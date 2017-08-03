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 Отношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны", - Столтенберг

столтенберг

По мнению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, нынешние отношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны"

Об этом он заявил в четверг, 3 августа, в интервью каналу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Столтенберга, роль России в "дестабилизации" ситуации на Востоке Украины привела к этому.

"Я думаю, было бы правильно сказать, что отношения НАТО с Россией намного сложнее, чем в любое время после окончания "холодной войны", - сказал генсек НАТО.

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Он добавил, что после окончания "холодной войны" НАТО надеялось наладить "тесное партнерство" с Россией.

"Однако, особенно после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и долговременной дестабилизации россиянами ситуации на Востоке Украины отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились", - сказал Столтенберг.

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Бо з цих самих часів не було окупації чужих земель...
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Отношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны)))))

А с какого хера отношение жертвы к агрессору должны быть "лучшими"???
вопрос из разряда-"А не могли бы вы неп пи*деть меня так больно?"
ответ закономерный-"Мог бы ...да не хочу!!"))))
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А хіба ці відносини повинні бути дружніми? НАТО створили вільні держави власне для того, щоб протистояти сов'єтській військовій загрозі. То ж з якого дива відносини мають бути теплими, коли загроза не зникла?
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Мне нравится эта информация. Хуже было бы, если б они подружились
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны", - Столтенберг
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