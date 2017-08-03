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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4322) реформы (2763) минимальная зарплата (122) Розенко (506)

 За 7 месяцев бюджет перевыполнен на 42 млрд грн, это результат реформ, - Розенко

розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что за период январь-июль 2017 года объем госбюджета на 42 миллиарда превышает запланированный ранее уровень

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Недавно государственная казначейская служба официально обнародовала данные дохода госбюджета страны. Так вот, за январь-июль 2017 года государственный бюджет Украины больше на 42 млрд грн чем было запланировано. Это результат, на мой взгляд, тех реформ, которые сегодня проводит нынешняя власть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вступили в силу изменения в Госбюджет-2017

Если посмотреть подробнее, откуда появились эти доходы, то, безусловно, основное влияние на такие доходы в бюджет составляет существенный рост минимальной зарплаты", - отметил Розенко.
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Это что? Производство в Украине возросло? Люди стали лучше жить?
В чем "результат реформ"?...
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А результат в увеличении на 3 см талии борзенко
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Ти ви його банківського рахунка ще не бачили - отам точно збільшення !
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42 млрд. - это не прибыль от новых, построенных во время реформ заводов и фабрик, а объем отжатых барыгами денег у нищего народа!
Гордится этим, все равно что вору гордится количеством украденных кошельков!
У Розенко теперь щеки видны не только спереди, но и если смотреть на него сзади - во это действительно итог 7 месяцев!

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смотри сюда буханка хлеба в 2013 стоила 5 грн ндс 0,8 грн сейчас 12 грн ндс 2 грн ботинки стоили 200 грн -ндс был 30 грн стали 1000 грн стоить ндс 166,грн вот тебе и наполнение бюджета из кармана лохотрата... жкх в стоимость включена ндс -увеличилась плата с 2013 г в 6 раз!!!а субсидии это вашим салом да по вашим губам.. укры стали жить веселей а деньги это ВРЕД.. деньгами может владеть только чиновник.. и депутат - кстати зарплата чиновников выросла в 10-20 раз депутатов в 8 раз и СТАЛА СРЕДНЯЯ по стране аж 7000 грн!! но в баксах то это всего то 250.. а при злочинном януковиче и кпрврсии 500 баксов получал каждый второй а минимальна пенсия была 14 баксов а сейчас 40... вот такая ПЭРЭМОГА...
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Ви що, не в Україні живете? Батон коштує близько 6 гривень, туфлі у 2013 я купував за 450 а цьгоріч тої ж фірми (МІДА, Запоріжжя) купував за 850. Ватнику дуууже хочеться згадати в позитиві любого Овоча, та тоді війни не було, це раз, а зараз не спалюється по 8 млрд. баксів кредитів на рік, а навпаки, ті кредити погашаються! Сьогодні, до речі, сплатити чергові 450млн.баксів погашення.
Як ці зрадоботи дістали!
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після глибокого спаду йде підйом. Це не результат реформ, а результат кредитів і тотального підвищення цін. Ще там золотовалютні резерви збільшились. Від чого вони збільшились ? Від реформ? Ага, свисти далі.
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не верь ворам о золотом запасе он давно вывезен в голландию...и 18 млрд долл золото валютны резервы это ФЕЙК!!!
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А чи не ті 1,5 млрд. доларів, що конфіскували в овоча?
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Минус деньги Януковича, и никаких покращень. Вот и весь результат "реформ".
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40 млрд овоща и 2,5 млрд украденного у плательщиков НДС за последние 2 месяца (плюс-минус 0,5 млрд между этими двумя статьями) - вот и все покращення. А как можно было увеличить за счет роста зарплаты, если он, этот рост, планировался и уже должен был быть заложен в бюджет?...
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Толстый а почему так мало напечатали7 Могли бы и на 60 потянуть
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...безусловно, основное влияние на такие доходы в бюджет составляет существенный рост минимальной зарплаты... Источник: https://censor.net.ua/n450345

