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 Россия в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации рассказала о "восстановлении исторической справедливости" в оккупированном Крыму

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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации Игорь Баринов заявил, что власти России и аннексированного Крыму "защищают права национальных меньшинств полуострова".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, об этом он заявил во время выступления на 93-й сессии Комитета в Женеве.

Представляя официальный доклад о выполнении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Баринов сказал, что в аннексированном Крыму "разработан и реализуется комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политического социального и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и другим признакам".

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Также он добавил, что в Крыму фактическая власть уделяет "большое внимание созданию условий для изучения родных языков" и поддерживает СМИ на языках национальных меньшинств.

С докладом выступила также представитель омбудсмена России, рассказала о визите уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в аннексированный Крым, в рамках которого она встретилась с обвиняемыми заключенными, и несколькими организациями крымских татар, и, по ее словам, не выявила нарушений прав человека.

Как отмечается, в Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в аннексированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар. Украинские и российские правозащитники подготовили и представили альтернативный отчет "Расизм, дискриминация и борьба с "экстремизмом" в современной России и на подконтрольных ей территориях". В нем проанализированы, в частности, случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа после аннексии Крыма в 2014 году.

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китайцы тоже скоро будут рассказывать о восстановлении исторической справедливости
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А кто в 2014 году закрыл единственные на весь Крым четыре школы с украинским преподаванием？Наверное правый сектор？
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Справедливость?! )))))))))
Это они о том, что в районах Крыма, где большинство составляют крымские татары никакого рехверендума не было вообще?! ))))))))))))
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Цей рехверендум до сраки, бо він місцевий, а визначати статус українських територій має право лише всеукраїнський референдум.
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Якщо істарічєская справедлівость, то хто володів Кримом коли масковії ще не було і в помині?
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Нет, просто борзеют именно настолько, насколько им не дают отпора.
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ипанутые создания.
реально, уже даже временами перестало бесить их вечная лож и коверкание фактов наизнанку...
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Це просто супер - окупувати чужу територію і , при цьому , залишатись у всіх органах ООН із Радбезом включно !
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Твари намерены быковать до упора. Насмерть.
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Хуйло выпрашивает еще контрольный в голову- отключения SWIFT и ембарго на нефть и газ.
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Його союзники з ЄС цього ніколи не допустять ...
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Баринов сказал, что в аннексированном Крыму "разработан и реализуется комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политического социального и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и другим признакам". - как так можно лицемерно ..... КАК??????
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_Последователи геббельса. И если мир продолжает это слушать, то почему бы рашистам прекращать брехать?
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Как узнать что кацап п.здит - губы шевелятся, значит п.здит.
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"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете" Тургенев.

Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди .Николай Карамзин

«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его.
Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.

"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. "
Н,В ГОГОЛЬ

Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель …
- "Записки о Московитских делах", 1549 г.советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг.

«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)

«Русские крайне ленивы и охотнее всего предаются разгулу, до тех пор, пока нужда не заставить их взяться за дело. Ничто не идет более к русскому характеру, как торговать, барышничать, обманывать, потому что честность русского редко может устоять перед деньгами; он так жаден и корыстолюбив, что считает всякую прибыль честной. Русский не имеет понятия о правдивости и видит во лжи только прикрасу; он столь искусно умеет притворяться, что большею частью нужно употребить много усилий, чтобы не быть им обманутым». - Эрик Пальмквист, шведский посол (1673 - 1674 г.)

"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. "
Н.В ГОГОЛЬ
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Восстановлении исторической справедливости в Крыму это переселение понаехавших туда кацапов назад в мокшанские болота. В родную гавань так сказать..
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Я давно подозревал, что кацапы как минимум отдельная раса Homo sapiens, а по хорошему отдельная ветвь... тупиковая.
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"Игорь Баринов заявил, что власти России и аннексированного Крыму "защищают права национальных меньшинств полуострова"... От кого защищают? От себя? От постоянной защиты и еб... нуться можно. Жить то когда собираетесь?
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Мені оцей альтернативний офіційному кацапський звіт нагадує процес мочеспускання проти вітру. От, всі розумні люди - за вітром, одні кацапи - проти вітру.
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"... С докладом выступила также представитель омбудсмена России, рассказала о визите уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в аннексированный Крым, в рамках которого она встретилась с обвиняемыми заключенными, и несколькими организациями крымских татар, и, по ее словам, не выявила нарушений прав человека ..."

Нарушений прав чилавека в Крыму нет... и ни будит... Я думаю что даже если кацапы одну половину крымских татар расстреляют, а вторую посадят в лагеря, то упалнамочиная амбудсмэна москалькова и тогда не выявит нарушэний прав чилавека.
В опщим нихто ничиво другого от кацапья и не ожидал

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Жаль что Гитлер не дожил!....
Он бы то же мог многое добавить!
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кацап то є козломорда тварюка! якщо не збреше, то не дихне
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации рассказала о "восстановлении исторической справедливости" в оккупированном Крыму
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