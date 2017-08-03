 Вопрос военных репараций в отношении Польши урегулирован, - правительство Германии

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря германского правительства Ульрика Деммер на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
В то же время, в консультативном заключении от 2004 года, проведенного для польского Сейма, утверждается обратное.
Ульрика Деммер на вопрос о возможной выплате Германией военных репараций Польше ответила, что в 1953 году Варшава отказалась от дополнительных репарационных выплат и впоследствии неоднократно подтверждала это.
В то же время, в распоряжении Польского радио оказалась правовая экспертиза, из которой следует, что в польско-германских отношениях нет никакого правового положения об отказе со стороны Польши от репараций. Один из авторов экспертизы, адвокат Стефан Хамбура из Берлина отметил, что упомянутое заявление не относится к современной Германии.
"Декларация от 24 августа 1953 года не касалась Федеративной Республики Германия (ФРГ), а касалась лишь ГДР, и, конечно, не относилась к объединенной Германии", - сказал он.
Ранее, глава оборонного ведомства Антони Мацеревич заявил, что Германия должна выплатить Польше военные репарации. По его мнению, Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный материальный ущерб и преступления против польского народа, совершенные в 1939-1945 гг.
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