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ну, так в чем проблемы, хрякомордный ты наш ?
повышай минзарплату еще в 5 раз и доходы бюджета до марса долетят...
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Доллар по прогнозам всепрапальщиков ещё весной должен был взлететь после поднятия минималки. А он падлюка падет.
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Официальные курсы валют на 17.02.2017 - 26,98 Может всё-таки на 1 грв и 10 копеек?
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Может все-таки это был сарказм?
Как будто это укрепление вообще что-то значит на отрезке в 3 года или даже полугода.
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В нашей ситуации значит. С учётом, что курс падал на межбанке до 33 грн.
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Перемога буде коли пересічного українця курс гривні до бакса цікавитиме десь як америкоса - курс євро
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літом завжди падає долар, от зараз осінню проценти МВФ почнемо давати - ситуація зміниться.
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Доллар весной поднялся после поднятия минималки?
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Такой же великий экономист как и Грося. Какие нахрен реформы... Почему 4 года нет индексации пенсий? Где уголовное дело за невыполнение закона?
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Каких реформ?)))))) Просто Петя барыга и чмо Сеня так обосрались с проведением реформ , что вынуждены сокращать грабеж страны на 42 милиарда . Это и есть типа результат проведения типа рехворм .
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У этой властной шайки полная уверенность,
что словоблудием можно надурить любого...
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пока что им это мастерски удается, что придает банде еще больший азарт
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от тільки народ чомусь вперто не бажає помічати цих файних реформ!
напевно, йому повилазило
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За 7 месяцев инфляция сожрала намного больше перевыполненных лярдов и повышенных социальных стандартов. Сало, национальный продукт, сейчас стоит 70-100 грн. А Розетка по магазинам и базарам не шастает.
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40 лярдов Яныка включили в доходы вот и все перевыполнение.
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Готов поспорить, что задолженность по возмещению НДС превышает эту сумму...
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та якби вас, злодюг не було, то вже можно було б мвф фінансувати
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Кум Петро! Нас хвалять. Хто, Розеткін? Ви мене, а я вас!
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Я так думаю, що Розенко наразі говорить з свого боку правду. У Розенка маєток росте, банківські рахунки примножуються. Він же не їзде по Україні, нею не цікавиться. От в результаті його якихось реформ у нього єдиного покращення. Ну ще у його товаришів. Ну і все. Так і Янукович по пеньках бігав, покращенню радів, що очі засліпило від покращення, вирішив, що всемогутній - що хочу те й ворочу.
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О тн профиците бюджета всем заявляют громко О дефиците сообщат потом
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Экономика стоит, заводы разпилили, махровая коррупция процветает, народ массово выезжает за границу, а у пана Розенко все прекрасно, ну-ну мы еще немного подождем, посмотрим на их реформы!
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Вчера прочел: дорогу Александровка-Кропивницкий-Николаев в этом году не будут делать из за отсутствия денег в бюджете...
Это наверное то о чем бла бла бла Розенко...
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Как где, Гройсман сказал что наши доходы выросли на 40%, нужно идти в бухгалтерию разбираться, может там дурят.))
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доходы населения там где были всегда в месте на букву пиз....
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Бюджет растет, морды у "слуг" народа не отстают, от бюджета, а народ не знает как концы с концами свести, а оказывается это называется реформа.
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Потрусить эту жирную свинью Розжиренко, и таких как он, можно и внешний долг погасить!
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Завтра вовк с нкрэу окончательно утвердят абонплату на газ, RAB-тарифы "Рента 12,5% ​​годовых, которую все потребители будут платить только за то, что у нас есть облэнерго",чем не рехвормы
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Воровская харя Розенка - это пример результата рехворм ))))))
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Большинство украинцев в результате "реформ" стали беднее, несколько тысяч человек пожертвовали жизнью. Чем пожертвовали президент и его приближенные ради Украины?
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Взять бы топор и всех зарубить!
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Чого ви причепилися до пацанів? Ну, є ж результати![Банк
Порошенко нарастил прибыль втрое - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535

01.08.17
17:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
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Цифры в народную студию. Тогда и поверим и поддержим и отблагодарим. Народ Украины? За "базар" - отвечает?
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Результат повышения цен на все и вся с больших цен большие налоги!! простая арифметика!! и реформы тут совсем не причем! реформы должны оцениваться по уровню жизни а не потому скок налогов напилили!!
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Бюджет перевыполнен, деньгами овОща - так заявляет казначейство. Если урожай и дальше будет хорошим, то субсидии не отнимут. Слава кабмину!
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вообще то уже начали отнимать... правда пока не у всех но подождем осени!
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Реформы в Украине.....видят человек сто от силы....ну ещё сто порохоботов , шныряющих по космосу интернета . Так вот эти сто человек , ну которые "видят реформы" - они все имеют недвижимость и счета за границей , их дети учатся не в Украине , наверняка они имеют по паре-тройке паспортов и готовы чухнуть отсюда по первому тревожному звонку.....Вот именно поэтому они и "видят реформы" , чтобы втюхивать эту чушь , как можно дольше . Мордатым уже давно никто не верит - но они с упорством доказывают нам то.....чего мы совсем не ощущаем....
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точно. покращення!
ой, теперь же реформы. извиняюсь.
нужно говорить досягнення!
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Суть настоящих реформ, в которых крайне нуждается Украина: 1. Поставить заслон грабежу страны высшими должностными
лицами государства. 2. Упразднить и прекратить принимать законы в интересах
кучки властных
грабителей.

