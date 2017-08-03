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 Госдеп: решение сократить персонал дипломатических миссий США ударит по самим россиянам

госдепартамент госдеп

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что от решения России сократить персонал дипмиссий США пострадают сами россияне.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Reuters.

"В результате пострадают сами россияне. Это решение ударит по их собственным гражданам", - сказала она.

Напоминаем, на прошлой неделе Конгресс США утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.

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Пусть кацапы импортозамещением воспользуется, визы на Колыму.
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россиянам нечего общаться с американскими дипломатами
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А їм не боляче! Їм приємно. Бо вони - збоченці-мазохісти!
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Так хУЙЛО по них завжди б'є- бо любить. :D
Не хвилюйтеся за них.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп: решение сократить персонал дипломатических миссий США ударит по самим россиянам
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