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Все про:Вторая мировая война (221) Германия (2892) история (1368) Польша (3984) Мацеревич (36)

 Вопрос военных репараций в отношении Польши урегулирован, - правительство Германии

германия фрг

Федеральное правительство Германии считает, что вопрос военных репараций в отношении Польши окончательно урегулирован.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря германского правительства Ульрика Деммер на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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В то же время, в консультативном заключении от 2004 года, проведенного для польского Сейма, утверждается обратное.

Ульрика Деммер на вопрос о возможной выплате Германией военных репараций Польше ответила, что в 1953 году Варшава отказалась от дополнительных репарационных выплат и впоследствии неоднократно подтверждала это.

В то же время, в распоряжении Польского радио оказалась правовая экспертиза, из которой следует, что в польско-германских отношениях нет никакого правового положения об отказе со стороны Польши от репараций. Один из авторов экспертизы, адвокат Стефан Хамбура из Берлина отметил, что упомянутое заявление не относится к современной Германии.

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"Декларация от 24 августа 1953 года не касалась Федеративной Республики Германия (ФРГ), а касалась лишь ГДР, и, конечно, не относилась к объединенной Германии", - сказал он.

Ранее, глава оборонного ведомства Антони Мацеревич заявил, что Германия должна выплатить Польше военные репарации. По его мнению, Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный материальный ущерб и преступления против польского народа, совершенные в 1939-1945 гг.
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Тепер поляки повинні повернути Гданьськ і Вроцлав...
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Ти свої де брав? Чи тільки плануєш? Чи воно тобі не треба..?
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Совершенно с тобой согласен. Граница должна быть по состоянию на 31 августа 1939 года.
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Не знаю как с Германией, а вот московитская расейка Руси-Украине будет много и долго выплачивать репарации...
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"Декларация от 24 августа 1953 года не касалась Федеративной Республики Германия (ФРГ), а касалась лишь ГДР, и, конечно, не относилась к объединенной Германии", - сказал немецкий адвокат Стефан Хамбура! Тогда и нынешняя Польша не имеет никакого отношения к социалистической Польше времён Болеслава Берута!
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Ну раз так, то и немецкие земли что присвоили пшечки возвращайте. Только полеков заберите тоже, эти лентяи Германии на фиг не нужны.
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Ну ну. Поляки говорите ленивые? Работать не хотят. Неудачные вам поляки попались Поэтому Германия и открыла двери стаям диких обезьян с ближнего востока? Ну ну. Они вам конечно на работают. Устанете им социал отстегивать.
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Поиск поляками репарационных денег в Германии очень напоминает то, как мы искали "золото Полуботка" в Англии) Помнится многие на полном серьезе считали сколько % накапало с бочки золота)
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Ну наглость.Отобрали 100 тысяч кв.км территорий и ещё что-то требуют.Горе побежденным,воскликнули однажды.В случае с немцами - платят правом каждого себя чморить.
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Прямо сейчас... Мы немножко выпиваем, с двумя поляками,- капитаном и стармехом. Я им перевел эту ИНФУ. Они- оба из Гданьска. Так вот- они понятия не имеют о том, что с немчуры какой-то поляк собирается содрать бабло. Сидят щас, ржут...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВопрос военных репараций в отношении Польши урегулирован, - правительство Германии
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