 МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши

По этому поводу МИД Литвы вызвал заместителя посла Польши в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По словам вице-министра иностранных дел Литвы Нериса Германаса, литовская сторона не может согласиться с проектом дизайна новых польских паспортов.
"Острая брама с иконой Пресвятой Девы Марии находится на территории Литвы. Поэтому изображение ее часовни не может быть использовано в дизайне официальных документах другого государства", - отметил литовский дипломат.
Кроме Острой брамы, на новых польских паспортах также может появится изображение Мемориала львовских орлят.
Новый дизайн иностранных паспортов - является одним из элементов празднования столетия независимости Польши, которое приходится на 11 ноября 2018.
МВД Польши объявило акцию, в ходе которой поляки могут выбирать в Интернете символы, самые популярные из которых впоследствии будут использованы в новом дизайне польского загранпаспорта. В настоящий момент Острая брама набрала 15 тыс. голосов и занимает вторую позицию среди наиболее популярных символов.
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В общем армию нужно финансировать не на 5% ВВП, как Швеция - на 25%.
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