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 Политика Украины
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 Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян

мост

Министерство иностранных дел Украины направило жалобу в международный арбитражный суд из-за того, что после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки, кроме того убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Министерство иностранных дел Украины еще в июле направило России ноту протеста, но реакции никакой, поэтому с жалобой обратились в международный арбитражный суд. Ограничение навигации противоречит конвенции ООН по морскому праву", - сказал Омелян.

Также создавшуюся ситуацию прокомментировала спикер МИД Марьяна Беца.

"Мы сейчас отрабатываем альтернативные маршруты, но опять же, - это неправильно, мы не можем все время подстраиваться под агрессора, который себе захочет, вот сейчас он строит мост, потом решил строить плотину. Сейчас совместно с министерством юстиции работаем, чтобы обратиться ко всем международным инстанциям с целью четкого юридического ответа, что такая ситуация недопустима", - отметила Марьяна Беца.

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В МИД заявили, что это дело должны рассматривать по существу в следующем году и это не единственное нарушение, с которым обратились в арбитраж. Готовится пакет документов, в котором, в частности, обжалуется и строительство Керченского моста.

Как сообщалось, после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Кроме того убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен. Так министерство иностранных дел Украины прокомментировало российские ограничения судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года.
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чепуха какая, убытки от оккупации Крыма или от моста?
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так говорили же что без разрешения Украины кацапы не могут строить мост, потому что Азовское море не является ихним внутренним морем? А сейчас че поменялось?
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Так- та має активи по всьому світу. Висновки сам роби.
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Мост нужен для эвакуации ваты,а то вот такая фигня будет когда хунта пойдет в наступление
Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян - Цензор.НЕТ 4035

