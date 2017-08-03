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Все про:Молдова (849) Приднестровье (375) Россия (71722) учения (1894)

 Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы

приднестровье

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной комиссии (ОКК) выражает обеспокоенность и недоумение в связи с подготовкой к проведению на территории непризнанного Приднестровья очередных военных учений, в которых примут участие и военнослужащие из состава российского миротворческого контингента.

Об этом говорится в обнародованном коммюнике Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Недалеко от села Терновка Слободзейского района (Приднестровский регион) было зафиксировано существенное скопление военной техники и специального военного оборудования. Дальнейшая работа военных наблюдателей из ОКК была заблокирована представителями командования миротворческих сил в Тирасполе. Во время работы военных наблюдателей российские и приднестровские военнослужащие спешно эвакуировали военную технику и заблокировали доступ наблюдателей к месту, где должны проходить военные учения", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что военные учения с участием военнослужащих непризнанной Приднестровской Молдавской республики и при поддержке российского миротворческого контингента грубо нарушают устав миротворческой миссии.

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В Объединенной Контрольной комиссии назвали эти действия провокационными, способными дестабилизировать ситуацию в регионе.

По предварительным данным, начало военных учений с имитацией форсирования реки Днестр запланировано на 5 августа.

Напомним, ранее парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон осудил этот шаг.
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Пусть проводят. Больше поводов будет для полной блокады этого недоразумения Украиной и Молдовой.
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Підстав більше ніж придостатньо, бракує державної волі !!!)))
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Очумелая ситуация.............."парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Президент Молдовы Игорь Додон осудил этот шаг."
Какие бы слова подобрать ?
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Там сейчас борьба между проевропейским парламентом и проохуйловским додоном.
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я бы посоветовал слово созвучное фамилии президента молдовы, но боюсь показаться бестактным в разговоре с дамой

Привет!
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Тот самый случай, когда это созвучие не ругательство, а констатация факта Приветики.
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Интересно, как ето разейские военные проникают на территорию со всех сторон окруженную Молдовой и Украиной? Наверное ето вопрос к правительствам двух етих стран. При желании етих же стран приднестровье давно можно было освободить от разейской окупации...
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Ну вот и ответ на мой вопрос. А была бы полная блокада тамошние крысы давно бы все передохли.
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местные рассказывали тут на цензоре - уже больше года ротации нет совсем. раньше была через молдову (после 2014 года) потом перекрыли когда цапы начали десантуру туда забрасывать. не надо выдумывать то чего нет - вначале изучи тихонько вопрос
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ті ж самі місцеві і розповідали, що молодь безробітна з прикордонних районів України їздить туди, їх приймають по контрактам на службу до расіюшкі у пмр, тихесенько дають таємно паспорти. Це в них заробіток такий. І ще від цього другий "зайчик" вбивається. Це можливість "захищати своїх громадян, носіїв паспортів" у будь-який момент.......
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это какие "местные" кому и где такое рассказывали?
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Та пусть проводят...
Потом с ними поступить как с рогозиносвином...
Через Молдову не выпускать...
А через Украину... кхм... Пусть попробуют пролезть...
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Нада им учения по "самазакапыванию" на глубину 2мтр...
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Цей геморр треба заблокувати!!!Це наш спільний з Молдовою геморр , який має бути знищен !!)))
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я не могу понять одного - ну ладно раньше, но сейчас то почему Молдова не раздавит этот гнойник? границы с цапией у них нет. Между ними и свинособаками Украина. Что мешает закатать ПМР в бетон слоем в два метра и устроить там региональную парковку?
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Я знаю о 14-ит тысячах бойцов. Утверждается, что мобилизационный резерв там: 100 тысяч. Мало? А молдаване шо, бегом воевать готовы? Угу. Как жы ж... У меня тут матросик имеется. Из местечка Ляушены. С нашим гражданством. Он говорит: 200 долларов стоит отмазка, от армии. Он- уже платил трижды.
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мобилизационный резерв там: 100 тысяч.

Звідки там стільки , якщо все населення ПМР десь 470 000 ?!
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А я откуда знаю??? Это не моё. Это- Википедия. Как наша, так и кацапская.
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Грубо - ділимо навпіл 235 000 - це кількість чоловіків. призивний вік 18-45. діапазон - 27 років.
Середня тривалість життя чоловіків в Молдові - 67 років. 27 ділимо на 67 та множимо на 235 000 результат - близько 95 000, що длизько до наведеної цифри. Тут треба відмінусувати непридатних по здоров'ю.
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ага спой еще песню про вяликую и непобедимую чисто поржать про 100000000000
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скорее всего есть каието договоренности. мне кажется если только молдова начнет каието действия в пмр, россия попытается накалить обстановку в лднр. устроить если не дебальцевский -то мариупольский котел. получится или нет-второй вопрос.
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марина-сол а вы с какой целью интересуетесь у меня? я таки похож на молдаванина?
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Не верится мне в эту туфту. Объясню: у меня впечатление того, что эти черти показывают ровно столько, скока им самим надо. Например, у нас тут, возле Мариуполя, они четыре дня подряд- просто не пропускали ОБСЕ. Вот не пропускают- и всё. А если завтра- будет пятый день... то тогда это всё станет странным, как минимум... А до этого эта сраная миссия фиксировала несколько БМП... и фсё. То есть- совсем фсё.
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ты намекаешь на возможное "аааааа" орков под Мариком со стороны Новоазовска?
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Нет. Я намекаю на возможное АААААААААААААААААА от Докучаевска-Водновахи.
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щас карту гляну - пока не готов сказать свое мнение на этот счет. Но мне почему то кажется что в последнее время на сепар-сми все чаще и чаще звучит "побережье", "силы береговой охраны днр" и "седово - место отдыха военнослужащих корпуса ДНР". вот как то даже навязчиво слишком... могут конечно и пытаться отвлекать от реального направления... не готов...честно
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Не надо никуда смотреть. Я тебе щас объясню: Есть такая река- Кальмиус. От Донецка к рам течет. Так вот, у Дыры есть плацдарм, на её западном берегу. Немалый. Нах им к нам лезть, в нижнем течении, где все мосты минированы, если есть возможность обойтись без всяких форсирований водных преград???
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ну как не надо если ты мне глаза открыл? я считал что западный берег Кльмиуса от марика и на север наш....
Кстати, по военной науке иметь за боевыми укреплениями водную преграду не очень хорошо...
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Угу... Ты прав. Не просто нехорошо. Это- нонсенс. Так- не может быть, но(!!!) так есть.
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Ця інфа вже мусується на сепарських ЗМІ. "Ах, якщо так! Санкції ."То ми виходимо з усіх договорів і наприклад не будемо заважати маладымрежпублигам звільняти Маріуполь...
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https://www.politforums.net

