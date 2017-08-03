 За 7 месяцев бюджет перевыполнен на 42 млрд грн, это результат реформ, - Розенко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Недавно государственная казначейская служба официально обнародовала данные дохода госбюджета страны. Так вот, за январь-июль 2017 года государственный бюджет Украины больше на 42 млрд грн чем было запланировано. Это результат, на мой взгляд, тех реформ, которые сегодня проводит нынешняя власть.
Если посмотреть подробнее, откуда появились эти доходы, то, безусловно, основное влияние на такие доходы в бюджет составляет существенный рост минимальной зарплаты", - отметил Розенко.
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В условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко(30)
14 млрд грн на субсидии позволят всем областям вовремя подготовиться к отопительному сезону, - Розенко(12)
В списках на получение компенсации сэкономленной субсидии около 2 млн человек, - Розенко(49)
В Кабмине "легла" компьютерная сеть, - Розенко. ФОТО(199)
Розенко: Нинішній Кабмін не підвищуватиме пенсійний вік(0)
"Проект пенсионной реформы должен быть существенно доработан", - Розенко(36)
Увеличение минимальной зарплаты в Украине привело к росту поступлений в бюджет более чем на 33%, - Розенко(58)
В чем "результат реформ"?...
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Гордится этим, все равно что вору гордится количеством украденных кошельков!
У Розенко теперь щеки видны не только спереди, но и если смотреть на него сзади - во это действительно итог 7 месяцев!
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Як ці зрадоботи дістали!
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ну, так в чем проблемы, хрякомордный ты наш ?
повышай минзарплату еще в 5 раз и доходы бюджета до марса долетят...
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Как будто это укрепление вообще что-то значит на отрезке в 3 года или даже полугода.
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что словоблудием можно надурить любого...
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напевно, йому повилазило
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Это наверное то о чем бла бла бла Розенко...
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Порошенко нарастил прибыль втрое - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535
01.08.17
17:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
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ой, теперь же реформы. извиняюсь.
нужно говорить досягнення!
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лицами государства. 2. Упразднить и прекратить принимать законы в интересах
кучки властных
грабителей.
Вместо этого любители «разводить котят» предлагают обсуждать смену вывесок, форму полицейских, «реформу образования», необходимость введения английского языка .... Любая имитация, лишь бы не делать необходимого.
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Бюджет був складений з розрахунку курсу 27,2, і НБУ намагався, викуповуючи надлишкову пропозицію валюти, підтримувати цей курс, але коли з'ясувалося, що надходження більше за заплановані, НБУ зменшив закупки долара і гривня трохи укріпилася. Якби не блокадуни (Поросюк, Грііішин та іже з ними), курс міг би бути менше ще на 1-1,5грн/бакс.
Питання, чому перевиконання? Може таки да красти стали менше?
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и никак понять не могу.........это глаза человека который курит, колется или нюхает. Про то, что говорит даже говорить не стоит.
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Нет, это у них такие морды красные...
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Попри те, що у Ютубі повно коротких відеолекцій, які можуть дати основні уявлення про вищезгадане вони ніколи не опкстяться до того щоб щось прослухати! Вони ВСЕ знають!
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уже можно и по-фамильно.
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Показник інфляції у червні 2017 року було зафіксовано на рівні 15,6% при індикативній меті у 12%.
Оце і є фінансовий результат "реформ"... Все подорожчало - більше податки - більший доход бюджету. Але це тимчасово... Бо вищі ціни=подальше падіння попиту, зменшення продажу, скорочення надходжень до бюджету...
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Кредиты продолжают загонять Украину в долговую яму из которой придется долго вылезать последующим поколениям, а субсидии сделали людей холопами, униженно стоящими
у дверей чиновников с протянутой рукой.
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Никаких реформ. Просто НАБУ дало по рукам Мартину и КуляВлобу - и "плюс" 45 млрд.
Остался Порох, АхмАтов, Пинчук, Лёвочкін, Бойко, Мертвечук, Коногон, Грановский, Картавий Юга, и прочая бандитская шваль засевшая в БлоПеПо и еНФе и мі будем иметь прибавку к бюджету минимум 500 млрд.
Янукович по сравнению с ними просто Ангел во вплоти.
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