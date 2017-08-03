За агрессию РФ против Украины ответственность несет не только Путин и его клика, а весь российский народ, - Ирина Геращенко :

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: " Последняя российская социология: рейтинг "Единой Росии" превышает 50%, Путина поддерживает более 83% граждан.
Ответственность за убийство украинском и сирийских детей, за кражу Крыму и уничтоженный Донбасс, за мародерство и вывоз украинских предприятий, за покалеченных и убитых несет не только Путин и его клика, а РФ и весь российский народ, каждый россиянин. Это их политика. Это их выбор. Это их война. И потом не получится сказать: мы не знали. Вы все отлично знали и поддерживали.
За это надо отвечать. Поэтому так важны санкции против российской экономики, каждый россиянин должен нести свою часть ответственности за войну. Потому что это был их, русских, общий молчаливый выбор - война против Украины, война в Сирии, война со всем миром".
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Салтыков-Щедрин: "Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым
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Чаще работники отдела кадров кричат: "путин - х@йло", а ты должен подхватить, не задумываясь: "ла-ла-ла-ла-ла".
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Повстаньська пісня Поховали москаля край дороги
"...поховали москаля край дороги,
видно руки, видно ноги, видно роги..."
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Лента за лентою
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Хотя мне больше по душе вот эта (в исполнении Зоряны):
Гимн ОУН
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T VINTA Флеш-моб-кліп ПОПЕРЕДУ!
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- Что интересно, Обамы уже полгода нет, а подъезды чище не стали.
- Русские молчат. Трамп же их друг. Ему можно.
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Неужели начало доходить, что виновато не только хуйло, а и весь хуйлостан со всеми подхуйловниками независимо от возраста, должностей, прописки и национальности?
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"Гори, гори ясно, Чтобы не погасло!"
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Шкварки News @ShkvarkiUA 1 ч.1 час назад
Русня зовет: Вставай, народ!
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Причем кто-то это явно понимает, но недовольно гавкают практически все
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И еще. При перелистывании листов документов во время "председательствования" на заседании ВР, стоит избавиться от вредной привычки слюнявить пальцы, так продавщица овощного магазина. Купите вице-спикеру подушку-увлажнитель для пальцев! Не жмотитесь и не позорьте страну!
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