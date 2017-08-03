 Луганские террористы заявили о задержании трех юношей за рисунки и поднятие флага Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщают ресурсы террористов
В "ЛНР" заявили, что инцидент произошел 21 июля, когда "трое неизвестных били стекла луганской школы №36", в которой учились. Также боевики заявляют, что юноши были в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, "актами вандализма", совершенным ребятами, в так называемом "МВД ЛНР" называют рисунки украинских флагов на здании той же школы, и у университета Даля - поднятие на флагштоке флага Украины, "срезав трос, чтобы не было возможности убрать этот флаг".
В "ЛНР" также заявляют, что на следующий день трое юношей раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, "а через двое суток и вовсе повалили постамент на землю".
Инициатором этих якобы "актов вандализма" в самоназванного "республике" назвали луганчанина, который несколько лет жил в Виннице и вернулся в город.
3209 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россия в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации рассказала о "восстановлении исторической справедливости" в оккупированном Крыму(31)
Луганский блогер Неделяев приговорен наемниками РФ к 14 годам тюрьмы, - Тандит(23)
Оккупационный "суд" оставил в силе приговор фигуранту дела "украинских диверсантов" Присичу(0)
Путин выделил деньги на программу возвращения беженцев на Донбасс. По рублю на каждого(151)
Это конец совка!(0)
"Знаток" истории Второй мировой войны и главарь "ДНР" Захарченко "расстрелял" Зою Космодемьянскую. ВИДЕО(113)
Террористы продолжают пополнять свои подразделения российскими снайперами, - ИС(11)
херовая новость
Ответить
Більшість жителів підконтрольної частини Донбасу говорять російською і не підтримують вступ в НАТО і ЄС, - опитування
Сьогодні о 21:33•Вголос
Більшість опитаних жителів Донбасу стверджує, що в повсякденному житті використовує лише російську мову - 47% у Луганській області і 62% у Донецькій. Лише українською мовою в повсякденному житті послуговується значно більше жителів Луганської області (19%), ніж Донецької (3%), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рівною мірою українською та російською мовами стверджують, що користуються, 34% жителів Луганської і 35% жителів Донецької областей.
Відповідаючи на запитання про інтеграційний шлях України, в Луганській області за вступ до ЄС виступили 14% респондентів, до Митного союзу - 27%, проти приєднання до будь-якої з організацій - 31%.
У Донецькій області вступ до ЄС підтримує більше респондентів, ніж у Луганській - 32%. А прибічників вступу до Митного союзу менше - 29%. Не підтримують приєднання ні до ЄС, ні до МС 36% жителів області.
При цьому вступ до НАТО підтримує кожен третій опитаний житель Донецької області, військовий союз з РФ та іншими країнами СНД - 16%, за позаблоковий статус України - 36% опитаних.
У Луганській області прибічників військового союзу з РФ більше (17%), ніж вступу до НАТО (10%). За позаблоковий статус країни - 39% жителів області.
Опитування було проведене на підконтрольній Україні території із залученням мережі фірми Ukrainian Sociology service 1-11 липня 2017 року в Донецькій області та 8-26 липня - у Луганській. У кожному з регіонів опитано по 500 респондентів. Похибка вибірки становить 4,6%.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У парней 18 - летних ребят,все части тел - целы? Или уже калеки? Или уже... За то, что не согласны? А каким боком "эти" к нам?, что бы калечить наших детей, как своих? Просто и тупо. Не из-за идеи, а потому-шта... паложена калечить па штатнаму расписанию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить