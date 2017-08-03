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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2177) Турчинов (3291) телевидение (434) Антитеррористическая операция (17224)

 Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО

оружие турчинов техника

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочего визита на Донбасс продемонстрировал "оружие контрпропаганды" и посетил украинских воинов, которые защищают сегодня страну на востоке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочей поездки посетил Покровское, где встретился с руководителем АТО и с мэром и горожанами. Именно в помещении горсовета присутствующим была продемонстрирована уникальная современная методика подавления телевизионного вещания с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, разработанная одной из ведущих украинских компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строящаяся телевышка в Бахмутовке позволит вещать на Луганск и Алчевск, - Мининформполитики

Данная методика позволяет эффективно создавать препятствия в трансляции до 10 каналов вражеского вещания одновременно и обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов, работающих на частотах, которые блокируются.

Руководитель АТО ознакомил Александра Турчинова с состоянием дел в районе ответственности одной из бригад сил АТО. Там, на позиции украинских защитников, глава СНБО пообщался с офицерами и солдатами, поинтересовался проблемными вопросами и потребностями и пообещал содействие в их решении.

Он также проинформировал военнослужащих, что недавно прислал в Кабинет Министров Украины предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны, предусматривающих существенное повышение денежного обеспечения военнослужащих.

"Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности ВС Украины и других военных формирований. Это надежность нашей обороны и национальная безопасность", - отметил Александр Турчинов.

Также читайте: Пять украинских телеканалов начнут эфирное вещание на территорию Крыма
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угу - і коли Крим , кацапам без жодного пострілу здавав - також знав ?
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Что безвиз благотворный делает: теперь в Европу можно даже не летать, а ездить на самолете:

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кровавый пастор в своем амплуа... харизма так и прет....
гаси цапов пастор!!!!!
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Вот харизма,на вышиванку тельник напялить и рассказывать бабушкам как на сотом прыжке,парашут не расскрывался
Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7535

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Пам'ятаю на Майдані це чмо виперлось на сцену у новенькій касці і багато хто сміявся з нього. Але невдовзі розпочались розстріли і це примушує задуматися: мабуть це чмо щось знало.
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Нихера Ляшко не знало, просто сраный выпендрёжник и популист
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я знал и всегда это писал на Цензоре- Кровавый Пастор уже давно придумал радиоизлучатель биндеровских частиц, который уже давно излучает вату на Донбассе.
Теперь моя мысля официально подтвердилась)
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я конечно знаю что пастор таки кровавый, но что бы он вату излучал.. это перебор
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Фольга от магнитный полей не поможет. Пермаллоевую или ферритовую надо делать...и шею качать, чтобы голова с такой шапочкой не отвалилась
А от инопланетян ничто не спасет...
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а кто и где мог эти гучни заявы услышать? Вот подобные статьи, где рассказывают со слов какой нон пид.ар естьв езде, а где прямая речь? Я сам способен оценить что говорит другой человек, мне суфлеры шоколадные на... не на...
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Гучна заява это когда она центральных телеканалах, на ведущих ток шоу, а когда она по твоей ссылке ...
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Найбільше про гроші нашим Воїнам сподобалося.
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Будет блокировать？ И это после трех лет войны...
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надо создать такую глушилку которая глушила бы сепаров на глушпень, что бы аж глаза вылазили с орбиты.
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воду и электричество сепарам отключите, это и будет самый надежный метод контрпропаганды. А так. напугали ежика... там уже распропагандировать некого, все ориентированные на Украину уже давно свалили от той чумы.
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А че тама сложного-делаетца генератор, вставляетца в розетку и соседи отдыхают от
эфирного телевидения....


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они дураками прикидываются или просто деньги моют?..

