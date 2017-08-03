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 Политика Украины, Экономика
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 Оснований для повышения тарифов ЖКХ и цен на газ для населения нет, - Розенко

розенко

Сегодня нет никаких оснований говорить о пересмотре цен на газ для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Как говорит Нацбанк, сегодня инфляционные тенденции в Украине являются нормальными и мы сдерживаем инфляцию в тех рамках, которые зафиксированы в госбюджете и то, что мы сохраняем стабильность в течение уже долгого времени нацвалюты - это все фактор того, что нет никаких оснований для пересмотра или повышения цены на газ для населения.

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То есть, сегодня нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на повышение цен на газ для населения. И я убежден, что этого не произойдет, я как член правительства на сегодня могу четко говорить, что никаких решений о повышении цены на газ для населения я лично не поддержу", - сказал Розенко.

При этом вице-премьер-министр отметил, что цена на газ зафиксирована.

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"У нас зафиксирована цена на газ для населения на уровне 6 879 грн. Это на уровне прошлого отопительного сезона. Сегодня говорить о пересмотре цены у нас нет никаких оснований". - подчеркнул чиновник.
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Самое интересное, что и раньше их не было!

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Яценюк в 2013 году:
"Когда Азаров (премьер-министр Украины в 2013 году.) заявляет, что МВФ требует от него поднять тарифы на газ, уменьшить зарплаты и заморозить пенсии, он, мягко говоря, говорит неправду. Пусть скажет правду, что каждый из вас должен получать газ украинской добычи. Население Украины потребляет 18 млн. кубических метров газа, а добывает Украина - 20. Украина - очень богатая страна - правительство, правда, дураки", - рассказывал тогда Яценюк-оппозиционер.
Все поменялось с приходом во власть?
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Оснований нет, а повешение будет... Зачем нам основания?...
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Може і нема- та якась зрада в цьому є. А як її нема- то зараз знайдуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОснований для повышения тарифов ЖКХ и цен на газ для населения нет, - Розенко
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