Вместо этого любители «разводить котят» предлагают обсуждать смену вывесок, форму полицейских, «реформу образования», необходимость введения английского языка .... Любая имитация, лишь бы не делать необходимого.
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Можете скільки завгодно кидатися гавном, та зростання гривні щодо долара з 27,2 до 25,8, як ми це бачимо зараз, є наслідком перевиконання бюджету.
Бюджет був складений з розрахунку курсу 27,2, і НБУ намагався, викуповуючи надлишкову пропозицію валюти, підтримувати цей курс, але коли з'ясувалося, що надходження більше за заплановані, НБУ зменшив закупки долара і гривня трохи укріпилася. Якби не блокадуни (Поросюк, Грііішин та іже з ними), курс міг би бути менше ще на 1-1,5грн/бакс.
Питання, чому перевиконання? Може таки да красти стали менше?
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сам веришь в сказки что написал? есть куча косвеных показателей что говорят об обратном! это и рост цен и рост отрицательного сальдо и рост безрабоитицы и рост миграции.... но тв можешь ВЕРИТЬ вера это такая штука что логику не воспринимает
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Зростання цін є наслідком спроб НБУ підтримати курс гривні на запланованому у бюджеті рівні. НБУ трохи перестарався, занадто активно скуповував бакс і запустив у обіг забагато гривні, що розігріло інфляцію. Зараз НБУ на міжбанку купує менше і ціни стабілізуються. Крім того, сьогодні без напряга погасили черговий платіж МВФ у 450млн.баксів. При цьому резерви все одно ростуть.
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мне твои сказки не интересны мне интересен мой кошелек! когда в моем кошельке свободных денег начнет становится больше тогда я поверю что что у нас растет и что то делается!! а что там делает НБУ я не знаю и ТЫ тоже не знаешь токо воняешь много! потому что если бы ты был из тех кто знает что именно делает НБУ то тут бы не постился у тебя были бы дела поважнее например выбрать себе новую яхту!!
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Знаю, бо багато розуму та знань для розуміння, не треба. Я не профі, але основні напрямки зрозумілі. Не треба бути інженером, щоб розуміти як працює електродвигун, чи дизель, або основні принципи будівельної статики. Фінанси, економіка, це такі ж науки як фізика чи біологія, тільки нам у школі нічого про це, із зрозумілих причин не розповідали.
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да да правильно не надо знать как работает двигатель чтобы его включить но если не зная полезете внутрь то вам оторвет яйца! вот потому у нас и задница что такие как вы полезли экономикой управлять!! как там ГРОСЯ пел счас ПОВЫСИМ ПРИКАЗОМ ЗП и все будет ЗАЕБИСЬ и повысил и у меня жену уволили ЗАЕБИСЬ!!
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Не поминайте Парасюка к ночи Случайно наткнулась сегодня вот на это https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/1443651869012882/
и никак понять не могу.........это глаза человека который курит, колется или нюхает. Про то, что говорит даже говорить не стоит.
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Стабільність курсу гривні при януковичу була результатом реформ, може таки да крали менше?
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Не знаю я... Не имею информации. Откуда??? От Розенко, разве что. От Гройсмана? От Луценко? Можэ от Авакова??? Бля, если бы не мои коты и жена, которые без меня просто умрут, я бы элементарно остался в Штатах, ещё в прошлом году. Э-ле-мен-тарно!!! Бо слушать этот бред- здоровью вредить.
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Это они пьют пиво с раками?...
Нет, это у них такие морды красные...
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Більшість ботів, що тут відписуються не мають жодного уявлення про курсоутворення, банківську справу та те, як працює ринкова економіка та ринок праці. Їхні уявлення про це на рівні уроків суспільсьвознавства в радянській школі, з чого можна зробити висновки, що вони у абсолютній більшості своїй знуджені пенси.
Попри те, що у Ютубі повно коротких відеолекцій, які можуть дати основні уявлення про вищезгадане вони ніколи не опкстяться до того щоб щось прослухати! Вони ВСЕ знають!
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Я- ничего не знаю. Честное слово. Я- профан. Я- просто вижу. Ценники в магазах и счета за коммуналку. Я- негодяй? Можэ я- сепаратист? Я- бот??? Выбирай.
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умные люди меряют все достижения в экономике по своему кошельку! есть прибыли значит есть достижения нет прибыли значит засунь свои графики туда откуда достал! СВОЙ КОШЕЛЕК И ЕСТЬ САМЫЙ ВЕРНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ!!
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Працювати не пробували? У мене все нормально, зарплата з 2013р номінально виросла в 3 рази і навіть у перерахунку на бакси нічого не втратив. Будівельник, що у 2013 заробляв пересічно 6тис. зараз заробляє 12-15. Якщо порівняти зі зростанням цін то він теж має виграш. Хочете на роботу влаштую? Арматурники-бетонники дуже потрібні! Вахтовим методом, 15 днів без вихідних по 12 годин на день і на 15 днів додому. Проживання на будові у "гуртожитку" з контейнерів, по 8 чоловік у контейнері. Згодні?
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Ну вы наверно приближенный ГРОСИ токо у них что то растет причем в разы! тогда с вами не говорить надо вас надо ПИЗДИТЬ вместе с ГРОСЕЙ!!
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Обьявите пожалуйста, сколько еще гривников в закрамах народа благодаря "реформам",
уже можно и по-фамильно.
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От сволота... Цитата:
Показник інфляції у червні 2017 року було зафіксовано на рівні 15,6% при індикативній меті у 12%.