а - понял. Имитация деятельности для отмыва денех...
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Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
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У моей жены такой миксер, что когда она его включает, у всего подъезда вместо ТВ-передач сплошная контрпропаганда...
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Некоторым политикам при власти в Украине, хотелось бы иметь
аналогичный Путину пропагандонский аппарат, якобы для создания
"имиджа" Украины. Под это дело требуют и деньги. На ложь нельзя
отвечать ложью. Надо наводить реальный порядок в стране и ставить на место
зарвавшихся воров. Тогда и с "имиджем" будет все в порядке.
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Пастор, пеши исчо.
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для ваты нужен выжигатель мозгов помощнее
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Тука рассказывает,шо воины на передке утратили патриотизм от каца тв,этот пургу вечно несет ,которую лохам хочется услышать
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Шо ( - уже! увы...) Турчинов, шо аваков, шо прочие фамильные мусора - вы для меня мусорня, в самом плохом понимании этого слова!
Претензий к вам - вагон и стопитсот тележек.
Как мы позволяем вам сукам жировать и понтоваться?!
Слабые мы пока, шо-бы за один присест вымести нахуй оту всю падаль, шо нам тормозит жить.
Слабые мы, нерешительные и глупые...
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Доля твоя такая лоховская..Ну позови Ху"ла может хоть патронов подбросит..
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Печалька для зрадоговнюков: теперь вааще ни слова "правды" не услышат об "офшорах, генациде и барижной власти кАрупцианерав и алигархав"
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Глушитель каналов - чтоб ничего не слышать и не видеть. Меньше знаешь - крепче спишь. Оотаку фуйню Турчинов притащил.
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иди подрочи, чехотка
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знаю, что ты кацап, а чего Исландией подписался? Напекло головку?
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не я почав з тобою варнякати - як тобі живіт болить після того як обіжрався шоколаду - не ходи в парашу на інтернет видання.
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да ты иди вешайся педриёт клавишный...
или вали в паРашу к своим собратьям...
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Этого не Хемингуэя мордовского уже шлешь, шлёшь ...
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А ти, що любитель домбасяцького юніона чи новросія тв?
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А я вспоминаю как было в издохнувшем сссере:Сева,Сева Новгородцев,город Лондон Би-Би-Си(со страшными помехами).Кацапы-вас вернут взад!
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а голос америки трампа слабо пластырю заглушить ?
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как там со стецем в дурке ?
колют ?
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Первый раз закралось подозрение в
порядочности Турчинова, когда он, будучи главой СБУ, рассказывал, что
самоубийство двумя выстрелами в голову, как это было у Кравченко, вполне
возможно...
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Где же харизма была у пластыря когда все только начиналось в Крыму когда нужно было действовать пластырь сопли жевал
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теток в своей секте окучивал
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А де ж ти "херой унітазний" був коли ЗСУ Кучма знищував? Де ж ти був коли СБУ Кучма перетворював на філіал ФСБ? Де ти був коли з України 23 роки робили кацапську провінцію? Де ти був коли кацапським базам дозволили базуватись у Криму? А ні де ти не був, ти сидів і мовчки за цим спостерігав, бо тобі кацапській підстилці було начхати, а тепер ти тут вилізло розповідати про "соплі жовані та харизму".
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А кроме шуток: давайте Турчинова поддержим на будущих выборах Президента Украины.
Насколько я знаю, Он ОПЯТЬ не собирается выдвигать свою кандидатуру.
Причин Он Вам назовёт очень много (и не назовёт их ещё больше), но я Вас очень прошу: давайте МЫ ВСЕ Его разубедим.
Наверняка Он не будет идеальным кандидатом, но Он точно будет лучше всех остальных.
Главное отличие Его от всех прочих: он ничего не украл на этой должности, хотя мог бы...
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Если так же быстро управятся, то через 4-е года и Крым ощутит силу контр пропаганды. Все говорят об информационной войне на территории Украины, а правительство не спешит, иначе не на кого будет пенять. Гордые, без пинка под зад, летать не будут.
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А что так рано, можно еще дать лет пять кацапам промывать ватникам мозги на нашей территории, а потом мы удивляемся почему это местные вдоль линии фронта искренне верят что их обстреливают укропы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО
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