 Оснований для повышения тарифов ЖКХ и цен на газ для населения нет, - Розенко

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Как говорит Нацбанк, сегодня инфляционные тенденции в Украине являются нормальными и мы сдерживаем инфляцию в тех рамках, которые зафиксированы в госбюджете и то, что мы сохраняем стабильность в течение уже долгого времени нацвалюты - это все фактор того, что нет никаких оснований для пересмотра или повышения цены на газ для населения.
То есть, сегодня нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на повышение цен на газ для населения. И я убежден, что этого не произойдет, я как член правительства на сегодня могу четко говорить, что никаких решений о повышении цены на газ для населения я лично не поддержу", - сказал Розенко.
При этом вице-премьер-министр отметил, что цена на газ зафиксирована.
"У нас зафиксирована цена на газ для населения на уровне 6 879 грн. Это на уровне прошлого отопительного сезона. Сегодня говорить о пересмотре цены у нас нет никаких оснований". - подчеркнул чиновник.
53 6
Материалы по теме: Тарифы ЖКХ
Украинцы будут платить за фактически потребленные объемы коммунальных услуг, - Гройсман о вступившем в силу законе(113)
Порошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения(61)
Количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, по сравнению с прошлым годом выросло в 2 раза, - Госстат(45)
Гройсман - губернаторам: “Упаси Боже, чтобы кто-то из Вас выставил лишние счета людям!"(52)
Розенко: Нинішній Кабмін не підвищуватиме пенсійний вік(0)
В Киеве в два раза повысили тарифы на содержание многоквартирных домов(241)
Полномочия по установлению тарифов на тепло и воду для большинства городов Украины перешли к местным властям, - глава НКРЭКУ Вовк(10)
Ответить
Ответить
Ответить
"Когда Азаров (премьер-министр Украины в 2013 году.) заявляет, что МВФ требует от него поднять тарифы на газ, уменьшить зарплаты и заморозить пенсии, он, мягко говоря, говорит неправду. Пусть скажет правду, что каждый из вас должен получать газ украинской добычи. Население Украины потребляет 18 млн. кубических метров газа, а добывает Украина - 20. Украина - очень богатая страна - правительство, правда, дураки", - рассказывал тогда Яценюк-оппозиционер.
Все поменялось с приходом во власть?
Ответить
Ответить
Ответить