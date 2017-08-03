 Международный арбитражный суд рассмотрит жалобу Украины о компенсации Россией убытков от Керченского моста, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Министерство иностранных дел Украины еще в июле направило России ноту протеста, но реакции никакой, поэтому с жалобой обратились в международный арбитражный суд. Ограничение навигации противоречит конвенции ООН по морскому праву", - сказал Омелян.
Также создавшуюся ситуацию прокомментировала спикер МИД Марьяна Беца.
"Мы сейчас отрабатываем альтернативные маршруты, но опять же, - это неправильно, мы не можем все время подстраиваться под агрессора, который себе захочет, вот сейчас он строит мост, потом решил строить плотину. Сейчас совместно с министерством юстиции работаем, чтобы обратиться ко всем международным инстанциям с целью четкого юридического ответа, что такая ситуация недопустима", - отметила Марьяна Беца.
В МИД заявили, что это дело должны рассматривать по существу в следующем году и это не единственное нарушение, с которым обратились в арбитраж. Готовится пакет документов, в котором, в частности, обжалуется и строительство Керченского моста.
Как сообщалось, после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Кроме того убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен. Так министерство иностранных дел Украины прокомментировало российские ограничения судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года.
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Россия двинулась по санкционному маршруту
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Ідіотизм не лікується.
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Но вот Россия показала серьезную аномалию, которая еще ждет своего тщательного изучения. В самом деле, россияне вот уже скоро 20 лет безальтернативно избирают себе в правители лысого гнома. Просто с точки зрения эстетики, этот тип неприятен даже визуально. Будем откровенны, этот шибздоватый поц должен быть устойчивым сексуальным демотиватором даже для нимфоманок. Грубо говоря, мужского начала там найти почти невозможно. Нам было бы понятно, за что россияне избрали себе президентом Валуева, но вот это, которое подобрало под свой рост все ближнее окружение - никак не вписывается даже в приблизительные рамки вождя нации. Да и нации нету.Можно было бы сделать предположение, что визуальные недостатки перекрываются какими-то душевными качествами. Но если послушать этого деятеля, то видно, что там даже места нету, на которое можно было бы повесит подобие благородства. Он фонтанирует идеями типа «мы будем стоять за вашими женщинами и детьми», от которых даже знаменитый сифилитик Петр 1 упал бы со своей медной лошади, установленной в родном городе персонажа.Но может он неказист и говорит глупости, зато радеет о благе своего народа?Опять же нет. Сколько Путин погубил народа в Чечне, а потом, в виде 200-х в Украине и Сирии - уже даже невозможно посчитать. Если даже отнять жертвы чеченской бойни, то Путин уничтожил потерями больше, чем весь совок за 10 лет Афганистана. И потом, сами россияне посчитали, что чуть больше 10 тучных лет, принесли России $5 трлн., за которые можно было бы пару раз перестроить всю Россию с ее жилым фондом и всеми предприятиямиДля того, чтобы ощутить масштаб этой цифры, приведем всего один пример.Весь мир катался со смеху, когда смердящее корыто, называемое в РФ «авианосец Кузя», давно должен бы отправится в металлолом, чтобы просто не позориться, но его опять ремонтируют, дабы не оставить державу без авианосца при том, что Штаты имеют их 11 штук. Так вот, если бы россияне решили строить свой флот авианосцев и только за нефтегазовые деньги, то могли бы построить их, чуточку проще, чем новейший американский авианосец «Джеральд Форд» - 500 штук! Это только на нефтегазовые деньги! Пять сотен авианосцев новейшей конструкции. Хорошо, 100 авианосцев, всем россиянам по новому дому и несколько поселений на Луне и Марсе. А ведь Россия еще фураж продает, электроэнергию и прочее.Но ничего этого нет и что характерно, денег уже тоже нет. Россияне должны понимать, что если бы Путин и его шайка украли бы 3 из 5 трлн., то и в этом случае они могли бы жить как в Эмиратах. Посему, назвать Путина чуваком, который печется о благе народа - трудно назвать. Ведь этот самый народ, в своей большей массе, имеет сортир с дыркой в полу, Боярку на выпивку и фураж, вместо хлеба.Но не все так плохо, Путин смог добыть для России столько врагов, сколько у нее никогда не было. Причем, этих врагов не было в природе еще несколько лет назад. Он уже тогда рассказывал о врагах, но все это было чисто виртуально, а теперь они есть. Причем, часть из них уже не успокоится, пока Россия не загнется окончательно и не распадется на отдельные улусы. Этот тип делает для этого все возможное.И вот это плешивое, вороватое, маломерное чудо, которому лучше жевать, чем говорить, является кумиром россиян. Отсюда следует две вероятности. Либо у россиян глаза и уши залеплены материалом, из которого якутский скульптор лепит петухов, либо в России возникла некая новая разновидность эстетики, от которой был бы в шоке даже император Нерон. В любом случае, оба этих обстоятельства будут действовать уже не долго, что не может не радовать.
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теперь только о компенсации убытков от незаконного строительства ...
все ясно - "...концепция поменялась..."
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