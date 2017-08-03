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 Луганские террористы заявили о задержании трех юношей за рисунки и поднятие флага Украины

наручники

В так называемом "Министерстве внутренних дел" самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске трех 18-летних юношей за "акты вандализма", а именно - "поднятие флага Украины, рисование украинских флагов на здании школы, раскрашенный и свергнутый памятник Жукову и разбитое стекло школы".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщают ресурсы террористов

В "ЛНР" заявили, что инцидент произошел 21 июля, когда "трое неизвестных били стекла луганской школы №36", в которой учились. Также боевики заявляют, что юноши были в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, "актами вандализма", совершенным ребятами, в так называемом "МВД ЛНР" называют рисунки украинских флагов на здании той же школы, и у университета Даля - поднятие на флагштоке флага Украины, "срезав трос, чтобы не было возможности убрать этот флаг".

В "ЛНР" также заявляют, что на следующий день трое юношей раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, "а через двое суток и вовсе повалили постамент на землю".

Инициатором этих якобы "актов вандализма" в самоназванного "республике" назвали луганчанина, который несколько лет жил в Виннице и вернулся в город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали памятник ликвидированным террористам "ЛНР" в оккупированной Вознесеновке (Червонопартизанске) на Луганщине
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Він пожив кілька років у Вінниці і вилікувався. А вони - мразота назавжди.
Більшість жителів підконтрольної частини Донбасу говорять російською і не підтримують вступ в НАТО і ЄС, - опитування
Сьогодні о 21:33•Вголос
Більшість опитаних жителів Донбасу стверджує, що в повсякденному житті використовує лише російську мову - 47% у Луганській області і 62% у Донецькій. Лише українською мовою в повсякденному житті послуговується значно більше жителів Луганської області (19%), ніж Донецької (3%), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рівною мірою українською та російською мовами стверджують, що користуються, 34% жителів Луганської і 35% жителів Донецької областей.
Відповідаючи на запитання про інтеграційний шлях України, в Луганській області за вступ до ЄС виступили 14% респондентів, до Митного союзу - 27%, проти приєднання до будь-якої з організацій - 31%.
У Донецькій області вступ до ЄС підтримує більше респондентів, ніж у Луганській - 32%. А прибічників вступу до Митного союзу менше - 29%. Не підтримують приєднання ні до ЄС, ні до МС 36% жителів області.
При цьому вступ до НАТО підтримує кожен третій опитаний житель Донецької області, військовий союз з РФ та іншими країнами СНД - 16%, за позаблоковий статус України - 36% опитаних.
У Луганській області прибічників військового союзу з РФ більше (17%), ніж вступу до НАТО (10%). За позаблоковий статус країни - 39% жителів області.
Опитування було проведене на підконтрольній Україні території із залученням мережі фірми Ukrainian Sociology service 1-11 липня 2017 року в Донецькій області та 8-26 липня - у Луганській. У кожному з регіонів опитано по 500 респондентів. Похибка вибірки становить 4,6%.
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Есть там наши люди. за которых нужно бороться, нельзя их там бросать на произвол судьбы, а нужно всячески помогать бороться с оккупантами, потому что если бы парней кто-то обучил диверсионной тактике и вызывному делу и снабдил материалами, то КПД от их акций был бы на порядок выше, а так сепарам все равно за что человека кинуть в пыточные камеры. за флаг или за пущенный под откос поезд с вражеской техникой.
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Олег Сербин 10d6f9ec - советский подход... - готовить смертников партизан.... Для этого есть ССО, ГРУ , СБУ и другие подразделения, которых у нас до хрена... Молодняк на оккупированных территориях может быть разве что агентами... и то после длительного обучения...
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Просто интересно читать про то как абсолютно незнакомый не местный ССОшник становится становится партизаном в населенном пункте (или вы предлагаете партизанить в луганских степях?) Каким это образом вы хочете скрывать ДРГ ССО в населенных пунктах которые просто наводнены информаторами оккупантов??? Расскажите подробности НЕ СОВКОГО ПОДХОДА, жажду новых знаний.
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Олег Сербин 10d6f9ec - я не профессор в методиках нелегальной борьбы и диверсионной работы в тылу врага применительно к условиям Рузьке - Украинской войны 2014 -.... , что бы иметь наглость учить кого то .... Долгая и длинная тема как для форума Цензора.... Вот это было мое мнение в ответ на ваше... - вы не согласны? Ну и ОК... - разошлись....
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Если вы сами говорите что в этом не разбираетесь, тогда зачем вы об этом пишите и даете ценные советы??? Зачем выпячивать свое незнание?
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Олег Сербин 10d6f9ec - упаси Боже кому то давать советы - я даже соседям не даю, если они не просят... Тем более я не знал, что вы крупный спец... И "выпячивать" ..., это когда в штанах что то... Пока - скучно с вами...
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18 лет? им было по 14-15 в 2014 - новое поколение против всяких этих фейковых "республик" и кацапии, это хорошо.
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Ну вот так вот. Некие отщепенцы, алкоголики, тунеядцы, с материка - понаехали с "украины" в ВАСЮКИ и устроили ... полный бардак. На святое посягнули! Подорвали "экономику" - "устройства" и мироваззренийо!
У парней 18 - летних ребят,все части тел - целы? Или уже калеки? Или уже... За то, что не согласны? А каким боком "эти" к нам?, что бы калечить наших детей, как своих? Просто и тупо. Не из-за идеи, а потому-шта... паложена калечить па штатнаму расписанию.
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А какое они хотели отношение к школе, где нет истории Украины, зато есть история какой-то новодрочии?!?! Пусть сожгут эти школы нах вообще - вреда будет меньше, а пользы больше!
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У консервы гади забрать героя Украины и наградить этих ребят.
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Ничего удивительного эта территория ордло живёт в паралельной реальности. И есть же дебилы которые предлагают им дать особый статус если они вообще не признают украинские символы.
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У меня в городе поймали двух переселенцев, которые на снегу каждую ночь рисовали ДНР. Дали звездюлей и отпустили. Помогло. Теперь только бухают в поселке для переселенцев и орут "Енакиево!" Спесь значительно угасла, ходят и ведут себя прилично. Многие нашли себе работу, а сначала тут толпы соцтуристов регистрировались, скупали все в магазинах и везли к себе в Недороссию. Нас ненавидят по-прежнему, но Рашку тоже матерят. Стадо продажных шаровиков.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуганские террористы заявили о задержании трех юношей за рисунки и поднятие флага Украины
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