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Бандити відняли квартиру, а це омелько подає на них в суд за просвердлену там дірку в стіні, під портретом фюрера Путіна...
Ідіотизм не лікується.
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Страна сумасшедшего гнома или новая эстетика 3rd Август 2017 anti-coloradosМеждународный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян - Цензор.НЕТ 9084«В человеке должно быть все прекрасно»А.П. ЧеховВ отличие от нынешних понятий о прекрасном, древние ценили красоту тела, духа и мысли. Иногда тяга к такому прекрасному была настолько сильной, что приводила к фатальным последствиям. Особенно это касалось руководителей древних государств. Гай Юлий Цезарь, например, был отважным поководцем, неплохим оратором и симпатичным мужчиной. Он хотел одарить своей красотою всех римлян, причем - до самой своей смерти, за что и был расстрелян друзьями из зенитного пулемета.После его смерти, мысль о наделении граждан вечной красотой, в своем лице, воплотил первый император Август. Учитывая неоспоримые добродетели и образцы прекрасного, воплощенные в своих предшественниках, их наследник решил объединить в себе эти несомненные достижения и вот уже вершиной совершенства стал император Гай Юлий Цезарь Август Германик. Не правда ли, даже имя этого выдающегося человека, содержит бесспорное указание на его приверженность к гармонии во всем. Правда, в историю он вошел под позывным Калигула и эта известность обусловлена открытием новых, совершенно неожиданных горизонтов прекрасного. Но всех этих джентльменов, бесспорно переплюнул император Нерон. Вот уж кто был ценителем прекрасного, не жалевшего себя в этом славном поприще.Самое смешное, в этих примерах то, что тут почти нет юмора. Эти правители действительно пытались выйти на самые рубежи того прекрасного, которым его представляли древние римляне. Просто нам трудно понять эти вкусы, но современники вполне оценивали стремления этих людей, как тягу к совершенству. Просто один наглядный пример из кулинарии. Сейчас одним из самых дорогих блюд считается белая икра осетров, выловленных в южной части Каспийского моря, в Иране. Не исключено, что есть еще более дорогие блюда, но вот эта икра просто добывается из рыбы, солится и подается на стол. В Древнем Риме было настолько много блюд, которые сейчас невозможно представит, а они были довольно частыми украшениями стола не только императоров, но и богатых римлян. Например, вполне распространенным было блюдо из языков павлинов. То есть, представим, целый поднос тушеных в чем-то языков этих птиц. Сейчас даже бешенным миллиардерам такое в голову не придет. Так что вкусы были другими, а стремление к прекрасному было направлено совсем не в том направлении, куда потом указало христианство.Тем не менее, с тех пор прошло много времени, около двух тысяч лет, и вкусы изменились, как изменилось и отношение к идеальному виду пусть не императора, но президента. Еще сто-двести лет назад, император непременно должен был являть воителя, с усами, на коне, обязательно с какой-то саблей. В общем, он должен был излучать отвагу и мужество. Наличие мозгов не сильно было востребовано, но приветствовалось, в случае его наличия.В 20 веке, ратные потенции ушли в тень, ибо возникла самодостаточная ценность мира, а потому, президент должен был соответствовать новым требованиям. В первую очередь, он должен быть умным, а с учетом выборности этой должности - фотогеничным, умеющим представить себя наилучшим образом в любой ситуации, а через свой вербальный образ - представить свою страну и свой народ. И главное, этот человек должен безусловно гарантировать принципы справедливости, которые обрели общечеловеческие очертания.То есть, президент обязан забыть о личном благе и посвятить себя благу своего народа. Все это в совокупности, дает портрет какого-то Джона Кеннеди или Шарля де Голля. В любом случае, крупные и представительные мужчины, наподобие Гельмута Коля, всегда выглядят выигрышно. Да что там, даже нынешний Си Цзиньпин выглядит солидно и представительно. Если фортуна улыбается мелкому, суетливому и явно не чистому на руку типу, то он правит не долго и быстро стирается из памяти, как нечто непотребное.
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Но вот Россия показала серьезную аномалию, которая еще ждет своего тщательного изучения. В самом деле, россияне вот уже скоро 20 лет безальтернативно избирают себе в правители лысого гнома. Просто с точки зрения эстетики, этот тип неприятен даже визуально. Будем откровенны, этот шибздоватый поц должен быть устойчивым сексуальным демотиватором даже для нимфоманок. Грубо говоря, мужского начала там найти почти невозможно. Нам было бы понятно, за что россияне избрали себе президентом Валуева, но вот это, которое подобрало под свой рост все ближнее окружение - никак не вписывается даже в приблизительные рамки вождя нации. Да и нации нету.Можно было бы сделать предположение, что визуальные недостатки перекрываются какими-то душевными качествами. Но если послушать этого деятеля, то видно, что там даже места нету, на которое можно было бы повесит подобие благородства. Он фонтанирует идеями типа «мы будем стоять за вашими женщинами и детьми», от которых даже знаменитый сифилитик Петр 1 упал бы со своей медной лошади, установленной в родном городе персонажа.Но может он неказист и говорит глупости, зато радеет о благе своего народа?Опять же нет. Сколько Путин погубил народа в Чечне, а потом, в виде 200-х в Украине и Сирии - уже даже невозможно посчитать. Если даже отнять жертвы чеченской бойни, то Путин уничтожил потерями больше, чем весь совок за 10 лет Афганистана. И потом, сами россияне посчитали, что чуть больше 10 тучных лет, принесли России $5 трлн., за которые можно было бы пару раз перестроить всю Россию с ее жилым фондом и всеми предприятиямиДля того, чтобы ощутить масштаб этой цифры, приведем всего один пример.Весь мир катался со смеху, когда смердящее корыто, называемое в РФ «авианосец Кузя», давно должен бы отправится в металлолом, чтобы просто не позориться, но его опять ремонтируют, дабы не оставить державу без авианосца при том, что Штаты имеют их 11 штук. Так вот, если бы россияне решили строить свой флот авианосцев и только за нефтегазовые деньги, то могли бы построить их, чуточку проще, чем новейший американский авианосец «Джеральд Форд» - 500 штук! Это только на нефтегазовые деньги! Пять сотен авианосцев новейшей конструкции. Хорошо, 100 авианосцев, всем россиянам по новому дому и несколько поселений на Луне и Марсе. А ведь Россия еще фураж продает, электроэнергию и прочее.Но ничего этого нет и что характерно, денег уже тоже нет. Россияне должны понимать, что если бы Путин и его шайка украли бы 3 из 5 трлн., то и в этом случае они могли бы жить как в Эмиратах. Посему, назвать Путина чуваком, который печется о благе народа - трудно назвать. Ведь этот самый народ, в своей большей массе, имеет сортир с дыркой в полу, Боярку на выпивку и фураж, вместо хлеба.Но не все так плохо, Путин смог добыть для России столько врагов, сколько у нее никогда не было. Причем, этих врагов не было в природе еще несколько лет назад. Он уже тогда рассказывал о врагах, но все это было чисто виртуально, а теперь они есть. Причем, часть из них уже не успокоится, пока Россия не загнется окончательно и не распадется на отдельные улусы. Этот тип делает для этого все возможное.И вот это плешивое, вороватое, маломерное чудо, которому лучше жевать, чем говорить, является кумиром россиян. Отсюда следует две вероятности. Либо у россиян глаза и уши залеплены материалом, из которого якутский скульптор лепит петухов, либо в России возникла некая новая разновидность эстетики, от которой был бы в шоке даже император Нерон. В любом случае, оба этих обстоятельства будут действовать уже не долго, что не может не радовать.
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т.е. об аннексии уже в суд не подаем.
теперь только о компенсации убытков от незаконного строительства ...
все ясно - "...концепция поменялась..."
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Не понимаю как мост связан с осадкой судов. Если есть спецы - поясните пожалуйста.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян
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