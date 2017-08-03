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Все про:Литва (1177) паспорт (625) Польша (3983)

 МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши

польша литва брама острая

Литва подвергла критике проект дизайна нового загранпаспорта для граждан Польши, на одной из страниц которого может появиться Острая брама – один из символов литовской столицы.

По этому поводу МИД Литвы вызвал заместителя посла Польши в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

По словам вице-министра иностранных дел Литвы Нериса Германаса, литовская сторона не может согласиться с проектом дизайна новых польских паспортов.

"Острая брама с иконой Пресвятой Девы Марии находится на территории Литвы. Поэтому изображение ее часовни не может быть использовано в дизайне официальных документах другого государства", - отметил литовский дипломат.

Кроме Острой брамы, на новых польских паспортах также может появится изображение Мемориала львовских орлят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши признал сложность двухсторонних переговоров с Украиной, касающихся национальной памяти

Новый дизайн иностранных паспортов - является одним из элементов празднования столетия независимости Польши, которое приходится на 11 ноября 2018.

МВД Польши объявило акцию, в ходе которой поляки могут выбирать в Интернете символы, самые популярные из которых впоследствии будут использованы в новом дизайне польского загранпаспорта. В настоящий момент Острая брама набрала 15 тыс. голосов и занимает вторую позицию среди наиболее популярных символов.


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Кацапи і рядом не стояли-бидло, погане порівняння...
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Кацапов с поляками сравнивать? Кацапы быдло немытое!
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Чета поляков калбасит в последнее время...
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Националисты и веруны - причина 99 процентов войн !
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Котрі з них провокували расєю на постійні війни?
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Там свои националисты которые думают что Россия лучше всех !
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Не путайте националистов (люблю свой народ), с нацистами (презираю всех вокруг) - это абсолютно разные вещи!!!
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А наше МЗС як води до рота набрало щодо ляської провокації з "мемеріалом"...
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Пшеки когда нибудь допшечатся....зубы передние выбьют им за борзоту фуфловую, потом вообще пшекать не смогут
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Поляков москали покусали. что ли?..
В общем армию нужно финансировать не на 5% ВВП, как Швеция - на 25%.
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ляхи скромнее кацапов, но мысли у нациков всех стран одинаковые - "исконныє зємлi", "духовные скрєпы"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
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