинительным приговором...
Рыжему - гаплык! ....."доигрался куй на скрипке - видно музыку любил"..
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путин думал что стоит протолкнуть трампа на преза и дело сделано, никто против царя не попрет, и никаких расследований уже не будет.
но это не совсем то как у амеров принято. точнее совсем не то. да и царей у них нет
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ойойойой...В кремлі заявлять, що це відверта русофобія)))
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А вот и примерчик "вяликодержавной Дзюдохерии")) Апокалипсисом грозится гапота питерская)))
"Ох, и опасаюсь я. что в попытках доказать свою неангажированность Россией, господин Трамп может таких дел натворить. что даже те. кто обкладывает его сейчас флажками, будут очень "не рады". Только отыграть назад, в таких делах, как правило, не получается.
А если, как загнанного волка, погонят Трампа на прямое военное столкновение с Россией - не исключено, что следующий состав жюри будет собирать САМ СОЗДАТЕЛЬ, причем не в количестве 12 человек, а в районе семи миллиардов. Будет весело разогнать земной шар на протоны...
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Кто куда, а мы к зайцам!
Дональд Трамп проведёт свои первые каникулы на посту президента в гольф-клубе в Нью-Джерси. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, отпуск политика начинается 4 августа.
Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ - Цензор.НЕТ 3463
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Американские сенаторы хотят запретить Трампу увольнять Мюллера

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости,
Сенаторы США от обеих партий внесли в сенат два законопроекта, которые запретят президенту увольнять спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает агентство Рейтер.

По заявлению соавтора одного из законопроектов республиканца Линдси Грэма, конгресс должен осуществлять надзор над подобными вопросами. Грэм, один из наиболее ярых приверженцев теории о «российском следе» в прошедших выборах, утверждает, что руководствуется не политикой, а интересами общего регулирования работы минюста со стороны конгресса.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду «утраты доверия». По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
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На самом деле все известно про вмешательство россии в американские вьіборьі. Сейчас лишь идет поиск свидетелей и доказательной базьі. Но путин замахнулся шире на западньй мир. Вспомним Аграмунта, а на очереди Юнкер со своими заявлениями.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ
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