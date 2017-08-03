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 Политика Украины
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 За агрессию РФ против Украины ответственность несет не только Путин и его клика, а весь российский народ, - Ирина Геращенко

геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила в агрессии против Украины не только российскую власть, но и большую часть российского общества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: " Последняя российская социология: рейтинг "Единой Росии" превышает 50%, Путина поддерживает более 83% граждан.

Ответственность за убийство украинском и сирийских детей, за кражу Крыму и уничтоженный Донбасс, за мародерство и вывоз украинских предприятий, за покалеченных и убитых несет не только Путин и его клика, а РФ и весь российский народ, каждый россиянин. Это их политика. Это их выбор. Это их война. И потом не получится сказать: мы не знали. Вы все отлично знали и поддерживали.

За это надо отвечать. Поэтому так важны санкции против российской экономики, каждый россиянин должен нести свою часть ответственности за войну. Потому что это был их, русских, общий молчаливый выбор - война против Украины, война в Сирии, война со всем миром".

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Стадо баранов ни за что не в ответе.
Салтыков-Щедрин: "Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым
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Кацы не могут не соврать: и не всегда у нас требуют спеть песню УПА.
Чаще работники отдела кадров кричат: "путин - х@йло", а ты должен подхватить, не задумываясь: "ла-ла-ла-ла-ла".

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и руського младенца сьесть .... ну или хотя бы переехать
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Точно: в сообщении звезданутых речь шла о Ленте за лентой.
Хотя мне больше по душе вот эта (в исполнении Зоряны):
Гимн ОУН
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Сегодня по ТВ 1000 по всей Украине, украинское кабельное телевидение крутило российский фильм Гурдалаки и там Переченков после расстрела украинских солдат в аэропорту Щербакова в Донецке,боролся с вампирами и всё так положительно,что даже СБУ не заметило.
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ошибочка у вас, не переченков, попереченков, а еще когда он ходит, то слышно как что-то хлюпает
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Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 1 ч.1 час назад

- Что интересно, Обамы уже полгода нет, а подъезды чище не стали.
- Русские молчат. Трамп же их друг. Ему можно.
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Геращенко, безусловно права, когда речь идет о "русских". А что у нас? Каждый несет ответственность за тех коррумпированных балаболов, которые на крови пришли к власти и под звуки военных фанфар тупо, нагло и беззастенчиво обворовывают каждого украинца. И хоть я и не голосовал за этих коррумпированных жидов, выгребаю вместе со всеми. "Коллективная ответственность!"... Но если подумать, то доля моей личной вины в происходящем тоже есть - нужно было активнее просвещать население...
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Меня никто не обворовывает. Тебя обворовывают. Лохов всегда щимят..
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Ты так думаешь? Действительно? Может ты умственно-отсталый? Даже я живя во внутренней эмиграции все равно плачу налоги - 20% ПДВ на все. Но даже это "не возвращается"!
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"Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев", - Платон,
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Не может быть!
Неужели начало доходить, что виновато не только хуйло, а и весь хуйлостан со всеми подхуйловниками независимо от возраста, должностей, прописки и национальности?
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поймите, люди, простую вещь, россияне не народ, а население, народом население может быть лишь при условии, что обладает объединяющей поколения идеей, а вот идеи-то как раз у россиянцев-то и нет. Без идеи население расходный материал, бабы еще нарожают, и только идея позволяет народу будущее иметь, а все остальное горит в топке как сорная трава вот и эти туда же
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то что часть русни может передвигаться на задних лапах не делает их людьми.
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Как-то без идеи справляются уже 400 лет. Таким результатом в Европе может похвастаться лишь Британия, но она остров.
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це вона м"яко сказала - "...увесь російський народ" -" усе кацапобидло" - ось так правильно
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Провокационный вброс ГераИничны дровишек в топку русофобии для поддержания текущей температуры.
"Гори, гори ясно, Чтобы не погасло!"
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Ирину Геращенко надо сделать генсеком ООН. - она справедливо порядок наведет .
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Когда кацапня на ютубе мычит что-то вроде - а почему мы "простые расияни" должны страдать из-за санкций, типа злая Америка несправедливая какая-то и прочая, я всегда поясняю, что почти каждый из них виновен во всем что происходит.
Причем кто-то это явно понимает, но недовольно гавкают практически все
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Устами Ирухи часто глаголит Истина. Видимо, журналистское прошлое с присущей ему необходимостью правильно формулировать свои мысли, дает о себе знать. Жаль только, что нет у неё независимого от барыг мышления и желания отстаивать интересы людей в парламенте, на посту вице-спикера.... Очень, очень жаль..... А то вышла бы из Ирухи серьезная тётка, почти как Тимошенко.
И еще. При перелистывании листов документов во время "председательствования" на заседании ВР, стоит избавиться от вредной привычки слюнявить пальцы, так продавщица овощного магазина. Купите вице-спикеру подушку-увлажнитель для пальцев! Не жмотитесь и не позорьте страну!
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За агрессию РФ против Украины ответственность несет не только Путин и его клика, а весь российский народ, - Ирина Геращенко :
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Страх и безразличие вот на чём воспитан совок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа агрессию РФ против Украины ответственность несет не только Путин и его клика, а весь российский народ, - Ирина Геращенко
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