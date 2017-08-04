 Террористы "ДНР" шестой день не пропускают наблюдателей ОБСЕ в Верхнешироковское на Донетчине

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Вооруженные люди помешали патрулю СMM отправиться на восток от контрольно-пропускного пункта для въезда-выезда в Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что наблюдателей не пропустили шестой день подряд.
Кроме того, СММ была лишена доступа к месту постоянного хранения оружия "ДНР", поскольку "склады были заблокированы, и для их открытия не было охранников".
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