Ресурс ватний. Але, я і писала про це """на сепарських ЗМІ"""
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1. форум это как бы не СМИ

2. Я не поленился и полез посмотреть кто же такой Михаил Ошеров автор такого опуса. Так вот
В России работал в 1991 году в комитете по экономической реформе исполкома Ленсовета. В 1992-1993 гг. - эксперт Верховного Совета России. В 1990-х годах 12 лет - эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 18-тилетний опыт работы в сфере финансов, наивысшие посты - генеральный директор инвестиционной компании, вице-президент банка. Участник Центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация». В 2008 - 2009 гг. - участник политологических семинаров «Вечера в Европейском университете». Автор нескольких книг. С 2010 года активный участник политической жизни Израиля.

3. Почитайте комменты ватопедиков под этой статейкой - удивитесь сколько там "зрады" на эту именно тему...
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Я читала. Але на расіюшке ні чого без вищого дозволу не трапляється просто так. Дали команду "вякать" - почали готувати підґрунтя
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Глядя на Додона - Порошенко прям идеалом выглядит
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А каким образом ихтамнеты в Приднестровье обеспечиваются и ротацию производят？
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Молдаване! Дайте своему дОдону керувать государством - и завтра, к вам приедет "руский мир" - со своими попами, маньяками и беспросветным ужасом.
Вы этого хотите? Посмотрите на нас!
Отшивайте от себя это кацапское уёбище всеми разрешенными и запрещёнными средствами!
Иначе - беда!...
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Якщо з боку Молдови і України кордон з Придністров'ям закритий - то як кацапські "миротворці" туди потрапляють ?
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Ну, навряд чи вони з прапором та у військовому однострої марширують від Росії до Придністров'я. В нас, на жаль все ще безвіз з Росією.
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Відчуваю що ці навчання розпочнуться як раз на день Незалежності. Повинні ж цапи якусь капость зробити.
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Давно нужно было украинской армии войти в приднестровье, арестовать всю кацапню и передать под суд молдове. Ширина прилнестровья 40-50 км максимум. Свинорылим и бежать то некуда.
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До этой Терновки от Украины 18 км, квадрат учения в излучине Днестра- 5кмх6км. Вошла бы украинская армия по просьбе 30%-го украинского населения Приднестровья, были бы нынешние власти Молдовы более вменяемыми- вошли бы для поддержки 30%-го молдавского населения Приднестровья. Эх, это я мечтаю...Да и уподобляться хуйло не стоит.
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а ничего, что в приднестровье проживает 100 тысяч украинцев?
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Село Терновка расположено на левом берегу Днестра между Тирасполем и Бендерами.
Оба города пока что входят в состав "ПМР". "Форсирование" Днестра там- это примерно то же, что форсирование Москва-реки между Воробьёвыми горами и Лужей. Истинная цель этих "учений"- тренировка захвата острова Турунчук Одесской области. На этом острове уже находится значительное количество "Ихтамнетов" (инфа на сегодня от рыбаков из 1-х уст).
Гляньте на карту: Незавертайловка- южная точка "ПМР" в этом районе; юго-западнее Днестра территория Молдовы. Ниже устья Турунчука по течению Днестра до моря всего 2 моста (Маяки и Затока), которые отделяют весь юго-запад Одесской области от остальной Украины. Захват этих мостов- дело нескольких часов. Сепаратисты от Белгорода-Днестровского до Измаила-Рени-Болграда уже наготове.
Кто-то у нас чесаться хотя бы сейчас начнёт???
Или опять как в Иловайске-2014???
Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы - Цензор.НЕТ 4770
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(Кто-то у нас чесаться хотя бы сейчас начнёт??? ) Ні. В нас парад готується.
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ну будет большой замес,пойдем все повоюем,убьем сколько сможем и своего не подарим .
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цапы начинают стонать или игра на публику?

Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы - Цензор.НЕТ 4022
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Украина полностью поддерживает учения рассии в преднистровье., эшелоны полным ходом туда идут через Украину.
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навіщо? Там на складах стільки боєприпасів, що на декілька років війни вистачить. Передача була по ТБ. Ця проблема давно існує. Його не можливо ані утилізувати, ані вивезти
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я ето недогосударство до сих пор понять не могу. Воюем с расией и в тоже время пропускаем в преднистровье военых раши.
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