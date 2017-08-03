 США не поставляли оборонительное оружие Украине, но такой вариант существует, - Госдеп

Об этом заявила в четверг на брифинге представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не поставляли оружие (Украине - Ред.)", - сказала она журналистам.
"Тем не менее, такой вариант существует", - отметила Х.Нойерт.
В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине.
"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.
По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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