 Турчинов на Донбассе представил "оружие контрпропаганды" - установку, которая будет подавлять телеканалы террористов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочей поездки посетил Покровское, где встретился с руководителем АТО и с мэром и горожанами. Именно в помещении горсовета присутствующим была продемонстрирована уникальная современная методика подавления телевизионного вещания с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, разработанная одной из ведущих украинских компаний.
Данная методика позволяет эффективно создавать препятствия в трансляции до 10 каналов вражеского вещания одновременно и обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов, работающих на частотах, которые блокируются.
Руководитель АТО ознакомил Александра Турчинова с состоянием дел в районе ответственности одной из бригад сил АТО. Там, на позиции украинских защитников, глава СНБО пообщался с офицерами и солдатами, поинтересовался проблемными вопросами и потребностями и пообещал содействие в их решении.
Он также проинформировал военнослужащих, что недавно прислал в Кабинет Министров Украины предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны, предусматривающих существенное повышение денежного обеспечения военнослужащих.
"Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности ВС Украины и других военных формирований. Это надежность нашей обороны и национальная безопасность", - отметил Александр Турчинов.
4624 77
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Враг выпустил 30 мин из 82 мм минометов по нашим защитникам в районе Троицкого, - штаб АТО(0)
"Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура. ФОТО(16)
Террористы "ДНР" обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево, - украинская сторона СЦКК(3)
Сотрудники ФСБ собирают компромат на командиров террористов, чтобы заменить их офицерами ВС РФ, - ГУР(13)
Центр радиочастот решил измерять современное телевидение с помощью непригодных "железок"(0)
Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб(11)
Террористы обстреляли окрестности Водяного из реактивных систем залпового огня, - украинская сторона СЦКК(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
гаси цапов пастор!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь моя мысля официально подтвердилась)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А от инопланетян ничто не спасет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
эфирного телевидения....
Ответить
а - понял. Имитация деятельности для отмыва денех...
Ответить
Есть в Украине такой себе политик по имени
Турчинов. Он задекларировал более семисот тысяч долларов и редкие книги, что в
сумме будет не меньше миллиона долларов. Иначе говоря - он долларовый
миллионер. Между тем, сколько помню, он занимался либо партийными делами, либо
состоял на государственной службе.
Какую зарплату должен был получать этот
администратор, чтобы стать долларовым миллионером?
Ответить
Ответить
Ответить
аналогичный Путину пропагандонский аппарат, якобы для создания
"имиджа" Украины. Под это дело требуют и деньги. На ложь нельзя
отвечать ложью. Надо наводить реальный порядок в стране и ставить на место
зарвавшихся воров. Тогда и с "имиджем" будет все в порядке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Претензий к вам - вагон и стопитсот тележек.
Как мы позволяем вам сукам жировать и понтоваться?!
Слабые мы пока, шо-бы за один присест вымести нахуй оту всю падаль, шо нам тормозит жить.
Слабые мы, нерешительные и глупые...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или вали в паРашу к своим собратьям...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
голос америкитрампа слабо пластырю заглушить ?
Ответить
Ответить
колют ?
Ответить
порядочности Турчинова, когда он, будучи главой СБУ, рассказывал, что
самоубийство двумя выстрелами в голову, как это было у Кравченко, вполне
возможно...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Насколько я знаю, Он ОПЯТЬ не собирается выдвигать свою кандидатуру.
Причин Он Вам назовёт очень много (и не назовёт их ещё больше), но я Вас очень прошу: давайте МЫ ВСЕ Его разубедим.
Наверняка Он не будет идеальным кандидатом, но Он точно будет лучше всех остальных.
Главное отличие Его от всех прочих: он ничего не украл на этой должности, хотя мог бы...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить