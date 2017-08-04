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 Террористы "ДНР" шестой день не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Верхнешироковское на Донетчине

обсе горловка

Вооруженные террористы не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пункте въезда-выезда в Верхнешироковском.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Вооруженные люди помешали патрулю СMM отправиться на восток от контрольно-пропускного пункта для въезда-выезда в Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдателей не пропустили шестой день подряд.

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Кроме того, СММ была лишена доступа к месту постоянного хранения оружия "ДНР", поскольку "склады были заблокированы, и для их открытия не было охранников".
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Значит там в кустах, сидят кацапские недовояки.
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Не судьба уже ОБСЕранцам бухать с аброчинцами на свадьбах и работать у них таксистами. И нам их надо гнать с Украины сранной метлой,посколько они работают на хуйла.
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Так-так-так... Я я- в нижних новостях- на один день ошибся. Прикидывал- пять. А уже- шесть... Н и шо? А-ничего.... Ладно, то есть... Хорошо. Пусть так и будет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" шестой день не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Верхнешироковское на Донетчине
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