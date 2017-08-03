 Госдеп: решение сократить персонал дипломатических миссий США ударит по самим россиянам

утвердил законопроект с новыми санкциями против России и отправил его на подпись Трампу. Россия в ответ заявила об ограничении доступа на нескольких своих дипломатических объектов в России и выставило требование сократить персонал дипломатических представительств США в РФ на 755 человек.
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