 Отношения между Россией и НАТО - худшие со времен окончания "холодной войны", - Столтенберг

Об этом он заявил в четверг, 3 августа, в интервью каналу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам Столтенберга, роль России в "дестабилизации" ситуации на Востоке Украины привела к этому.
"Я думаю, было бы правильно сказать, что отношения НАТО с Россией намного сложнее, чем в любое время после окончания "холодной войны", - сказал генсек НАТО.
Он добавил, что после окончания "холодной войны" НАТО надеялось наладить "тесное партнерство" с Россией.
"Однако, особенно после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и долговременной дестабилизации россиянами ситуации на Востоке Украины отношения между НАТО и Россией значительно ухудшились", - сказал Столтенберг.
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А с какого хера отношение жертвы к агрессору должны быть "лучшими"???
вопрос из разряда-"А не могли бы вы неп пи*деть меня так больно?"
ответ закономерный-"Мог бы ...да не хочу!!"))))
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