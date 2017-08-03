 Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы

Об этом говорится в обнародованном коммюнике Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Недалеко от села Терновка Слободзейского района (Приднестровский регион) было зафиксировано существенное скопление военной техники и специального военного оборудования. Дальнейшая работа военных наблюдателей из ОКК была заблокирована представителями командования миротворческих сил в Тирасполе. Во время работы военных наблюдателей российские и приднестровские военнослужащие спешно эвакуировали военную технику и заблокировали доступ наблюдателей к месту, где должны проходить военные учения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что военные учения с участием военнослужащих непризнанной Приднестровской Молдавской республики и при поддержке российского миротворческого контингента грубо нарушают устав миротворческой миссии.
В Объединенной Контрольной комиссии назвали эти действия провокационными, способными дестабилизировать ситуацию в регионе.
По предварительным данным, начало военных учений с имитацией форсирования реки Днестр запланировано на 5 августа.
Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон осудил этот шаг.
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Какие бы слова подобрать ?
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Привет!
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Потом с ними поступить как с рогозиносвином...
Через Молдову не выпускать...
А через Украину... кхм... Пусть попробуют пролезть...
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Звідки там стільки , якщо все населення ПМР десь 470 000 ?!
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Середня тривалість життя чоловіків в Молдові - 67 років. 27 ділимо на 67 та множимо на 235 000 результат - близько 95 000, що длизько до наведеної цифри. Тут треба відмінусувати непридатних по здоров'ю.
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Кстати, по военной науке иметь за боевыми укреплениями водную преграду не очень хорошо...
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Ресурс ватний. Але, я і писала про це """на сепарських ЗМІ"""
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2. Я не поленился и полез посмотреть кто же такой Михаил Ошеров автор такого опуса. Так вот
В России работал в 1991 году в комитете по экономической реформе исполкома Ленсовета. В 1992-1993 гг. - эксперт Верховного Совета России. В 1990-х годах 12 лет - эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 18-тилетний опыт работы в сфере финансов, наивысшие посты - генеральный директор инвестиционной компании, вице-президент банка. Участник Центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация». В 2008 - 2009 гг. - участник политологических семинаров «Вечера в Европейском университете». Автор нескольких книг. С 2010 года активный участник политической жизни Израиля.
3. Почитайте комменты ватопедиков под этой статейкой - удивитесь сколько там "зрады" на эту именно тему...
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Вы этого хотите? Посмотрите на нас!
Отшивайте от себя это кацапское уёбище всеми разрешенными и запрещёнными средствами!
Иначе - беда!...
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Оба города пока что входят в состав "ПМР". "Форсирование" Днестра там- это примерно то же, что форсирование Москва-реки между Воробьёвыми горами и Лужей. Истинная цель этих "учений"- тренировка захвата острова Турунчук Одесской области. На этом острове уже находится значительное количество "Ихтамнетов" (инфа на сегодня от рыбаков из 1-х уст).
Гляньте на карту: Незавертайловка- южная точка "ПМР" в этом районе; юго-западнее Днестра территория Молдовы. Ниже устья Турунчука по течению Днестра до моря всего 2 моста (Маяки и Затока), которые отделяют весь юго-запад Одесской области от остальной Украины. Захват этих мостов- дело нескольких часов. Сепаратисты от Белгорода-Днестровского до Измаила-Рени-Болграда уже наготове.
Кто-то у нас чесаться хотя бы сейчас начнёт???
Или опять как в Иловайске-2014???
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