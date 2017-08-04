 Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Большое жюри начало работу в последние недели. Это мощный инструмент для расследования, который позволяет прокурорам изымать документы и допрашивать свидетелей под присягой. По мнению юристов, такое решение Мюллера свидетельствует о том, что "российское расследование" касается не только одного Майкла Флинна, так как по нему работает другое большое жюри в Вирджинии.
В то же время это не значит, что Мюллер обязательно предъявит кому-то обвинения.
Напомним, что Мюллер возглавил расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных связях команды Трампа с Кремлем после увольнения Джеймса Коми в мае.
Увольнение Коми стало для многих в США шоком и вызвало обвинения в том, что президент США таким образом пытается помешать ходу расследования. Однако, 11 мая новоназначенный глава ФБР Эндрю Маккейб заявил, что расследование будет продолжаться, несмотря на увольнение Коми.
Сам Трамп называет это расследование "величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки".
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- Ми в ж..., - ответил российский кролик и лёгким кабардино-чеченским акцентом.
- А "ж..." - это настоящее? - спросила Алиса.
- А "ж..." - это у нас, в России, символ вечности. (c)
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Доколе???
Разве за это русня последние трусы сняла???))))))))))))))))))
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Шоб доказать, что президент США не любит Роисю гораздо сильнее Конгресса США.
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А когда она была, эта «надежда»?
Когда Дума «пила шампанское за Трампа?»
С шампанского их настолько развезло, что им забрезжила «надежда»?
Может, боярышником полирнуть?
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Рыжему - гаплык! ....."доигрался куй на скрипке - видно музыку любил"..
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но это не совсем то как у амеров принято. точнее совсем не то. да и царей у них нет
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"Ох, и опасаюсь я. что в попытках доказать свою неангажированность Россией, господин Трамп может таких дел натворить. что даже те. кто обкладывает его сейчас флажками, будут очень "не рады". Только отыграть назад, в таких делах, как правило, не получается.
А если, как загнанного волка, погонят Трампа на прямое военное столкновение с Россией - не исключено, что следующий состав жюри будет собирать САМ СОЗДАТЕЛЬ, причем не в количестве 12 человек, а в районе семи миллиардов. Будет весело разогнать земной шар на протоны...
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Дональд Трамп проведёт свои первые каникулы на посту президента в гольф-клубе в Нью-Джерси. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, отпуск политика начинается 4 августа.
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости,
Сенаторы США от обеих партий внесли в сенат два законопроекта, которые запретят президенту увольнять спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает агентство Рейтер.
По заявлению соавтора одного из законопроектов республиканца Линдси Грэма, конгресс должен осуществлять надзор над подобными вопросами. Грэм, один из наиболее ярых приверженцев теории о «российском следе» в прошедших выборах, утверждает, что руководствуется не политикой, а интересами общего регулирования работы минюста со стороны конгресса.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду «утраты доверия». По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
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