Оце і є фінансовий результат "реформ"... Все подорожчало - більше податки - більший доход бюджету. Але це тимчасово... Бо вищі ціни=подальше падіння попиту, зменшення продажу, скорочення надходжень до бюджету...
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За свои главные «достижения» так называемое «реформаторское» правительство выдает: 1) получение кредитов от Запада 2) введение субсидий для значительной части населения.

Кредиты продолжают загонять Украину в долговую яму из которой придется долго вылезать последующим поколениям, а субсидии сделали людей холопами, униженно стоящими

у дверей чиновников с протянутой рукой.
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це результат здиралова з людей...податки...підвищення тарифів...проїзду ...комунальних...і все в кишеню держ казни
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А казной они сумеют распорядится с выгодой... для себя...
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Ага! Еще баксючок поднимите раза в три,и будет вам ....! Суки!
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ну эксперты пишут чо бакс они удержут до зимы если не будет БУНТА так сказать накопили резервов (набрались кредитов)
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Яких резервів? Валютні запаси Нацбанку зараз десь на рівні квітня 2014 Те, що МВФ давав грошима (а не фантіками як останній раз) - за останні 2 роки "реформ" вже профукали
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Збільшення наповнення корупцйного общака швидшими темпами ніж росте економіка називається збільшенням податкового пресу і матиме наслідком в кращому випадку (читай: сприятлива зовнішньоекономічна кон'юктура та політична стабільність) стагнацію, а в гіршому - черговий обвал. Відставання України від провідних держав поглиблюється.
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Какая часть бюджета идет на содержание своры "управленцев"- бюрократов и их любовниц?...
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Розенко: "За 7 месяцев бюджет перевыполнен на 42 млрд грн, это результат реформ"
Никаких реформ. Просто НАБУ дало по рукам Мартину и КуляВлобу - и "плюс" 45 млрд.
Остался Порох, АхмАтов, Пинчук, Лёвочкін, Бойко, Мертвечук, Коногон, Грановский, Картавий Юга, и прочая бандитская шваль засевшая в БлоПеПо и еНФе и мі будем иметь прибавку к бюджету минимум 500 млрд.
Янукович по сравнению с ними просто Ангел во вплоти.
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Мене більше всього вражає навіть не відвертий цинізм з "пакращеннями па новому", а їхні ось вже трохи і репнуті пики. До їхніх послуг приклад західних політиків, де зовнішній вигляд має велике значення, і необмежені ресурси для його підтримки (здорове=дороге харчування, персональні тренери, масажити т.д. ). Так ні. Рила ростуть як на дріжджах. Мабуть якесь опоросячення відбувається з тими, хто відверто жере бюджет країни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 7 месяцев бюджет перевыполнен на 42 млрд грн, это результат реформ, - Розенко
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